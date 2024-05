En Vargas Yosa, la más reciente novela de Julio Meza Díaz (Lima, 1981), el protagonista es un sujeto sin brazos y sin piernas que se gana la vida dando conferencias motivacionales sobre superación personal. Y tiene un esclavo robot que lo atiende como un amante.

Un día, este sujeto incompleto amanece con dos brazos y dos piernas y, en vez de felicidad, le llueven los problemas: empiezan a perseguirlo sus auspiciadores que andan molestos, y piden explicaciones, porque peligran sus ganancias. También lo acechan sus familiares y la prensa, porque ahora el gurú es un farsante y exigen dinero para no exponerlo ante sus seguidores. Y todas estas escaramuzas se enlazan en una trama exagerada, cargada de sátira, momentos obscenos y libido a borbotones.

Este sujeto se llama Vargas Yosa, pero, aparte del parecido fonético, ahí termina la coincidencia con el Nobel de Literatura. En esta ficción, en cambio, nos exponemos a una escritura extrema que lleva al individuo al límite. Entre explosiones, piruetas, fluidos y deyecciones, el libro lanza una carcajada contra la sociedad capitalista y el consumo.

CUESTIONAR EL BUEN GUSTO

Según Meza, el humor escatológico y esta historia sobre un hombre perseguido por acreedores y alimañas son una apuesta literaria por cuestionar la visión que tenemos sobre los cuerpos. “Hay una tendencia a normalizar el cuerpo como un objeto siempre placentero y consumible. Y detrás de ello, se invisibiliza todo lo que se salga del molde de ese supuesto buen gusto”, explica a Perú21 desde Montreal.

El autor de esta novela, publicada por la editorial Estruendomudo en Perú y Ediciones Periféricas en México, lleva el absurdo al máximo, motivado por las vanguardias. Él pone el ejemplo del cuadro que Picasso hizo de la artista Dora Maar en los años 30. “En ese lienzo no la encuentras a ella, sino al cubismo. Quise jugar a lo mismo, pero en la literatura. Con desfachatez y una carga estética radicalizada”, comenta.

A esta escritura se suman otros referentes, como lo carnavalesco, y la tradición satírica y grotesca de obras como Gargantúa y Pantagruel. Además, materiales de la cultura popular como las animaciones de Bugs Bunny creadas por Chuck Jones y los cómics underground de copistas de Robert Crumb.

OTRAS FACETAS

En la construcción de su escritura, Julio Meza también incluye su faceta como investigador en discapacidad mental y exclusión psicosocial. A esta estética narrativa la ha denominado “borderline coprolálico”. No es un término académico y no lo utiliza para la caricatura o el exotismo. “Mis personajes están dispuestos a expectorar sus fluidos, sí, pero lo que más me interesa es mostrar cómo su psiquis se trastoca y está guiada por intensidades. Hay momentos de reflexiones, depresiones, subidas de ánimo y una profunda desesperación”, señala.

Todos estos cambios de timón están presentes en la historia y amplían el rango de sensaciones para que no solo nos perdamos dentro de las risas.

En Vargas Yosa, el autor también revisa un elemento del corpus simbólico de la cosmovisión andina tradicional: de los desperdicios puede brotar la vida. “Desde esta posición hay una mirada agrícola y optimista: se abona la tierra para que salga un fruto. En la urbe, unos restos de caca en la vereda son solo suciedad, y deben arrojarse y limpiarse. Pero, si leemos el libro desde otra posición, estos desechos son una carcajada en un universo desolador”, dice Meza Díaz.

Esta novela busca incomodar a los lectores para que, tras las risas y bofetadas, no apartemos la mirada de lo que tenemos al frente.

DATOS

-La novela se puede adquirir en la cadena de librerías Estruendomudo.

-Y en la web estruendomudo.pe. Julio Meza también es autor del libro de cuentos Tres giros mortales.

-Vargas Yosa forma parte de una tetralogía de novelas breves denominada La máquina del orgasmo infinito. El proyecto comenzó en 2015 y se terminó de escribir en 2019. La primera edición de Vargas Yosa se publicó en México en 2020.

