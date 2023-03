La muerte de dos de sus mejores amigos sumió al cantante británico Ed Sheeran en una profunda depresión. A los 32 años, nadie se imaginó que durante los últimos años por la mente del artista no solo estaban recorriendo letras de canciones sino también pensamientos sobre no querer vivir más. Es como estar bajo “olas ahogándote”, ha descrito el artista en una reveladora entrevista, donde señala también que llegó a llorar en el escenario por todas las situaciones que lo embargaban, mientras la gente alrededor no tenía idea de la magnitud de su sufrimiento. Cuatro premios Grammy, seis discos, innumerables galardones, cobijado por una gran fama y una envidiable cuenta bancaria, considerado el artista más importante del Reino Unido y como el más taquillero de los últimos 30 años. Solo hay una conclusión: la salud mental y emocional es un tema al cual debemos dar absolutamente toda nuestra atención.

Todo indica que una situación similar viene soportando nuestra actriz Magaly Solier. Enumerar los últimos sucesos que ha protagonizado, los entredichos y líos judiciales, resulta a estas alturas inútil. Aunque sí es necesario detallar lo que ocurrió esta semana, cuando la actriz apareció con el rostro golpeado y evidenciando múltiples fracturas en un hospital de San Juan de Miraflores.

El episodio resultó desastroso. Pero no por la actuación de la actriz, sino por el comportamiento de los medios de prensa de espectáculos y, sobre todo, de las autoridades del centro médico donde fue atendida. Ella llegó pidiendo auxilio; sin embargo, lo que recibió fue una espera innecesaria y –para colmo– la llegada de periodistas presuntamente avisados por un personal del hospital más preocupado en exponerla que atenderla. Nunca antes había sido tan fácil para los reporteros de espectáculos indagar sobre las heridas de una persona en estado vulnerable. La simpleza con la cual su información médica personal fue expuesta no hace sino alimentar las sospechas de malas prácticas del personal del hospital.

“¿Cómo un hospital permite el ingreso de un equipo de prensa y le da acceso a acosar a sus pacientes?”, se preguntó en sus redes sociales la periodista y columnista de la revista Caretas Patricia Salinas, quien concluye con un ilustrativo: esto pasa “solo en el Perú”.

El cineasta Manuel Siles, quien dirigió a la actriz ayacuchana en las cintas Extirpador de idólatras y Vivir ilesos también se refirió a estos hechos. “Magaly Solier debería tener en este momento el apoyo del Ministerio de la Mujer para ser atendida libre de cualquier clase de invasión a su privacidad, debería poder ir a tratarse segura de que nadie va a acosarla con fotos, grabaciones o preguntas indiscretas, ni que luego se ventilará en público su diagnóstico y se especulará con las causas de sus males”, señaló el cineasta en Facebook, quién además cuestiona la falta de ayuda de las instituciones que se han vanagloriado con las innumerables distinciones recogidas por la actriz a lo largo de su carrera.

Sus palabras siguen haciendo eco, mientras ningún ministerio ha presentado preocupación por la artista. Tampoco se ha indagado sobre el origen de sus lesiones ni si se encuentra en peligro.

Si bien el grupo más cercano de Magaly Solier se ha visto reticente a hablar de las formas sobre cómo se viene ayudando a la actriz, lo que ha quedado demostrado es el gran cariño y respeto que le guarda a la artista gran parte del público. Frente al circo mediático impulsado por un sector de la prensa, han sido miles los comentarios que han pedido con mucha consideración poner mayor atención en su salud mental y emocional. Las señales que viene dando nuestra intérprete ayacuchana resultan evidentes.

Con dos discos grabados, una filmografía que traspasa la veintena de películas, una larga lista de premios cinematográficos donde resaltan premios a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cartagena, Festival de Montreal, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Festival de Cine de Lima, Festival du Nouveau Cinéma, entre otros festivales más. Además de reconocimientos como Artista de la Paz en la Unesco, una nominación a los premios Platino y el Oso de Oro de la Berlinale por la película La teta asustada, Magaly Solier es la actriz peruana más premiada de los últimos años. Nuestra actriz más laureada necesita ayuda.

Cuando Ed Sheeran tocó fondo, la persona que lo conminó a pedir ayuda especializada fue su esposa. Esa fue su ruta de escape. “La gente piensa que ir a un terapeuta es algo extraño... Creo que es muy útil poder hablar con alguien y simplemente desahogarse y no sentirse culpable por desahogarse”, cuenta en su entrevista. Quizás ahí esté la respuesta, Magaly. La respuesta para recobrar poco a poco la sonrisa.