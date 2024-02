En un giro inesperado, Jefferson Farfán no pasó el día de San Valentín solo como se había especulado inicialmente. Según las revelaciones del tiktoker, Ric La Torre, el futbolista peruano disfrutó de la compañía de una misteriosa mujer identificada como Delany López.

La información fue compartida por La Torre a través de sus redes sociales, donde mostró pruebas que sugieren que Farfán y López compartieron un día especial juntos, a pesar de no haber publicado contenido junto. La misteriosa mujer, quien ha sido vinculada sentimentalmente con otro jugador en el pasado, ahora parece haber estrechado lazos con el popular ‘Foquita’.

Las revelaciones del tiktoker incluyen imágenes compartidas por Futbolista y la modelo en sus perfiles individuales que muestran diversas coincidencias como la misma escenografía, copas y accesorios, sugiriendo que estuvieron juntos en la misma ubicación el día de San Valentín.

Jefferson Farfán habría pasado San Valentín junto a Delany López.

“Las copas con la cantidad exacta de champagne. Y lo que parecería el mismo celular con el mismo case. Ahora chequeen la mesa, las plantas y las rejas de las mismas”, escribió el influencer en sus stories junto a las supuestas evidencias.

Jefferson Farfán habría celebrado San Valentín con misteriosa mujer.

Jefferson Farfán habría utilizado accesorios parecidos a Delany López.





Este nuevo giro en la vida sentimental de Jefferson Farfán ha despertado la curiosidad de sus seguidores y ha generado especulaciones sobre el estado actual de su relación con Delany López.

¿Quién es Delany López?

Delany López, también conocida como Delany Jashana en las redes sociales, ha estado en el foco de los medios debido a su historia amorosa previa con el futbolista Alexi Gómez.

En el año 2021, la joven presentó múltiples demandas de pensión alimenticia contra Alexi Gómez, quien es el padre de su hijo, además de denunciar maltrato físico y psicológico. En una entrevista con ‘Magaly Tv: La Firme’, López compartió: “Hubo una ocasión en que él estaba ebrio y recibió fotos de otra mujer. Cuando le pedí explicaciones, me arrebató el celular y me lo lanzó a la cara. Me insultó y me gritó que no tenía derecho a revisar sus cosas”.





