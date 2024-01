Armando Machuca (izquierda en la foto) nos cuenta su proyecto más personal. Después de destacar en El gran chef, programa en el que fue uno de los favoritos, el carismático actor relanza su canal de YouTube Peruvian Fanboy, en el que comparte su afición por la cultura geek. Todas las semanas nos sorprende con nuevo contenido, que abarca desde unboxings de figuras hasta entrevistas y sorteos. Esta fascinación la comparte con su mejor amigo, Bruno Lecca, un reconocido coleccionista, dueño de Critteria Coleccionables, lugar que materializa cada elemento presentado en Peruvian Fanboy.

Armando, muchos no saben sobre tu pasión por la cultura geek, figuras coleccionables y los cómics.

Armando (A): Nace de la necesidad de compartir nuestro universo ‘friki’, nuestra afición por el coleccionismo de figuras de acción, nuestro gusto por los juguetes, por las películas de superhéroes, por los cómics, la ciencia ficción y la aventura. Abrimos nuestro canal de YouTube hace más de seis años, también estamos en Instagram y Twitch. Hacemos unboxings de figuras muy vintage, muy clásicas, de los juguetes que coleccionamos cuando éramos niños. Además, hablamos de películas. Soy un aficionado de las historias en las que el bien triunfa sobre el mal.

Has viajado a convenciones e incluso haces cosplay.

(A): Sí, a veces hago cosplay. Mi favorito es el Capitán América, pero tengo otros trajes que me fajan lo suficiente para que se me vea un cuerpo apolíneo (risas). Me gusta entrevistar a los artistas en las convenciones. He conocido a Christopher Lloyd Brown, de Volver al futuro, actores de las producciones de Superman, así como un montón de artistas a quienes he entrevistado para mi canal de Peruvian Fanboy, en YouTube e Instagram, en el que también hago ‘Las crónicas de un fanboy’, en que hago reflexiones de ciertos temas. También compartimos historias o datos caletas de series, eso lo comparto con mi mejor amigo, Bruno Lecca, dueño de Critteria Coleccionables.

Hace poco comentaste que no tenías la visa a Estados Unidos.

(A): Sí, ha sido un poco doloroso. #VisaParaArmandoPorFavor, amigos de Embajada de Estados Unidos. Como no podía ir a Estados Unidos, he ido a las convenciones de Londres, Brasil, Argentina, México, en donde hay eventos muy grandes y emocionantes porque van muchísimos artistas. No es como acá, que vienen uno o dos. Allá hay 30 o 40, 10 de cada franquicia. Los conoces un ratito, aunque sea para la firma, la foto y compartes un minuto con el artista. Te hace pensar en tu niñez o tu juventud.

¿Cómo te volviste coleccionista?

(A): Me gusta porque recuerdo mi infancia. Tengo una figura muy especial que de pronto cuesta 5 soles, pero me la regaló mi papá y tengo otra que me compró mi mamá en el 84. Además, cada juguete representa una historia que leí en un cómic o vi en una película que me impactó. El coleccionismo es hacer comunidad, es sentirte parte de algo. En Peruvian Fanboy resalto eso.

¿Cómo se inició Critteria Coleccionables?

Bruno (B): Tengo 32 años de experiencia en el coleccionismo. Nació como un hobby. Más que ser una tienda, Critteria es un espacio donde se ha formado una gran comunidad. Muchos vienen en busca de una figura, pero conversamos sobre alguna serie o cómic, y nos hemos hecho buenos amigos. También reparo figuras, sobre todo las piezas articulables, que son las más frágiles.

A veces, la gente puede juzgar por este hobby. ¿Cómo tomas los comentarios que señalan que los ‘frikis’ son gente inmadura, que a los 30 o 40 años siguen comprando juguetes?

(B): Están equivocados. Hay una cosa emocional que genera el coleccionismo, une a las personas. Por ejemplo, hay novias que no tienen idea de este género, pero vienen porque a sus parejas les gusta y quieren darles algo especial. Vienen papás que quieren enseñarles a sus hijos cómo eran las figuras de su época.

Muchos piensan que el coleccionismo es para los que tienen mucho dinero.

(B): No es así. Mis figuras favoritas son las más sencillitas y baratas porque me la regaló alguien especial o porque la busqué durante años y un día la encontré en una feria. Esa búsqueda es una cacería y genera una comunidad, ir todos a buscar un artículo. El que tiene dinero entra a Internet y se compra el objeto directamente, pero la gracia, lo emocionante, es perseguirlo. El coleccionismo es una especie de arqueología moderna.

¿Cuáles son sus objetos más valiosos?

(A): El auto de Volver al futuro firmado por Doctor Brown. Me fui hasta Londres para que me lo firmara.

(B): El valor de la figura no importa si no te hace sentir nada. Tuve un portaviones de más de dos metros que los niños de los 80 solo habían visto en revistas y, al tenerlo acá, fue impresionante. También tuve figuras de Alf, que generan mucha nostalgia.

¿Qué otros servicios dan en la tienda?

(B): Aparte de comprar, vender y asesorar, también reparamos figuras, sobre todo las articulaciones, que son frágiles y a veces los pegan, pero ya no se mueven. Les doy una segunda oportunidad para que puedan entretener a la gente. También me piden arreglo de estatuas, lanzas, espadas o detalles personalizados. Pero esta tienda es un club, es un referente de los coleccionistas. Ahora, las figuras de acción son una especie de culto.

AUTOFICHA

“Ahora que la experiencia de El gran chef terminó, es momento de retomar este proyecto y compartir nuestra afición con los demás”, nos dice el actor Armando Machuca, creador de Peruvian Fanboy, donde realiza entrevistas, unboxings, sorteos y más.

“La historia de Critteria Coleccionables se inició hace muchos años, es una tienda donde se unen el pasado y el presente, y mucho más”, nos explica su propietario, Bruno Lecca, quien tiene más de 32 años de experiencia en este mundo de lo geek.

Para más información, pueden visitar el canal de YouTube o las redes sociales de Critteria Coleccionables. La tienda está ubicada en el local 524 del Centro Comercial Arenales, en el distrito de Lince. Atienden de lunes a viernes de 4:30 p.m. a 9:30 p.m. y los sábados de 11 a.m. a 9:30 p.m.