Rivaldo Duran Aquino ha sido seleccionado para una importante misión interlatinoamericana de astronáutica análoga en España que emulará un viaje a Marte. Viene de una familia de agricultores y ganaderos del distrito huanuqueño de Panao, en la provincia de Pachitea. El flamante astronauta análogo creció jugando entre la tierra, sembríos y animales, lejos de la idea de verse como un astronauta profesional.

En su camino para ser un profesional del sector astronáutico, el sacrificio se ha convertido en una constante. Rivaldo se ha visto obligado a dejar su tierra, su familia y a los amigos. Primero, cuando era niño dejó su pueblo para estudiar en la ciudad de Huánuco y tener más oportunidades; luego tomó la decisión de ir a Lima para prepararse e ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente, realizó pasantías en el extranjero por sus logros académicos, lo cual lo llevó a postular a la misión de emulación como ingeniero de tripulación.

-¿Qué tan importante es el papel de tus padres en tu formación?

Mis papás hicieron un gran sacrificio por mis hermanas y por mí. Cuando tenía cerca de seis años, dejamos el campo para vivir en Huánuco y estudiar en el colegio. Ellos querían que nosotros estudiáramos en la universidad. No fue nada fácil dejar la vida que tenían por sus hijos. Mi papá dejó su vida como agricultor para ser albañil en la ciudad. Pero gracias a la agricultura mi familia ha salido adelante. En parte, lo que tengo y he logrado como profesional se lo debo al trabajo en el campo que hizo mi familia por generaciones.

-¿Tu prioridad siempre fue ingresar a la Universidad San Marcos y estudiar Ingeniería Mecánica de Fluidos?

Nunca fui el estudiante más destacado en el colegio. Conocía San Marcos, pero nunca me sentí capaz de ingresar. Cuando terminé la secundaria, con 16 años postulé a la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de Huánuco. No me gustaba la carrera, pero mi papá era albañil y él quería que fuera ingeniero civil, pero no me llamaba tanto la atención y lo más cercano era la Arquitectura. Finalmente, no ingresé, pero quedé muy cerca y eso me llevó a tomar la decisión de ir a Lima y prepararme para estudiar allá. Y lo logré. El secreto no está en ganar siempre, sino en nunca darse por vencido. Fue el inicio de todo.

-¿Cómo fue tu adaptación académica en Lima?

Me sentía limitado. Al empezar a prepararme para San Marcos conocí gente que se dedicaban al estudio y cambiaron mi visión. San Marcos, al ser cuna de personajes ilustres, hizo que cambiara mi forma de ver las cosas y, poco a poco, fui dejando de lado estas limitaciones que tenía en mi cabeza.

-¿En qué momento de tu vida se da esta oportunidad de formar parte de una misión de astronáutica análoga?

Pese a que nunca había sido un estudiante destacado en el colegio, en la universidad las cosas cambiaron. En el primer, segundo y tercer año ocupé siempre los primeros puestos, que me posibilitaron hacer pasantías en otros países. Estuve en México para estudiar Ingeniería Aeronáutica y en Colombia, Project Management. En México conocí a profesionales metidos en el sector aeroespacial y me invitaron a la Fundación Acercándote al Universo (FAU). Lanzaron una convocatoria para la misión y no dudé en participar. Ya estaba metido en el medio y tenía los conocimientos. La convocatoria implicaba trayectoria profesional, ser destacado académicamente, capacidades físicas, entre otros requisitos. Me dije: este es mi momento. Pensé que con esta misión cerraba con broche de oro mi carrera. Postulé, mandé mis documentos y salió la bonita noticia que fui aceptado como ingeniero de tripulación.

-¿En qué consiste exactamente esta misión?

El ser humano plantea su llegada a Marte a partir de 2030. En el rango de 2030 y 2040 pisaremos Marte con toda la seguridad del mundo. Ahorita, todas las agencias y las empresas del sector están enfocando sus esfuerzos tanto en Marte como en la Luna. Justo por ello, es importante seguir con las investigaciones. Dentro de las posibilidades de vida, se plantea la vida subterránea. En ese sentido, la agencia espacial Astroland busca emular un viaje a Marte en una cueva subterránea natural en Cantabria, Santander, España. Es una cueva de cerca de 1.5 kilómetros y de 200 metros, incluso tiene lagos subterráneos. Este espacio cumple las condiciones perfectas para hacer investigación y sentar las bases. Vamos a ir cinco investigadores latinos de diferentes disciplinas, son tres mexicanas, una chilena y un peruano. El equipo está conformado por una médico espacial, una arquitecta espacial, una astrobióloga, una ingeniera aeronáutica y el ingeniero mecánico de fluidos que soy yo. Durante dos semanas, estaremos en aislamiento en dicho lugar usando trajes especiales para realizar diversos estudios.

-¿Tus esfuerzos marcan un precedente importante en el sector aeroespacial local?

Si bien es cierto tenemos una agencia espacial y en estos últimos años ha realizado un gran trabajo, siendo realistas apenas estamos iniciando. México es un espejo importante.

-Si damos una mirada atrás, siempre estás dispuesto a sacrificar parte de tu vida para crecer profesionalmente...

Me costó dejar mi pueblo e incluso luego dejar la universidad. Aún me falta mucho por recorrer para recién hacer frente a los profesionales que nos llevan décadas de diferencias. Los latinos debemos duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para llegar al nivel de los profesionales de otros países. Volver se hace un poco ilógico porque no hay oportunidades; es importante que las cosas cambien.

AUTOFICHA:

- “Tengo 23 años. Nací y me crie durante casi toda mi infancia en Panao, Pachitea, Huánuco. Mi papá es albañil y mi mamá es ama de casa. Estoy en el último semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos. Vivo en la residencia universitaria de San Marcos”.

- “Mi papá me puso Rivaldo porque era muy fanático del legendario delantero brasileño. Soy hincha de Alianza Lima. Me encanta hacer deporte, específicamente el crossfit y la calistenia. En mis tiempos libres me gusta armar el cubo de Rubik y a veces hago algo de freestyle”.

- “Mi comida favorita es el chicharrón de chancho acompañado de su chicha morada. Escucho todo tipo de música, pero sobre todo me mueve la cumbia y la salsa. Me considero una persona extrovertida y risueña que le gusta bailar, cantar y pasar tiempo con su familia y asistir a la Iglesia”.