Sus padres no son artistas ni les llamaba la atención el flamenco. Y sin saberlo, su madre le puso nombre de bailaora. María Manuela, nombres castizos; y Manuela, nombre flamenco por excelencia. Su porvenir estaba escrito.

Lleva 21 años en España y es la figura peruana del flamenco. Y vuelve a Lima. Se presenta esta noche y el jueves 20 de junio, a las 8:30 p.m., en el Cocodrilo Verde, ubicado en Francisco de Paula Camino 226, Miraflores.

Siempre intenta volver dos veces al Perú. Esta es su primera visita del año. Para diciembre volverá con otro espectáculo. “Me encanta mi tierra. Conforme van pasando los años, me encanta más. Te haces mayor y te das cuenta de todo lo que tienes aquí, la riqueza del Perú, de Lima”, dice.

Varios peruanos en los últimos años han dejado el país y muchos hacia España. “Yo voy al revés”, advierte. Su tono de voz es grave, dominante. Las palabras las marca con determinación y casi se manifiestan en su rostro, sus facciones se definen en cada oración. El carácter del flamenco se expresa en ella. ¿Siempre fue así? “Totalmente”, sentencia.

¿Cómo llegó al flamenco?

La hermana de mi madre es casada con un hijo de españoles. Y mi tío era un gran amante de España, superaficionado a los toros, al flamenco, al fútbol. Siempre ponía flamenco en su casa. Yo los tenía de vecinos, iba mucho a la playa con ellos. Y me encantó el flamenco. Yo era niña, entre 6 y 8 años, y escuchaba a los grandes cantaores de flamenco y me ponían los pelos de punta. Un día me llevó a ver flamenco, cuando vino el Ballet Flamenco de Andalucía, y al día siguiente empecé a bailar. Dije: esto es lo mío.

¿Qué le llamó la atención?

El flamenco te atrapa, es como amor a primera vista. O lo odias o lo amas. Mi papá dice “parecen gatos maullando, no me gusta”. Cuando actúo en el tablao me dicen: “Me gusta, ¿pero por qué tienen siempre esa cara tan triste?”. Porque el flamenco es así, es dolor, es tragedia finalmente. Y a mí me atrapó.

Manuela Barrios es una figura del flamenco.

¿Y cómo el flamenco la lleva a España?

Yo era malísima en el colegio. Aunque en educación física, arte y música sacaba veinte. Pero llegaba a casa y tiraba la mochila. Cuando terminé el colegio, yo ya bailaba y me encantaba, y mi mamá me dijo que debía estudiar algo, aunque sea una carrera corta, “porque debes tener un plan b”, porque bailar es complicado, ya sea aquí o en Rusia. Entonces, estudié Secretariado, una carrera corta de nueve meses; me decían que se ganaba plata en aquella época. ¿Cómo hago para llegar a España? Mi mamá no me lo iba a pagar. Estudié, salí y conseguí trabajo desde el día uno, hasta que cumplí 21 años. Ahorré y puse las cartas sobre la mesa. Me contacté con una escuela en España, con la embajada, pero se necesitaba visa; entonces, necesitaba la ayuda de mis padres. Lo hice todo. Junté a mi papá y mi mamá a tomar café, y les dije “me voy”. Se los puse todo para que digan “ok, lo está haciendo en serio”. Tenía aceptada la escuela, tenía la plata para el pasaje. Pero necesitaba su apoyo para la visa.

Trabajó tres a cuatro años con el objetivo de juntar dinero. ¿Eso dice mucho de su disciplina?

Sí. Empecé a bailar con 14, 15 años, lo cual es tardísimo. La gente empieza a bailar con 5, 6 o 7, 8 años como muy tarde. Y mis papás no pudieron decir que no si ves a una hija que lo tiene tan claro. Tenía que ir a la meca.

Manuela Barrios es una figura del flamenco.

Quizás exagero un poco, pero al menos en Madrid hay salas de flamenco como pollerías en Lima. El flamenco está bien instalado.

Recontra. Y claro, te digo una cosa, acá tendría que pasar lo mismo con la música criolla, pero no hay donde ver música criolla de esa manera.

¿Por qué se difunde así el flamenco en España?

Los tablaos suelen ser sitios para turistas. Y los españoles se mueven muy bien en el tema de turismo y saben que tienen una de las artes más bonitas del mundo.

Acá debería pasar lo mismo con tantos bailes que tenemos.

La música criolla es una joya. Tantos artistas españoles vienen aquí a Perú a empaparse de la música criolla. Hacen versiones de flamenco con canciones nuestras.

Se pensaría que hoy por hoy quienes han puesto, de alguna manera, en la vitrina mundial al flamenco, y para la gente joven, son Rosalía y C Tangana. ¿Es así?

Sí. Finalmente, es flamenquito, no es flamenco. Rosalía hace más flamenco. Yo estoy en el flamenco mucho más tradicional, flamenco puro. Pero es maravilloso que lo lleven a todos los rincones del mundo.

No es purista.

No, para nada, que lo hagan. Que cada uno fusione, que llegue a todos lados del mundo y se escuche la guitarra. El percusionista de Rosalía trabaja conmigo casi todos los días en el tablao. Hacen muy buenas fusiones.

Manuela Barrios es una figura del flamenco.

¿No le provocó entrar como bailaora a la escena más comercial?

De hecho en enero de este año me llamaron a un casting para el Circo del Sol. Pero dije no, lo siento, pero es que no es la línea que a mí me gusta. Me gusta el flamenco puro, sin aditivos. Estoy donde yo quiero estar. Soy una peruana que llegó con 21 años a España y estoy bailando en los mejores tablaos, en festivales y viajando por todo el mundo. Creo en lo que hago. Y pienso, además, que el flamenco tradicional se está perdiendo. Demasiada fusión, Mijail (sonríe). Y el flamenco ha evolucionado un montón, porque el flamenco está vivo, la misma ropa evoluciona; cuando llegué a Sevilla era más sencillo, ahora es más técnico y hay que ser prácticamente atleta. Tienes que ser muy bueno para que siendo extranjero bailes flamenco.

¿Qué del Perú conserva y qué adoptó de España?

La educación exquisita que tenemos. Me parece que en Perú la gente es exquisitamente educada. Es verdad que nos peleamos, pero hay mucha bondad en el Perú. En España he tenido que aprender a levantar la voz para que me escuchen. De hecho, en Lima me mandan a callar. Extraño mucho los códigos de Perú, la amabilidad que hay.

Pero usted ya tiene la fuerza flamenca.

(Risas). Es que son muchos años. Pero hombre, siempre he sido así, de que se me escuche, ¿sabes?

Manuela Barrios es una figura del flamenco.





AUTOFICHA:

-“Soy María Manuela Barrios Benavides. Tengo 42 años. Nací en Lima. Acabé el colegio, estudié Secretariado y en danza solo había estudiado flamenco. Para el flamenco hoy en día hay que ser atleta, porque va evolucionando y se va haciendo más difícil”.

-“Momentos importantes han sido cuando no gané pero quedé segunda en el concurso nacional de baile La Perla de Cadiz, me abrió muchas puertas. También fue superimportante ir a trabajar a Rusia, que ahora voy dos o tres veces al año. O llegar a Japón, China”.

-“Me voy de Lima el 1 y el 3 de julio estoy cogiendo un avión a Moscú, diez días a un superfestival. Vuelvo y voy a Alemania. Intento tener un viaje una vez al mes. A rusos y japoneses les encanta el flamenco, y son buenos porque tienen disciplina. Cuando enseño en Rusia, soy como un sargento y me encanta”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.