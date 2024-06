En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina desató una nueva controversia al exponer una indirecta de la cantante de cumbia Pamela Franco, dirigida aparentemente a la locutora Karla Tarazona. Este 20 de junio, Franco utilizó su cuenta de TikTok para enviar un mensaje cargado de ironía en un contexto donde Tarazona se encuentra trabajando para redimir la imagen de su expareja, Christian Domínguez.

La conductora Karla Tarazona ha estado públicamente feliz con el reciente acercamiento de Domínguez a sus hijos, luciendo una familia unida en diversos eventos. Sin embargo, Pamela Franco, madre de la última hija de Domínguez, publicó un audio en TikTok.

“Tranquila mi amor, que nadie te va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”. Este comentario ha sido interpretado como un dardo directo hacia Tarazona, generando gran revuelo en las redes sociales.

Pamela Franco manda 'indirecta' a Karla Tarazona

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre el hecho en su programa. “Pamela Franco, que hace como diez Tiktoks al día, justo tiene uno que le va, creo, dirigido a ella, ¿no? Esa sí fue bien directa, pero se lo merece Karla Tarazona por volver a confiar en este chinguenguenchón. Porque ella le dice: ‘tranquila, tranquila, porque ese mujeriego nadie se lo va a quitar. Se lo merece’”, expresó Medina, avivando la controversia.

En los últimos meses, Karla Tarazona ha estado esforzándose por mejorar la imagen pública de Christian Domínguez, participando en eventos y programas en vivo. Incluso, durante un especial por el ‘Día del Padre’, ambos se mostraron como una familia unida junto a sus hijos, proyectando una imagen de armonía y estabilidad familiar. Esta iniciativa, sin embargo, ha sido cuestionada por diversos medios y seguidores.

La polémica sigue en aumento y seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días. ¿Será esta una nueva etapa en la telenovela de la farándula peruana? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que, por ahora, las declaraciones de Pamela Franco han dejado una marca en el siempre turbulento mundo de las celebridades.





¿Comenzó la guerra? Karla Tarazona a Domínguez: ‘Tu mamá buscaba quien te cambie el pañal’

Durante una secuencia del programa Préndete, la locutora de radio y el cantante de cumbia opinaron sobre la complicada relación con los suegros, momento que Karla aprovechó para contar detalles de cómo se llevaba con la madre del artista.

Aunque no profundizó en detalles, la ex de Rafael Fernández dejó entrever que su relación con su exsuegra no era la mejor y que Christian Domínguez sufría de ‘mamitis’.

Pero eso no fue todo. La conductora de Panamericana Televisión aprovechó el espacio para lanzar un fuerte dardo a Pamela Franco, al recordar que ella bañaba a Christian Domínguez como ‘muestra de amor’.

“(La mamá de Christian) Le preparaba el jugo y le llevaba con cañita, le decía toma (...) Te atendía, te engreía, yo me imagino que buscaba alguien así, que te cambie el pañal jajajajaj lo que sí no pregunté es que si te bañaba también”, sostuvo.

Estas declaraciones fueron a raíz de lo comentado por Pamela Franco, quien antes de terminar la relación con el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ reveló que engreía al cantante e incluso hasta lo ayudaba a bañarse.

“No tiene nada de malo, su bañito, hay que engreírlo, llega de trabajar. Al hombre no solamente hay que tratarlo así, sino también darle amor porque sino se va a ir”, comentó en aquella oportunidad.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis