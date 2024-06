La denuncia contra el futbolista Jhamir D’Arrigo, acusado de golpear a su expareja, es un caso más que se suma a la larga lista de jugadores que han hecho noticia por los golpes que le dieron a las mujeres que aseguraron amar.

Lo de D’Arrgo, jugador de Alianza Lima, ya es un caso que suena conocido: su pareja, Michelle Tenorio, lo acusa de ser un mal padre y que ejerce violencia psicológica y física sobre ella.

“Me dejó el ojo rojo muchas veces”, dijo en el programa ‘Amor y Fuego’, pero también reveló los constantes mensajes denigrantes que le envió el futbolista en más de una ocasión.

Hasta el cierre de esta nota, Alianza Lima no se ha pronunciado sobre esta denuncia y no es de extrañar, pues muchos futbolistas, incluso con sentencias condenatorias, siguen jugando y son estrellas en sus equipos.

Jhamir D'Arrigo se suma a la lista de jugadores denunciados. (Foto: Alianza Lima)





John Galliquio

El caso de John Galliquio es uno de los más violentos jamás vistos en Perú. El exjugador de Universitario y de la Selección Peruana amenazó con un cuchillo a su expareja Karla Gómez -video que se vio en televisión nacional- y a la golpeó en más de una ocasión.

Ella lo denunció más de una vez, él fue recluido y desde prisión la amenazó de muerte. Pese a todo ello, en la actualidad -con la benevolencia de las autoridades- Galliquio goza de libertad absoluta y, con casi 45 años, está jugando al fútbol otra vez.

El exjugador de Universitario se viste de corto nuevamente y defenderá los colores del Deportivo Serrato de Pacasmayo, equipo que disputa la Etapa Distrital de la Copa Perú.

John Galliquio fue denunciado por agresión (Foto: GEC)





Juan ‘Chiquito’ Flores

El arquero Juan ‘Chiquito’ Flores ha sido noticia viral en muchos ámbitos, en farándula por sus romances, en la cancha por sus exabruptos, en las redes porque se convirtió en un meme y en el aspecto judicial por intentar estrangular a su pareja.

La foto del exfutbolista, con gesto adusto y las manos detrás de la espalda, fue fotografiado tras ser detenido en la comisaría de Santa Isabel de Carabayllo, en 2019.

Quien lo denunció fue Nataly Cotrina y el parte policial decía lo siguiente: “La hirió mordiéndole el pecho, así como le propino un puñete en la quijada del lado izquierdo”. En aquel tiempo, el Ministerio de la Mujer pidió cárcel para el exfutbolista.

En 2008, Marcia Pereira, exbailarina y expareja del futbolista, también lo denunció por agresión dentro de una discoteca.

‘Chiquito’ también vuelve a las canchas: con 48 años defenderá en la Copa Perú el arco del Amazon Callao FC.

Juan 'Chiquito' Flores detenido en la comisaría de Santa Isabel.





Andy Polo

El extremo Andy Polo es la estrella de Universitario de Deportes en la actualidad y convocado regularmente a la Selección Peruana, pero sobre él pesa una sentencia por violencia doméstica.

El ataque contra su expareja Génesis Alarcón ocurrió en 2021, en Estados Unidos. La denuncia señala que el futbolista la violentó en presencia de sus dos hijos menores y prueba de ello son los videos que se propalaron en horario estelar de la televisión peruana.

En Oregón un jurado del condado de Multnomah resolvió que el futbolista peruano le pague la suma de 600 mil dólares a su expareja Génesis Alarcón por el concepto de daños y perjuicios.

Esto, debido a que se encontró al jugador de Universitario responsable en la demanda civil de asalto y agresión contra Alarcón, que ocurrió en mayo del 2021, según informó la cadena ESPN.

Una pregunta que se hacen los hinchas de la Selección Peruana es si Andy Polo ¿podrá ingresar a Estados Unidos para jugar la Copa América? En pocos días se sabrá.

Andy Polo es figura en Universitario. (Foto: GEC)





Martín Távara

En octubre de 2022, la bailarina de Agua Bella Angye Zapata denunció que fue víctima de agresión física y psicológica por parte de Martín Távara, jugador de Sporting Cristal.

Aquella ocasión dijo que el futbolista la golpeó, escupió y humilló frente a otras personas.

“La primera vez que me golpeó fue en la casa de un amigo de él, estaba en estado de ebriedad, y había personas presentes y no hicieron nada. Me decía que me sacara la ropa porque él me lo había comprado. Me golpeó, me tiró a la ducha, me humilló y me escupió”, señaló Angye.

Dos meses después, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, declaró que lo de Távara “fue un error” y le ratificó su confianza.

“Es un jugador que tiene un contrato por delante. Es un jugador considerado dentro de la institución y considerado por la parte deportiva también. Nosotros hemos evaluado su caso a profundidad. Creemos en las segundas oportunidades, sobre todo cuando se tratan de situaciones particulares como estas”, expresó.

Pese a los escándalos, Martín Távara sigue firme en Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)





Jean Deza

El futbolista Jean Deza fue denunciado en 2015 por quien fuera su pareja, Kleydi Rossi, de agresión. Ella estaba esperando su segundo hijo y dijo que él la ahorcó.

“Me ha ahorcado. Me ha levantado y me ha ahorcado”, dijo tras salir de la comisaría de Maranga, en San Miguel.

En 2020, Andrea Castillo, de 21 años, también lo denunció por violencia física y psicológica. Narró que el futbolista aliancista la golpeó con puñetes y con una escoba.

“Yo fui a una reunión de unas amigas, y por demorarme una hora y media, me empezó a ahorcar, me pateó, me botó de la casa”, relató.

Pese a las denuncias de agresión, de no pagar pensión, de no ser un buen profesional y de protagonizar un sinfín de escándalos, Jean Deza fue confirmado este 2024 en Alianza Atlético de Sullana.

Jean Deza encontró una nueva oportunidad en el fútbol peruanos. (Foto: Instagram)

