Escándalo. Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), habría ofrecido 30 millones de euros de la UEFA a Gerard Piqué y Lionel Messi para paliar las pérdidas salariales de los futbolistas en la pandemia, informó el diario The Objective.

El diario tuvo acceso a los mensajes y audios relacionados con una conversación donde Rubiales le comunica a Piqué: “Tenemos que retomar el tema de los fondos, o al menos, sacar los 30 kilos (…) para ponerlos a vuestra disposición”.

Según el citado medio, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mantuvo en 2020 varias videoconferencias para diseñar un plan que permitiera “redirigir los fondos y beneficiar a los jugadores afectados por la crisis sanitaria”.





¿Qué dice el audio?

“Hola de nuevo, presidente, y perdón por mi inglés. Ya sabes que no es el mejor, pero sé que eres muy inteligente y me entenderás; hablé de nuevo con Leo (Messi) y con (Gerard) Piqué. Sabes que ellos me conocen muy bien y yo a ellos también. Piqué es un muy buen amigo mío y ellos confían en nosotros; están contentos porque la RFEF y la UEFA sean las únicas instituciones que piensan en los jugadores, porque FIFPRO y la Unión están en otro nivel”, se le oye a Luis Rubiales.

“Ellos, lo único que me dijeron es, por favor, nadie tiene que saber que estamos hablando, porque si la gente sabe que estamos hablando de nuestro dinero, querrá matarnos. Y les dije: no se preocupen, esto es confidencial, solo (lo sabemos) el presidente y yo. Solo Gerard Piqué y Leo Messi; y, por supuesto, si llegamos a un acuerdo y tenemos la posibilidad de usar ese dinero, creo que sería maravilloso, presidente”, agregó.

Durante el programa ‘El Partidazo’, el director del periódico digital, Alvaro Nieto, anunció que en las próximas horas publicarían más audios relacionados con este asunto.

Messi, Rubiales y Piqué negociaron con la UEFA el "desvío" de fondos para ciertos jugadores: «Yo digo que es importante para nosotros tener a Messi y al resto con nosotros. Sólo cambiamos el destino y continuamos dando dinero a clubes jóvenes…».



