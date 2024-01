Es una de las mujeres más bellas del país. Es una empresaria exitosa y acaba de ser madre. Se trata de Marina Mora , quien nos recibe en su escuela, que cumple 20 años. La Miss Perú Mundo 2001 nos cuenta cómo se inició este gran proyecto que busca empoderar a las mujeres y cómo ha tomado la maternidad.

¿Cómo decidiste crear tu escuela?

Tuve la iniciativa de compartir lo que yo había aprendido en distintos cursos, distintas capacitaciones que había recibido tanto en Perú como en el extranjero para ser modelo profesional y para ser reina de belleza. En esa época era conductora de televisión, ya había entregado mi corona y pensé mucho en qué era lo que iba a hacer. Quería un trabajo que me apasione y que me permita hacer algo bueno y bonito. Hice un estudio de mercado, analicé y finalmente decidí poner una academia que fusione modelaje con etiqueta y empoderamiento a través del curso de desarrollo de la personalidad.

¿Cómo se puede lograr el empoderamiento de la mujer?

Se dan a las chicas técnicas de autoconocimiento para que se amen y se respeten. El coaching, que ahora es muy famoso, lo venimos dando desde hace 20 años. Lo complementamos con imagen, nutrición. Nuestros cursos ayudan a desarrollar mucha seguridad, autoestima, confianza a través de las técnicas que se les da y se trabaja también la parte externa que habla de sacar a flote su lado femenino.

Mucha gente considera que los concursos de belleza reafirman los estereotipos.

En este mercado y en este mundo hay para todos los gustos. Hay quienes consumen fútbol, hay los que consumen desfiles de modas y hay los que consumen concursos de belleza. Nosotros nos enfocamos en los que les gustan los concursos de belleza y a los que no nos conocen, los invitamos a que conozcan qué es un concurso y de repente sacan de su mente ese prejuicio que tienen de que es algo frívolo. A través de la belleza, empoderamos a las mujeres. Pueden hacer obras sociales de manera visible. Las reinas promueven los destinos turísticos de su ciudad, su cultura, por eso hay certámenes hasta en el pueblo más chiquito. Nosotros organizamos una vez al año un concurso internacional donde invitamos a más de 20 países a que vengan a una ciudad del país y las concursantes a través de sus redes sociales y a través de los periodistas dan a conocer una parte de nuestro Perú. No solo calificamos cara o cuerpo, sino que sean capaces de comunicar y de dar a conocer algún valor.

¿Cómo hacer para elegir una ganadora entre adolescentes, pues es una etapa de gran susceptibilidad?

Sí, son muy sensibles, pero considero que nos ha funcionado el hablarles de manera directa y con las reglas claras. Ellas saben que ingresan a un concurso donde van a ser calificadas durante tres meses, no solo en el aspecto físico, sino en su responsabilidad, su desenvolvimiento, que cumplan los retos y todas las tareas que se les pone y la que esté más completa en todos los aspectos es la que gana.

¿Qué es la belleza para ti? La belleza es subjetiva. Cada una la ve con sus propios ojos y para mí es lo que emanas hacia afuera, dando una buena comunicación. Tú puedes ser una muy buena persona, pero tal vez nadie te ve realmente cómo eres porque quizás eres introvertido y nadie ve tu belleza interior. Hay que saber complementar la belleza interna con la belleza externa. También tiene que ver con bastante inteligencia emocional, con espiritualidad. La belleza va mucho de la mano con que tengas ángel, una luz especial.

¿Te incomodó en algún momento ser considerada sex symbol?

Yo no creo haber sido considerada como sex symbol. Yo me considero una mujer bella, una mujer libre y un buen ejemplo, y eso siempre me lo he tomado con gran responsabilidad, porque para mí, la belleza es un don. Entonces, hay que tomárselo con agradecimiento y responsabilidad. Yo le agradezco a Dios mi belleza.

¿Cómo tomas los comentarios fuera de lugar?

Lo tomo de quien lo da. Muchas veces se trata de personas que no están con su verdadero rostro en las redes o de personas que son muy tristes y que lo único que hacen es hablar de manera negativa o que critican por prejuicios o sin saber.

¿Consideras que la sociedad limeña tiene doble moral: primero incentivan a tener hijos, pero luego critican por tener estrías?

Suelen tener una imagen tuya idealizada, pero como todo ser humano, yo tengo momentos en los que estoy bien y otros en los que estoy mal. A veces estoy megaproducida y a veces de manera sport. En un momento me sentí así, pero también me di cuenta después de que la gente se puede sorprender y puede mirarte de manera rara, no necesariamente y con maldad.

¿Cómo llevas la maternidad?

Estoy feliz y agradecida con la vida por la oportunidad que me ha dado Dios de ser madre. Lo disfruto muchísimo, tanto así que ahora me cuesta volver al trabajo y dejar un poco a mi hija cuando voy a la oficina. Es algo que me está costando más de lo que me imaginé. Ahora comprendo muchísimo a las mujeres que son mamás, pero también amo mi trabajo, entonces estoy haciendo el esfuerzo de organizarme y poder hacer todo a la vez sin dejarla de lado. Es agotador, pero es algo que yo he querido.

¿Te animas por el segundo?

Espero que sí, vamos a ver qué me dice la vida.

AUTOFICHA

“En Marina Mora Escuela tenemos distintas clases y talleres. Para niñas de 4 a 10 años, para pre-teens de 10 a 13 años y para señoritas de 14 en adelante. También un taller de damas que es para mujeres que ya trabajan y que siempre le dieron prioridad al esposo o al estudio”.

“He tenido alumnas hasta de 80 años. Muchas veces, las personas piensan que no es necesario maquillarse, que no es necesario arreglarse, pero en la psicología está comprobado que todos nacemos con ego y en Marina Mora Escuela lo alimentamos de manera sana”.

“De la maternidad lo que más me gusta es el amor que me hace sentir. Tú en tu vida das mucho, en tu trabajo das mucho, en tu relación de pareja también, pero no siempre lo recibes de la misma manera. Yo considero que lo que tú le das a tu hija, tu hija te lo devuelve multiplicado por millones”.

