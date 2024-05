Totalmente incómodo. El empate entre Cienciano y Universitario en Cusco se vistió de polémica tras un presunto penal no cobrado a favor de los locales, luego de un duro choque entre el defensor crema Matías Di Benedetto y el delantero imperial Carlos Garcés. El árbitro no cobró el presunto penal, que causó molestia en el cuadro cusqueño.

Kevin Ortega fue muy criticado por la decisión de no dar penal a favor de Cienciano, que hubiera cambiado la historia del resultado en contra de Universitario, que definirá el título del Apertura en la última fecha junto a Sporting Cristal y Melgar de Arequipa, que aún tienen posibilidades.

¿ERA PENAL DE DI BENEDETTO CONTRA GARCÉS? 😳



Todo Cienciano reclamó la falta en los descuentos del partido.



pic.twitter.com/918whxTkPN — Pase Filtrado (@pasefiltradope) May 21, 2024

Aldair Rodríguez disparó contra los cremas al ser consultado por la polémica, asegurando que el árbitro del encuentro justificó su decisión de no cobrar la pena máxima.

“El árbitro dijo que sí hay contacto, pero que como están en disputa del balón los dos (jugadores) no es penal, porque ninguno tenía el balón”, dijo el exAlianza Lima para Liga1 Max.

“Para mí fue injusto que no nos hayan cobrado ese penal al último, no es la primera vez que se equivocan a favor de la ‘U’. Si hubiera sido al revés, no sé si le hubieran cobrado el penal a ellos o no”, continuó el jugador del club imperial.

He visto varias veces la jugada polémica del Cienciano vs U, efectivamente Matías Di Benedetto toca con sus manos a Garcés, pero no necesariamente hay un empujón. Kevin Ortega lo tenía claro a pesar del llamado del VAR. En 🎥 lenta pareciera penal,pero no.pic.twitter.com/E3PORoidH8 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) May 21, 2024

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR