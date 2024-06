Estaba en una clase de la universidad, tal vez era el curso de sociología, no lo recuerda y tampoco tomaba atención. “¿Cómo ser actriz de cine para adultos en Madrid?”, escribió en el buscador de su celular. No sabe cómo se le vino a la mente esa idea. Solo lo hizo. “Estaba en clase, aburrida, ¿de verdad quiero estar aquí?”, recuerda.

A la semana fue parte de una primera producción. Desde entonces, han sido unas 100 producciones de cine para adultos en España, y también en países como Hungría y República Checa, epicentros de este cine. Como consecuencia, fue nominada nueve veces a diversos premios europeos.

“Los odio a todos”. Con ese mensaje se despidió del chat de la clase de la universidad. Y no volvió más.

Por estos días, está en Lima.

Dejaste el Perú con la intención de estudiar.

En España estuve estudiando Derecho y me iba bien. Me gusta estudiar. Pero en un momento sentí que no encajaba del todo, no me sentí parte de un grupo, no tenía amigos en la universidad. Eso fue cuando tenía 18 años. Hoy tengo 21. En realidad, no sabía qué quería hacer. Me fui porque allá había un mejor nivel de educación y por eso mis padres decidieron mandarme. Justo había acabado el colegio y les dije que no quería estudiar en Perú. Quería aspirar a más, soy una persona muy exigente.

¿Eres ambiciosa?

Sí. Quería llenarme de conocimiento y conocer el mundo, porque en Lima no hubiese llegado a conocer todo lo que ahora sé y los diferentes puntos de vista que he aprendido.

¿No era una ambición por el dinero?

No. Es que mis padres ya tenían dinero.

Marina Gold, actriz de cine para adultos. (Foto: Martin Pauca).

Me dices que buscaste ser actriz de este tipo de cine.

Yo lo busqué. Todo el mundo dice: “Ay, las actrices (de cine para adultos) seguro están siendo obligadas a hacer esos videos, cómo es posible, a quién se le ocurre”.

Es que también hay trata de menores.

Yo estoy hablando de cosas legales, de cosas con gente profesional, no otras cosas. Todas las chicas que trabajamos en Europa somos amigas y a todas nos encanta nuestro trabajo, y de verdad somos felices haciéndolo.

Marina Gold, actriz de cine para adultos. (Foto: Martin Pauca).

¿Dónde está la felicidad en hacer un trabajo que muchos miran mal?

Es una de las máximas expresiones de libertad, porque no solo eres libre sexualmente, sino que se te abre la mente para un montón de cosas más. Te quita un montón de tabús y te ayuda a ver la vida de otra manera. Aparte que te da independencia, te ayuda a viajar, a conocer más lugares.

Me dices que “siempre” tuviste la curiosidad de hacer cine para adultos. ¿De dónde vino la curiosidad?

No lo sé. Siempre me había gustado el hecho de tener relaciones; y el hecho de saber que otras personas podrían verlo, es algo que sentía que me podía llenar también, y que no está mal. La gente me ve como “pobrecita, se metió a eso, seguro, obligada”. Pero no toda la vida tiene que ser de una forma estructurada ni seguir un mismo camino; cada persona tiene sus maneras de pensar y sus formas de vivir la vida, y no es que una cosa esté bien ni otra esté mal.

Marina Gold, actriz de cine para adultos. (Foto: Martin Pauca).

Una vez que buscaste cómo ser actriz de cine para adultos, ¿de qué manera lo concretaste?

Te salen varias productoras y tienen sus formularios donde puedes llenar información, poner fotos. En plena clase de la universidad rellené como dos y durante el día una me contactó. Y fui para que me informen en persona. Y me gustó y quise hacerlo más, y luego me metí a OnlyFans.

¿En esa primera producción cómo te fue?

Lo que pasa en la industria es que diferentes tipos de escenas tienen diferentes valores; entonces, muchas veces al ser una actriz nueva, que nadie ha visto, cobra más, porque es la primera escena, ¿sabes? Tiene mucho valor el hecho de que sea una chica nueva. Aunque si has formado un nombre y tienes una imagen que las productoras quieren para sus videos, puedes ir cobrando más.

¿Y en qué momento tus padres se enteran de que dejaste la universidad para trabajar en cine para adultos?

Apenas salió el primer video, porque creo que alguien les contó. “¿Qué es esto?”, me dijeron en una llamada. Les tuve que contar. No les gustó y yo sé que a ellos no les gusta lo que hago.

¿Estás peleada con ellos?

En un momento creo que nos peleamos. Pero ahora estamos normal, nos llevamos superbién, pero tenemos en cuenta que está esa diferencia. Pero respeto su punto de vista y ellos tienen que respetar el mío.

¿Ellos a qué se dedican?

Médica y contador. Igual lo mío es un trabajo. Me dedico a responder a los fans, a editar videos. Es una chamba, porque para OnlyFans yo soy la actriz, soy la maquilladora, soy la productora, soy la editora, soy la de marketing, todo en uno.

Marina Gold, actriz de cine para adultos. (Foto: Martin Pauca).

¿Cómo son las producciones de cine para adultos?

Duran como seis, doce horas, estás todo el día grabando, pero no todo el día tienes relaciones. Llegas, te maquillan, descansas, se acomoda el lugar, hay fotos sola, fotos con el chico, fotos de la comedia, etcétera.

¿También has grabado algo para Netflix?

En España estaban haciendo un casting para buscar una chica que salga en una escena de una serie, Clanes, que es como de narcotraficantes, y necesitaban una chica que se le vea desnuda y que parezca que está teniendo relaciones; luego entra un policía e interrumpe el momento. Hice el casting y grabé.

