Noel Schajris, de Sin Bandera: “Hoy, a mis 50 años, el amor es un ‘para siempre, tal vez’”

No exageramos al decir que la música de Sin Bandera debe haber sido el germen de incontables romances alrededor de Latinoamérica. El amor y el desamor han sido durante más de dos décadas el territorio de sus canciones. De pasiones, de promesas, de mentiras, de sueños, de verdades. Noel Schajris y Leonel García, el dúo mexicano-argentino, es sinónimo de romance. Basta con escuchar alguno de sus temas –ya clásicos del corazón— como “Te vi venir”, “Kilómetros”, “Entra en mi vida” y más para caer en la cuenta del poder idílico que pueden llegar a tener las baladas.





Noel, la mitad de este conjunto, responde por videollamada desde Los Ángeles. No se tarda en demostrar que lo suyo es despedir buena onda. Sonriente y sin pesar, cuenta que está a punto de cumplir medio siglo de vida, pero inmediatamente advierte que se siente como de veinte. ¿Cómo ve el amor un hombre que ha pasado la mitad de su vida cantándole al cariño? De eso justamente conversamos en esta entrevista, a solo días de su show del 14 de febrero en nuestro país.

-Más de veinte años cantándole al amor, muchos te consideran como una voz autorizada en el tema. ¿Es así?

Está bueno eso. “Noel Schajris en concierto, la voz autorizada del amor” (risas). No sé si soy una voz autorizada, pero por lo menos soy una voz que está sonando unos 23 años, desde que saqué mi disco solista Cita en las nubes (1999). Son 23 añitos donde hemos construido cosas lindas con el público. Y con Sin Bandera dimos el salto cuántico al público masivo, mundial. Sin Bandera ha sido esa plataforma donde Leo y yo podemos inventarnos algún vuelo individual, unas carreras solistas que se han ido cimentando a la par. Sin Bandera es nuestro bebé, el proyecto base de nuestra vida. No sé si tenemos voces autorizadas, pero sí longevas.





-¿Te suelen pedir consejos de amor?

Sí, lo que pasa es que en mi plataforma hay una parte de saludos personalizados. Desde allí he sido parte de reconciliaciones, rupturas, consejos. Cosas como “dile a ella que me perdone porque la fregué”. Pero no me especifican muy bien qué hicieron, entonces es muy complicado porque termino diciendo “perdona a Juancito, no sé qué hizo, pero si podés perdonarlo sería cool...” (risas).

-¿Qué historias escuchas últimamente?

Cumplo 50 años en julio y de repente las personas que me rodean, amigos, conocidos, parejas, tomaron diferentes caminos, algunas desde la amistad y entendimiento, otras más tortuosas y conflictivas. Estoy en una edad donde los amigos que me rodean tienen profundas crisis existenciales. Quizás tiene que ver con el medio siglo (risas). Sin embargo, yo sigo soñando como si tuviera veinte años. Me cuido, ya no como cuando tenía 20, pero ya aprendí a cuidarme de muchas maneras, ya no solo físicamente sino energéticamente.

-¿Le sigues cantando al mismo amor que hace 20 años?

Hay elementos de ese amor que son atemporales y eternos. Siempre serán lo mismo. Tiene que ver con el amor desde la entrega absoluta, la honestidad absoluta, la vulnerabilidad absoluta. Eso es atemporal. Pero también hoy, a mis casi 50 años, el amor es mucho más realista, ya no tan idealista, más aterrizado, más terrenal. Ya no te digo “You and me, tú y yo forever and ever...” (canta). Ahora te digo: “tú y yo, tal vez para siempre... si hacemos esto”. O sea, es más realista, un “para siempre, tal vez”. Hay una canción de Sin Bandera que tiene que ver con eso, con el amor desde la madurez y no tanto la idealización. No desde las frases hechas, sino de la realidad. Es muy lindo descubrir nuevas formas de amor.

-Como el amor dentro de la amistad, que puede llegar a ser más pura...

Sí. Yo siempre digo que una gran relación de amor es una gran relación de amistad. Y en la amistad eres cien por ciento honesto y dices las cosas como son y si la otra persona no lo puede aguantar no está preparada para ser tu amigo o tu pareja. Porque si no eres cien por ciento honesto con él y contigo mismo no puedes abrazar al mundo. La relación de amor desde la amistad, haya besos o no, para mí es clave. Lo físico puede existir. Pero la amistad siempre debe ser la base.

-Regalar un piano a un niño que ama la música también es una muestra de amor. Como lo hizo tu abuela contigo.

Mi primer piano. Cuando mi abuela me acompañó a la tienda yo era un muchacho de 13 años. Fue en la calle Callao de Buenos Aires. Estuvimos toda una tarde viendo diferentes pianos para elegir cuál iba a ser el mío. Ese momento juntos, cuando me da el instrumento que se iba a convertir mi compañero de vida y en el cual construiría todo lo que tengo hoy, es un momento vital en mi vida.

-Y te regaló su tiempo, sobre todo...

Obviamente, el amor de mi abuela o de mi madre son cosas que atesoro en mi corazón y no lo mido con base en un regalo físico. Mi abuela antes de ese piano me daba todos los viernes unos ravioles de ricota con mantequilla y queso. Eran las cosas más básicas que me podían dar, pero por alguna razón esos ravioles me sabían a gloria. Se abrían los cielos con ese plato al frente. Era el amor, yo estaba comiendo amor. No hay otra explicación. Lo mismo con mi madre. Ella me dio su tiempo, sus caricias. El mejor regalo que le damos a nuestros hijos es nuestro tiempo, nuestra atención.

-¿Por qué seguir cantándole al amor en tiempos de mucho ruido?

Justamente por eso. Cuando hay tanto ruido y tanto alrededor que no tiene que ver con el amor es cuando más necesitamos recordarlo, cantarlo, sentirlo, vivirlo.

-¿Qué es lo último que te ha sorprendido?

Nada y todo. Cada vez que mi hijo Dylan me dice “Te amo, papá”. Me lo dice tres o cuatro veces por día. Y cada vez que lo hace yo crezco un centímetro.





AUTOFICHA

-“Con Leonel García formamos Sin Bandera en el año 2000. Hemos grabado seis álbumes de estudio y actualmente estamos de gira en Estados Unidos. También he formado una carrera como solista y compositor. Mi primer álbum fue Cita en las nubes, lanzado en 1999″.

-“Cuando alguien me pide un consejo se lo doy desde la total honestidad. Y no solo con consejos de amor, sino también en lo artístico. Por ejemplo, en el canto. Algunos chicos me mandan sus trabajos y yo les doy mi opinión. Les digo si realmente está bueno o no. Siempre con la honestidad como bandera”.