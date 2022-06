River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Liga Profesional este sábado 11 de junio del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Monumental.

Los ‘Millonarios’ buscarán en casa la primera victoria del segundo certamen del año. La ‘Banda’ afronta esta cita después de empate, con polémica incluida por el cruce entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, contra Defensa y Justicia. En tanto, el ‘Decano’ logró igualar 1-1 ante Colón en casa y en los minutos finales de la contienda.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional?

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

México – 6:30 p.m.

Chile – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (12 de junio)

Hay buenas noticias para el ‘Muñeco’ Gallardo con relación a la conformación del equipo: vuelven Franco Armani y Julián Álvarez. El portero reemplazará a Ezequiel Centurión y el delantero a Braian Romero. Luego, el DT de River tiene una duda por la banda derecha por elegir a Emanuel Mammana o Andrés Herrera.

De su lado, Atlético Tucumán puede repetir gran parte de la escuadra que empató contra el ‘Sabalero’. La única excepción es la salida obligada de Marcelo Ortíz, expulsado frente a Colón, y será reemplazado por Manuel Capasso. El cuadro liderado por Lucas Pusineri acumuló cinco juegos invictos.

River Plate vs. Atlético Tucumán: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido River Plate vs. Atlético Tucumán puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido River Plate vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre River Plate y Atlético Tucumán deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

River Plate vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones del partido

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana o Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Leonardo Heredia, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Cristián Menéndez.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Atlético Tucumán por la Liga Profesional?