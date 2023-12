Sandra Plevisani tiene una vida dedicada a la repostería. En 2012 ganó el certamen internacional Gourmand World Cookbook Awards en la categoría de Mejor Libro de Cocina Latinoamericana por su obra El gran libro del postre peruano. Además, tiene decenas de recetarios y acaba de estrenar sus clases maestras a través de Internet, la segunda clase será este 18 de diciembre.

¿En qué consiste esta segunda clase maestra online?

Este curso es para que la gente cambie el concepto de hacer lo mismo en Navidad. Hay tantas cosas que el Perú ofrece: ingredientes, ensaladas, verduras, carnes, frutos del bosque. Encuentras tantas cosas maravillosas que uno puede elaborar. Así nació el libro La Navidad de Sandra, y ahora estamos con la clase maestra para enseñarle a la gente que pierda el miedo a la cena de Navidad y así se evitan mandarla a hacer en lugares que muchas veces no cumplen con la entrega. El beneficio de las clases virtuales es que se pueden conectar desde cualquier parte del mundo.

¿Cómo es la dinámica de la clase maestra?

Dura entre una hora y media y dos horas. Indico paso a paso cómo se hace. Preparo las recetas en vivo, voy preparando los platos simultáneamente. Vamos a hacer un lomo que viene con una espinaca salteada, una panacota decorada con fresas y los huevos a la nieve que es un postre que gusta mucho. Al final, decoro la mesa, la pongo bonita y así también enseño cómo pueden armar la mesa con flores sin tener que complicarse. Las personas hacen sus preguntas, converso con ellas. Cualquiera puede llevar el curso, aunque no sepa cocinar. Si sigues la receta, te sale bien.

Estudió diseño gráfico, ¿cómo llegó a la repostería?

Lo ejercía, pero cuando me casé con Ugo (Plevisani), él siempre quería tener un restaurante. Compramos la trattoria de un señor italiano y comencé a hacer postres. Ahí me di cuenta de que eso es lo que me gustaba hacer. Aprendí leyendo libros, revistas. Hemos tenido la suerte de viajar por todos lados y yo veía cómo preparaban las comidas. Cuando era niña, veía a mi hermana mayor cocinar, ella me enseñó, fue la que me hizo tener ese amor por la repostería. Yo vendía trufas, galletitas y alfajores en el colegio. Todas mis amigas se acuerdan de que yo era mercachifle desde chica. Siempre he tenido habilidad en las manos, hacía chompas, también bordaba, pinto, dibujo, hago casitas de Navidad desde los 15. Siempre he sido muy regalona, me gusta dar cariño con los postres. Es mejor hacer un regalo que ir a comprarlo.

¿Los postres peruanos son demasiado dulces?

No, pero hay gente que piensa que si le pone más azúcar, es mejor. Por ejemplo, con el turrón, si tú haces la miel con frutas y con la textura perfecta, es delicioso y no es tan dulce. Tiene que haber un balance en los sabores. Ha habido un eslabón perdido desde que salió Teresa Ocampo y entré yo a la televisión.

Es un referente para las personas emprendedoras.

Lo que pasa es que yo digo la verdad, pongo exactamente lo que hago y por eso la gente me busca desde hace 19 años. Yo no invento ni quito ni pongo nada. La gente se da cuenta, es por eso que mis libros se agotan, porque las recetas están hechas por mí, las fotos y todo lo que está ahí es hecho con mis manos, es real. Hay gente que se quiere llevar a la tumba sus recetas. Yo no, yo quiero dejar un legado; me gusta más ser referente que influencer.

¿Qué es lo que le recomienda a quienes intentan ingresar a este negocio?

Amor, pasión y disciplina porque hay gente que no sigue las reglas. La gente muchas veces no tiene la paciencia de dejar que un postre cuaje o que va a estar en el horno la hora o que tiene que reposar la masa, te cortan caminos y ahí es donde se frustran porque les sale mal. Las reglas se tienen que seguir y el producto final será espectacular. La pasión es lo más importante. A veces, regreso de trabajar y sigo haciendo postres. No lo siento como una carga.

La gente en redes sociales puede ser cruel a veces con los principiantes.

La gente no tiene idea de lo que pueden hacer las redes. A mí también una vez me hicieron una cuestión en las redes y yo, al comienzo, estuve bastante triste, pero después empecé a ver quién era quien me había atacado. Cero publicaciones, sin seguidores. La gente no tiene conciencia y no le importa, pero un consejo es que todo te resbale. Los principiantes no deben tener miedo, todo se aprende, esa experiencia te hace sentirte más fuerte porque la crítica puede venir, pero tú dices “qué me importa, si está bien lo que hice”. A mis 60 años he aprendido que uno no es monedita de oro para gustarle a todos.

¿Cuáles son los proyectos que tiene pendientes?

Me gustaría internacionalizarme, hacer un programa de cocina en Estados Unidos, porque es un mercado inmenso y siento que ya estoy lista. También tengo un proyecto para hacer un libro increíble.

¿Participaría en un reality de postres?

No es lo mío, no voy por ahí. Soy la persona que quiere enseñar algo real, para que la gente aprenda, o sea, que se vaya con algo para que lo haga después.

¿Qué es lo más importante que le ha dado este oficio?

El programa es un legado muy importante porque la gente lo sigue; a veces las noticias son tan catastróficas que los ciudadanos quieren algo que te haga pasar el rato. Otro legado son los libros que siempre se agotan. Tengo 56 publicaciones. He podido conciliar el trabajo con mi familia, soy una persona de tradiciones y de costumbres.

AUTOFICHA

“Soy Sandra Elvira Pierantoni de Plevisani. Tengo 36 años en la cocina. Creo que cada persona debe hacer lo que le apasiona y tener mucha disciplina. Cuando uno hace lo que le gusta, encuentra la felicidad, porque no se siente como un trabajo”.

“Lo más importante para mí es mi familia y siempre trato de estar con ella. Estudié diseño gráfico. Estoy en televisión desde hace casi 20 años. Tengo 56 publicaciones a lo largo de mi carrera. Todas las recetas son hechas por mí. Soy totalmente autodidacta”.

“Los interesados en mi curso, que se realizará este 18 de diciembre, deben ingresar a Joinnus, se inscriben y les llegará un código y puedes ver la clase en vivo, pero también queda grabada por si quieren repetirla o si se perdieron un paso. También doy clases presenciales, de básico a avanzado”.

VIDEO RECOMENDADO