Lorna Cepeda es actriz, pero estudió Psicología. Un camino hasta ese momento inevitable, sobre todo porque su madre era fiscal y su padre abogado y alcalde. No se atrevía a realizar lo que siempre llevó por dentro. Tenía 15 años cuando entró a la universidad. La actuación estaba en la otra orilla, una que no creía poder alcanzar. Y no solo eso. Quedó embarazada muy joven y se casó. “Como que no viví muchas cosas, pero estudié Psicología y fue muy lindo, sobre todo me fue muy bien con los niños”, me dice.

Lorna Cepeda fue Patricia, la ‘Peliteñida’, en la telenovela Yo soy Betty, la fea, producción colombiana que conquistó al mundo. Y ahora vuelve al Perú. Esta vez para interpretar a Carla Santamaría en la obra teatral El diván rojo, donde es una paciente que necesita una terapia sexual. Comparte roles con Natalia Ramírez, ‘Marcela’ en Betty, la fea; y Julio César Herrera, ‘Freddy’, el mensajero en la misma telenovela. La función es el 9 de marzo, en el Teatro Peruano Japonés. Esta obra ha sido escrita por Fernando Gaitán, creador de Yo soy Betty, la fea.

Lorna está en Bogotá. Se conecta a la llamada vía Zoom y lo primero que hace es preguntar qué posición debe tener el teléfono para la videollamada. Espontánea y risueña. Le pregunto cómo está. “Bien, súper”, dice con el contagioso y musical dejo colombiano.

En El diván rojo eres paciente, pero en la vida real eres psicóloga.

¡Sí! (estira la i)… Es muy chistoso, al principio la obra era todo lo contrario: originalmente está escrita como que yo soy la terapeuta y el paciente es Julio César. Pero cuando ya vimos la obra, propusimos el cambio.

¿Por qué?

A estas alturas de la vida es lo mismo: un tipo, un mujeriego y la terapeuta; pero está bien que se hable de que una mujer tiene ese tipo de problemitas, que le gusten todos los hombres también.

Quienes te hemos visto como la ‘Peliteñida’ en Yo soy Betty, la fea diríamos que, precisamente, eres más paciente que psicóloga. ¿Es así?

(Risas). Ah, sí, claro. Si tú ves los personajes que yo he hecho, todos parecen ser pacientes; la mayoría de personajes que yo he hecho de toda mi carrera como que todos necesitan irse a una casa donde atienden a pacientes pesados, ¿no? (ríe y desliza una carcajada).

Con todo respeto, ¿tú también eres así?

¡No! (estira la o), para nada… O sea, yo soy peor (risas). No, mentira. Yo soy como más relajada, sabes… Soy muy acelerada para muchas cosas, no tengo tanto filtro, pareciera que eso también puede ser un problema y tengo un humor de todo tipo, sobre todo humor negro. Pero aquí donde tú me ves, yo soy muy, muy tranquila.

¿En qué eres acelerada?

Uy, soy acelerada para todo. Yo no tengo tanta paciencia, la verdad. Me ha costado mucho, me ha tocado trabajar mucho el tema de la paciencia. Cuando quiero hacer algo, ¡lo quiero hacer ya! Cuando se me ocurre algo que pueda ser creativo, ya estoy más allá, quiero que ocurra en el momento. Me afano bastante. Me ha tocado trabajar mucho en ese tema, la paciencia.

Bueno, la ‘Peliteñida’ sí necesitaba una terapia sexual, ¿no?

El personaje de Carla Santamaría es completamente diferente, no tiene nada que ver con la ‘Peliteñida’, nada, en lo absoluto. Y las personas cuando van a ver la obra, sobre todo los que han visto Yo soy Betty, la fea, de pronto por el físico o lo que sea dicen: “Ay, ahí está o Lorna o la ‘Peliteñida’, o Julio César o Freddy, el mensajero”. Pero cuando pasa un minuto, ya están metidos en el show.

¿Y por qué Carla necesita terapia sexual?

