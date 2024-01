Cristiano Ronaldo se destacó como uno de los grandes protagonistas en la gala de los Globe Soccer Awards, celebrada este viernes en Atlantis, Dubái, al llevarse tres premios. El delantero portugués recibió el premio a “Mejor Jugador” del Medio Oriente en 2023, el “Premio Maradona” y el galardón de “Jugador Favorito de los Fans”.

El astro del fútbol llegó acompañado de la modelo Georgina Rodríguez, su pareja, y no dudó en halagar a sus colegas tras recibir sus premios.

“Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como Haaland… Estoy orgulloso. ¡Y pronto cumpliré 39 años! Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas”, dijo.

Cristiano Ronaldo recibiendo el premio al MEJOR JUGADOR DEL MEDIO ORIENTE. 🤍🐐 pic.twitter.com/8eY9nOME9A — MT (@MadridTotal_) January 19, 2024

Por otro lado, Erling Haaland, del Manchester City, fue reconocido como el mejor futbolista de la temporada en la entrega de premios.





