De forma sarcástica, el futbolista Jean Deza habló sobre sus exparejas y desestimó las críticas que recibió por el tamaño de su miembro viril.

Como se recuerda, hace unos años, Deza protagonizó un escándalo al verse involucrado con Jossmery Toledo y Shirley Arica, que acabó hasta con denuncias en la comisaría.

Luego, la expolicía y la ‘chica realidad’ se hicieron amigas y se juntaron para burlarse del aparato reproductor del jugador del Alianza Atlético de Sullana y le apodaron ‘Pantene’.

Ahora, el deportista se refirió a ese incidente en una entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe.

“Me han destrozado en la tele, me han dicho de todo, pero después estaban metidas en mi casa, yo tengo pruebas de que decían una cosa en tele y luego iban a mi casa, yo las recibía con los brazos abiertos. Se sentaban en ese programa, me destruían porque ellas sabían que yo no me puedo sentar ahí”, reveló.

En un giro sorprendente de los hechos, Jean Deza aseguró que tiene pruebas que sorprenderían a Magaly Medina, pues dice que después de que le dijeran ‘chipi’, sus exparejas le seguían escribiendo para verse en su casa.

“Yo tengo las pruebas de que, luego de que me destruían, estaban bien metidas en mi casa, todas las que se han sentado, ni una se salva. ¿Por qué regresaban? Todas decían que era ‘chipi’ pero después de decirlo regresaban. Mejor calladitas se ven más bonitas”, dijo de manera cachacienta.

Además, Jean Deza afirmó que él ayudó a ‘facturar’ a Toledo y Arica con el escándalo pues, según dijo, ambas llegaban a cobrar hasta cinco mil dólares por show.





