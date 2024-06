No solo debe superar la muerte de su esposo, ahora tiene que asumir la incertidumbre de haber confiado en una supuesta cuidadora que le debía dar el soporte emocional que necesitaba en estos momentos.

Una anciana, de 85 años, contrató los servicios de una mujer que terminó robándole 25 mil soles que alojaba en una caja fuerte en su vivienda de Jesús María.

No solo se llevó dinero, también tomó objetos de valor sentimental: los aros matrimoniales de la anciana que le abrió las puertas de su hogar. El hijo de la afectada hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a que las pertenencias regresen a su madre.

“Es una pérdida muy grande, muy profunda. No solo es el valor económico, sino el sentimental”, expresó la víctima.

Las cámaras de seguridad filmaron cuando la delincuente abandona el edificio. Gracias a las imágenes se pudo identificar a Zoila Reyna Pasache, de 63 años, quien sale tranquilamente del departamento de la adulta mayor tras cometer su fechoría.

El noticiero ‘América Noticias’ buscó a la acusada en la vivienda que figura en el Reniec, pero no hubo éxito. NO la encontraron y los vecinos afirman que no la conocen.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Abandono de recién nacido en Tumbes.