Pese a la denuncia de Jenni Hermoso, el presidente de la Federación de Fútbol de España anunció esta mañana que no renunciará a su cargo y afirmó que el beso fue consentido.

En un giro total de los hechos, Luis Rubiales omitió hablar de la denuncia de la futbolista de la Selección de España por haberla forzada a besarla mientras le entregaba la medalla de campeona del mundo.

“El falso feminismo es la lacra de este país. Fue un beso espontáneo, mútuo, eufórico y consentido. Esa es la clave: fue consentido”, comenzó a explicar el mandamás del fútbol español.

Luego, Luis Rubiales narró, según él la sucesión de lo que ocurrió: “Casi nos caímos y nos abrazamos. Ella me subió en brazos y me acercó a su cuerpo cuando le dije ‘olvídate del penalti’ y me contestó: ‘eres un crack’.

Después de eso, el presidente de la RFEF sorprendió a todos al revelar que “le dije ¿un piquito? y ella respondió ‘vale’, se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo”.

“Más que un beso, fue un pico; por supuesto, quien vea el video, entenderá que, ante 80 mil personas en el momento y millones de manera televisada, ante toda la gente que había allí, ante mi familia, parte de mi familia, mis hijas. El deseo -prácticamente- fue el mismo que darle un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio”, agregó.

Tras estas declaraciones, Luis Rubiales se auto-exculpó y cuestionó a los que piden su renuncia: “¿Acaso eso es tan grave como para que me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?”.

“No voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar, no voy a renunciar”, fue la frase que resonó al terminar el anuncio ante el sorprendente aplauso de casi todos los presentes.





El machista de Luis Rubiales anuncia que no dimite a gritos y entre aplausos de sus seleccionadores Jorge Vilda y Luis de la Fuentes. Lamentable. pic.twitter.com/3WicdivDw9 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 25, 2023





