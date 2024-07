Las segundas partes no suelen ser siempre memorables, sobre todo si de telenovelas se trata. Pero ese no es el caso de ‘Betty, la fea: la historia continúa’ que.se estrenó HOY en Prime Video.

La secuela nos presenta a la gran actriz que es Ana María Orozco, nuestra querida Betty, con todos esos guiños que hicieron de ella un personaje entrañable para la televisión latinoamericana. En 2024, Beatriz Pinzón es una madre y ejecutiva que se enfrenta al proceso de divorcio con su gran amor, don Armando Mendoza, el talentoso Jorge Enrique Abello.

¿Valió la pena esperar más de 20 años? Pues sí. En sus 50, los protagonistas nos demuestran que siempre fueron los mejores para los papeles que les tocó. No puede haber otra Betty, así se haya intentando en el remake mexicano otra versión que no tuvo el impacto que la producción colombiana. Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello siguen siendo esa pareja que entre el humor y el melodrama estridente conquistan a la audiencia.

En el primer episodio la pareja se enfrenta al divorcio, a la llegada de su hija Mila -en un pálido papel que a primera vista desentona en el elenco en general-y al reto de relanzar EcoModa, la empresa familiar. Bety y Don Armando conectan bien, pero me pregunto si será posible que una historia forjada en 335 capítulos como buen culebrón ahora pueda resumirse en solo diez.

Sin perder ese tono de comedia que caracterizó a la primera edición de Betty, la producción nos enfrenta nuevamente a un abanico de estereotipos con una mirada disruptiva que considero fue parte del éxito de esta historia colombiana escrita por Fernando Gaitán.

Regresan personajes de la telenovela original como Patricia Fernández (Lorna Cepeda) y Hugo Lombardi (Julián Arango).

‘El Cuartel de las Feas’ no es el mismo, pero las que sobreviven en esta segunda parte lo hacen con gracia. Lorna Cepeda en el papel de Patricia Fernández, ‘La Peliteñida’ no ha perdido esa esencia que hizo de ella un personaje para recordar. De hecho, marcaría su carrera. Y no es una caricatura del pasado ni una forzada aparición. Es parte importante del elenco. Y así lo demuestra.

Hugo Lombardi (Julián Arango) se luce como siempre en un personaje que es libremente gay y absolutamente insoportable. Lombardi es un gran actor y así resulte tan odioso como en la primera temporada es parte de lo que representa esta historia, que siempre fue arriesgada para su tiempo. Hoy tenemos a una de ‘las feas’ también fuera del clóset. Celebramos esta diversidad.

En el segundo episodio queda claro que Don Armando no ha perdido su suerte (o mala suerte) con las mujeres y estas le caen del cielo. Así que Betty se enfrenta a una nueva competencia: la muy guapa Zharick León, quien da vida a Majo, la abogada de Don Armando Mendoza.

Quien sigue enamorada de Don Armando es Marcela (Natalia Ramírez), la antagonista de Betty en la primera temporada. Una actuación bien lograda, como en su primera aparición.

En esta ocasión hay nuevos integrantes, que apenas se perfilan en los dos capítulos. Tendremos que esperar.

Esta Betty cincuentona no teme en regresar a ser ‘fea’ con su terco cerquillo y lentes poco amables. Betty se encuentra a sí misma, ahora con la seguridad que le da los años. Enamorada hasta los huesos, pero digna siempre. Así que decide regresar a tomar el timón de Ecomoda.

El primer y el segundo episodio enganchan rápidamente y habrá que esperar una semana para las próximas entregas.

DATO:

En 2010, ‘Yo soy Betty la Fea’ fue incluida en el Libro Guinness de los récords como la “telenovela más exitosa de la historia de la televisión”.