¿La primera escena que hiciste de cine para adultos te costó?

Me costó el hecho de que hubiera una cámara, te pones un poco nerviosa. Entonces, mis primeras escenas son horribles, no las quiero ver, tengo una cara de no sé a dónde mirar, no sé qué hacer. Pero con los años vas aprendiendo.

¿No dijiste “mejor no me dedico a esto”?

(Risas). No, salí con ganas de hacerlo mejor.

¿No te cuestionas hacer este trabajo?

Mi mamá siempre me dice que vuelva a estudiar. ¿Pero para qué? Estar bajo un régimen todos los días…, no me gusta que me manden, estar sujeta siempre a que alguien te califique no me gusta.

Marina Gold, actriz de cine para adultos. (Foto: Martin Pauca).

Entonces, estuvo bien tu decisión.

Fue la mejor decisión. Pero creo que no es para todas. Tiene que gustarte y tienes que hacer cosas que te llenen; cosas que harías gratis, deberían ser tu trabajo. También me siento bastante realizada porque he sido nominada a varios premios. Ser la única latina nominada a esos premios es bonito.

Entiendo que en el cine para adultos hay escalas, del amateur al mainstream.

Yo estoy en el mainstream, de las productoras grandes. Me gusta grabar con Reality Kings, que es de todo el equipo de Brazzers.

¿Cuánto dinero te genera todo tu trabajo?

Cinco cifras en dólares solo en OnlyFans. Y cuando actúo en estas películas, pagan bien también. Pero depende mucho del tipo de escena.

¿En qué película has ganado más plata?

No recuerdo, pero pueden ser las escenas que son por detrás; siempre se paga más si haces más cosas en la escena. Por eso muchas chicas que se meten a la industria solo por ganar dinero, hacen de todo desde el comienzo, pero luego se queman muy rápido y ya nadie las quiere para escenas normales. La idea es ir poco a poco y hasta donde me sienta cómoda. Una regla que tengo es “no voy a hacer frente a cámara algo que no haría en mi vida privada”. Por ejemplo, estar con una chica en un comienzo me lo pensé, porque nunca lo había probado en mi vida privada, pero luego me di cuenta de que sí me gustaba estar con chicas. Si haces cosas que estás feliz y te llenan, nunca te arrepentirás de eso.

Te deben haber llegado propuestas de millonarios para estar con ellos.

Me han ofrecido un montón de cosas. Diez mil dólares por una noche o “vente a Dubai y te pago todo”.

¿Aceptaste alguna?

No, porque me da miedo. Me gusta ser actriz porque es un ambiente seguro, donde todo está muy regulado. Por lo menos en Europa, la industria del cine para adultos es muy regulada, por ejemplo en el tema de los test de salud sexual, ya que nosotros tenemos relaciones sin protección para que el video se vea bonito, nos realizamos los test completos cada, máximo, dos semanas. Te hacen firmar un montón de contratos y papeles, ceder derechos de imagen; son empresas las que te contratan y te pagan con facturas. Son contratos como de modelaje.

Leí en una entrevista que vendías prendas. ¿Cómo así?

Vendo mi ropa usada, mis medias usadas después del gimnasio, hay chicos que les gusta comprarlas. Las compran porque las huelen.

¿Cuánto cuestan?

Desde 200 dólares.

Prendas más íntimas costarán más.

Claro, como 300, 500, depende de cuántos días las haya usado. Hay algunos que me dicen “quiero que las uses durante tres días seguidos”. Me da asquito, pero lo tengo que hacer (sonríe).

En una entrevista Karenn Paniagua me contó que en OnlyFans hace videollamadas. ¿Tú también?

Sí y videos personalizados. Ahí te piden de todo: cosas superraras, chicos que les gusta que les humille, me han pedido que me pinte la cara como un perrito y que ponga un bol de agua en suelo y que ladre y que beba el agua como un perro (risas). Hay muchas locuras. Una vez, una fan quiso hacer una videollamada conmigo donde yo dormía toda la noche y él solo me miraba dormir, pero con mi ropa normal, de pijama; cuando ya tenía sueño lo llamé y me quedé dormida (ríe).

Marina Gold, actriz de cine para adultos. (Foto: Martin Pauca).

¿Cómo te ves en el futuro?

No lo sé. Soy una persona muy cuidadosa y muy exigente. No me metería a cualquier negocio. Priorizo mi paz, mi tranquilidad.

¿Qué es lo malo de este trabajo?

Lo peor es la sociedad. Porque te tachan de una, eres como de un nivel inferior en la sociedad. Pero la verdad, no me importa. Vivo tranquila. No tengo que demostrarle nada a nadie. No le debo nada a nadie.

¿Y qué es lo placentero?

Lo mejor es tener a mucha gente que te mira, soy un poco exhibicionista; me gusta que me vean millones de personas. Soy adicta a mi trabajo.

AUTOFICHA:

-“Nací en Lima. Acabé el colegio e intenté estudiar Derecho. Creo que hay más peruanas en la industria, pero de forma amateur y son un montón. Pero yo soy la más reconocida, que está haciendo cosas internacionales con productoras importantes”.

-“He grabado con productoras grandes, para Penthouse hice una escena. Y Penthouse es muy grande, es como Playboy. Las revistas todavía no me han llamado. Aunque aparecí en Hustler. Y ahora he creado un Telegram VIP, donde subo más contenido”.

-“Quizás voy a crear mi productora como me lo sugieres (risas). Y siento que a medida que voy creciendo, mi vida tiene que tornarse más seria. No solo para mí, sino también si quisiera tener una familia. Sí me gustaría ser madre y tener un esposo”.





