La cuarta edición de Festival Internacional de Cine Lima Alterna se realizará hasta el domingo 22 de octubre en doce salas de Lima y cuatro regiones, mostrando un panorama del cine contemporáneo alternativo, independiente y de autor, en 80 películas de 41 países.

“Este festival es un espacio de exhibición y resistencia para películas independientes, autorales, autofinanciadas, y que experimentan con todos los géneros y posibilidades formales y expresivas del cine. Son obras que el cinéfilo peruano no suele tener a disposición”, sostuvo Farid Rodríguez, director de este evento.

El también programador internacional del festival refirió que “Lima Alterna apareció ante la falta de espacios que reúnan planteamientos distintos y libertades creativas de miradas muy distintas a las nuestras, incluso de países de África, Asia, Oceanía, para generar puentes sociales y de diálogo con nuestras propias cinematografías”.

Plataforma para cine peruano

“Lima Alterna también es plataforma para los realizadores peruanos más alternativos y transgresores de todas las regiones. Exponer, debatir y reflexionar el cine peruano en sus similitudes y en sus marcadas e intencionales diferencias es fundamental para nosotros”, subrayó Rodríguez, director del festival.

En la categoría Competencia Peruana se presentarán las cintas Alemania Oriental, de Alonso Izaguirre, ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje de Ficción - DAFO 2019; Un habitante y su ciudad, segundo largometraje de Mauricio Franco Tosso, rodado en España; Todos los muros que puede la piel, ópera prima del trujillano Ángel Pajares; y Este fue nuestro castigo, nuevo documental de Luis Cintora, grabado en Ayacucho.

Competencias y proyecciones notables

Además de las secciones de películas en competencia, tanto peruanas como del exterior, Lima Alterna también tiene la sección Insignias, cintas que vienen de ser proyectadas en los principales festivales del mundo.

De ese modo, se exhibirán las dos últimas películas del director Hong Sang-soo: In water, estrenada en la competencia Encounters del Festival de Berlín, así como In Our Day, proyectada por primera vez en la Quincena de realizadores del Festival de Cannes 2023.

También se proyectarán las dos cintas del filipino Lav Díaz: When the Waves Are Gone, de estreno mundial en el Festival de Venecia 2022, y Essential Truths of the Lake, que debutó en el festival de Locarno.

Completan el grupo el filme rumano Do Not Expect Too Much From the End of the World, del director y guionista Radu Jude, ganador del Oso de oro de Berlín 2021; The Natural History of Destruction, del ucraniano Sergei Loznitsa, estrenada en Cannes 2022; la producción argentina La terminal, de Gustavo Fontán, presentada en el último Festival Internacional de Cine de Marsella; y As filhas do fogo, del portugués Pedro Costa.

En Competencia Internacional podremos apreciar 2551.02 – The Orgy of the Damned de Norbert Pfaffenbichler (Austria), secuela de la película inaugural The Kid de esta edición. Here, de Bas Devos (Bélgica), ganadora de la Competencia Encounters del último Berlinale, y otros títulos como Under the Hanging Tree de Perivi Katjavivi (Namibia) o Paco, de Tim Carlier (Australia), estrenadas a inicios de año en el festival de Rotterdam.