Hace unos días, el futbolista Jean Deza lanzó una bomba: acusó al periodista deportivo Diego Rebagliatti de quedarse con una parte de su sueldo y lo calificó como una mala persona.

“Baroni me trae la oferta, pero yo no quería dejar afuera a Elio Casaretto y llamo al señor Rebagliati que la pega de angelito. De angelito no tiene nada. Porque he tenido muchos problemas con él. Sé por qué te lo digo. Acuérdate que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses, quiero que desmientas eso (...) Tú sabe lo que estoy hablando, tengo pruebas, tengo los recibos por honorarios. Te lo digo a ti, señalándote, que no vales nada para el fútbol, haces daño al futbol. Lo tengo cruzado, porque es un mal tipo, es un mal agradecido”, dijo Deza en entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

En respuesta, Diego Rebagliatti utilizó las cámaras de su programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes y buscó aclarar la denuncia públicas del futbolista.

“Como es de público conocimiento, yo trabajé como empresario de futbolistas desde el año 2008 hasta inicios del 2015. Entre esos futbolistas estaba Jean Deza en el año 2013, cuando fue transferido de la Universidad San Martín al club Montpellier de Francia (...) Desde que Daniel Peredo me invitó a la radio, en noviembre del 2015 hasta el día de hoy, solamente me he dedicado a hacer periodismo deportivo. No he vuelto a representar futbolistas, técnicos, ofrecer algún jugador o hacer negocio con algún equipo”, dijo.

Y agregó: “Lo que pasó entre el 2008 y principios del 2015 es público y conocido por la gente que está en el ambiente del fútbol. Por lo tanto, quiero aclarar y ser tajante en decir que, desde que hago periodismo en las distintas plataformas que me he desempeñado, siempre he gozado de la confianza de la gente que me contrata, de la producción y de mis compañeros”, enfatizó.

También aprovechó para aclarar que no recibe dinero para opinar bien o mal de algún jugador.

“Ningún representante nos paga, no necesitamos de eso, no nos prestamos para ese juego y es absolutamente falso lo mencionado en esa entrevista de que nos pagan para que hablemos bien o mal de algún jugador. Nuestras opiniones les puede gustar, puede parecerles correctas o no, pero siempre son desde lo que realmente pensamos”, expresó.