Porque ella realmente es una mujer que le gustan mucho todos los hombres, casi no tiene diferencias. Entonces, ya llega un momento en la vida que uno quiere organizarse, estar con una sola pareja, no estar del ‘timbo’ al ‘tambo’; ella realmente quiere amar a una sola persona; entonces, por eso va desesperada (a la terapia), porque siente que no lo logrará, por eso va donde el doctor para que la ayude y que ella pueda amar a un solo hombre, y poder tener su vida estable y más tranquila.

¿Y a ti te ha pasado eso?

No, cero. Yo he sido más conservadora.

¿Sí?

Soy muy tranquila, sabes… Soy muy de parejas, de durar años; o de pronto si estoy soltera, digamos que es el momento en el que uno se puede enloquecer, yo no he podido enloquecer porque no me gusta eso. A mí sí me gusta tener una pareja estable, no me meto con nadie a no ser que crea que voy a empezar una relación; eso de salir un día con alguien y estar con esa persona, ¡no!, no hay posibilidad. Soy muy conservadora, soy como muy old school.

Porque hoy los roles de la mujer ya salen de ese conservadurismo en el que, de alguna manera, la sociedad las ha etiquetado. Lo que pensaría que está bien, ¿o no?

Yo pienso que la gente tiene que ser como es. No me gusta la gente morronga…

¿Por qué?

Morronga es cuando se aparenta una cosa y en realidad eres otra. La gente morronga me desespera. Hay gente que se creen que son los santos, y realmente no lo son. Yo prefiero a la gente de frente. Y si hay una mujer que le gusta estar con mil hombres, pues es su cuerpo, es su problema, es su momento. Lo único que me molesta de esa situación es que yo no soy así, no soy una mujer que me gustaría estar con tipos, porque me gusta la relación estable; a mí me gusta enamorarme, sabes; amar a alguien de verdad y sentirme amada. Lo único que me molesta de la situación es que cuando un hombre entra en ese tipo de situaciones, de salir con muchas mujeres, es como que casi le aplauden, como que “wow”, “jajaja”, “está saliendo con muchas mujeres”; pero si a una mujer le gusta salir con uno y a la otra semana con otro, y sin siquiera engañarlos, pues la tildan de veinte mil cosas, menos un aplauso.

Todavía pasa eso.

Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Me entiendes? No es algo que sea tan chévere. Cada quien con su cuerpo, cada quien con su estilo de vida, cada quien sabe lo que hace con ese tipo de cosas…

Han terminado de grabar la tercera temporada de Yo soy Betty, la fea. ¿Cómo va ese tema?

Para mí ha sido una gran bendición estar en Yo soy Betty, la fea 20 años después. Ha sido increíble estar con mis amigos y la gente que conozco hace tanto tiempo. Grabarla ha sido maravilloso. Nos hemos divertido mucho y espero que cuando salga, la gente se sienta igual de identificada como en aquel momento y les guste mucho.

¿Estarán todos los actores?

Con la mayoría de actores.

¿Sale este año?

No tenemos ni idea.

¿En qué plataforma saldrá?

Por Amazon Prime. Pero no sé cuándo…





AUTOFICHA





“(¿Todos debemos tener algo de actores y psicólogos?). Sí, por lo menos en mi carrera me ha ayudado muchísimo. A uno se le abre un poco más la mente para entender el personaje, mas no juzgarlo, porque uno no puede juzgar al personaje”.

“(Y en la vida) cada uno interpreta su propio personaje. Trato de despojarme de tanta careta y ser un poco más natural, sin tanta máscara que a veces uno se pone para la vida. Te pones máscaras para caerle bien al jefe, para veinte mil cosas”.

“Yo no puedo vivir sin mi terapeuta. Esa es la plata mejor pagada del mundo (risas). De verdad. Mi terapeuta es lo máximo. Por eso todas las semanas, una vez por semana, voy donde ella. Entonces, yo creo que todos debemos ir a hacer terapia”.

