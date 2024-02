Nicola Porcella continúa triunfando en México y es por eso que el Día de San Valentín, sus miles de seguidoras estaban a la expectativa sobre lo que podría decir el ex ‘Guerrero’ sobre su vida amorosa. No obstante, el modelo peruano aclaró que lleva más de seis años soltero.

El segundo finalista de ‘La Casa de los Famosos’ se sinceró en una entrevista para ‘Televisa Espectáculos’ y contó que el Día del Amor lo celebra con su hijo y su familia. “Pero después no tengo a nadie, duermo solo, abrazo una almohada, esperemos que el otro San Valentín ya me toque abrazar a alguien”, indicó.

Asimismo, aclaró que estar soltero tantos años no es porque sea muy exigente con sus preferencias, sino que el amor aún no ha tocado su puerta.

“No, ellas son exigentes, el problema soy yo, no he encontrado. No tengo mujer ideal, lo juro”, señaló el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien admitió que se ha acostumbrado a su soledad ya que le gusta la vida nocturna.

Luego de reconocer cuáles son los defectos que le ha traído problemas en sus relaciones amorosas, el galán peruano dejó abierta la posibilidad de formalizar un romance con alguna mujer.

“No tengo pareja desde 2018, entonces creo que de repente cuando tenga sí voy a ser detallista, creo que cuando esté con alguien ya va a ser para algo bien bonito”, sostuvo el amigo de Wendy Guevara.





