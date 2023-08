La futbolista Jenni Hermoso ha salido al frente para refutar las afirmaciones hechas por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en relación con el polémico beso que le dio durante la ceremonia de premiación en la final del Mundial Femenino. Rubiales aseguró que el beso fue consensuado, lo que Hermoso ha negado categóricamente.

En un comunicado conjunto, firmado por las 23 futbolistas que conforman el equipo campeón del Mundial Femenino con España y respaldado por otras 58 jugadoras, Jenni Hermoso ha desmentido las declaraciones de Rubiales.

En sus propias palabras, la deportista del Barcelona manifestó: “Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho” .

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo

El sindicato FUTPRO, que representa a los intereses de los futbolistas profesionales, también ha intervenido en la controversia, anunciando que esperan que se tomen medidas contundentes contra Luis Rubiales.

“La Selección Española de Fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas”.





