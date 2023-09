La salsa surge como una muestra de resistencia cultural. Así lo describe Willie Colón, uno de los tótems del género. Sentencia que el escritor cubano Leonardo Padura rescata en el libro Los rostros de la salsa. Hoy, conserva (¿o retoma?) su condición de espacio de resistencia cultural en medio del universo dominado por la música urbana y sus variantes.

El Gran Combo no solo es la universidad de la salsa, es una cátedra permanente de sabor, pasión y tesón. Brilla en el firmamento tropical desde mayo de 1962, cuando Rafael Ithier y compañía pusieron la primera piedra. Y el Perú es una de las islas sonoras donde este ritmo es protagonista en las pistas de baile.

“Tú sabes..., acabas de decir la palabra que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo: resistencia cultural; me encanta, brother”, me dice Jerry Rivas, desde un restaurante en algún punto de Cancún. La noche anterior se presentaron en el Hard Rock Café del balneario mexicano. “La resistencia cultural es porque nosotros, los que ya tuvimos un momento, tenemos un repertorio que la gente conoce. Por eso todavía trabajamos; por eso estamos aquí batallando”, agrega.

Los intérpretes de “Un verano en Nueva York” continúan con la gira que celebra sus seis décadas. Vitales y sólidos. Superan las 70 producciones discográficas. Contabilizan más de dos millones de oyentes mensuales en plataformas digitales como Spotify. Tienen programadas giras por Europa, Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia. Y se viene el Perú. El viernes 29 aterrizarán en Arequipa y al día siguiente ingresarán por primera vez al Gran Teatro Nacional, en Lima, donde en pocas horas agotaron entradas; a pedido del público, acaban de anunciar una segunda fecha, para el domingo 1 de octubre. Son la primera agrupación extranjera de salsa que se presenta en la sala principal del GTN y agota entradas. Coronan este regreso con la ya confirmada presencia de don Rafael Ithier, quien en agosto cumplió 97 años.

EL GRAN JERRY

Cuando El Gran Combo nació, Jerry Louis Rivas Díaz tenía siete años de edad. La orquesta solía frecuentar El show del mediodía en la televisión puertorriqueña. Sentado frente a la pantalla, siendo niño, vio y escuchó por primera vez al grupo. En las radios estaban de moda el rock, la balada, pero Jerry dice que ese día descubrió “un grupo alegre”.

La voz de “Me liberé” nació en Florida, Estados Unidos. A los 5 años, su familia volvió a Puerto Rico. Sobre los 20 años de edad, un día lo llamaron por teléfono para que pase una audición con El Gran Combo. Pensó que era una broma. A la segunda llamada siguió dudando. Volvió a levantar el teléfono, en la misma mañana, y era Rafael Ithier. “Cuando mi corazón hizo tucu, tucu, vi que era verdad”, me dice. Luego se enteró de que el director de La Sonora Ponceña, Quique Lucca -padre de Papo Lucca-, fue quien lo recomendó con don Rafael.

Ocupó el lugar que dejó Andy Montañez, quien ya era Andy Montañez. “La admiración mía por Andy siempre fue, desde muchacho. Hasta el día de hoy somos muy buenos amigos, y cada vez que nos vemos, le doy las gracias por haberse ido de El Gran Combo”, dice y ríe.

CONTROL Y SABOR

Nunca pasó por su mente ser solista. Jerry Rivas ejerció la paciencia y la sabiduría. Hizo historia. Hace historia. Y ya son 46 años en el grupo. Su universidad, la vida. “Me considero un gran ejemplo de superación. Yo no sabía bailar ni cantar. La gente piensa que cantar salsa es ‘mamita, te quiero mucho’ y se acabó. No. Yo me empeñé en estudiar a los maestros”, me dice el músico autodidacta que intentó estudiar Contabilidad.

La primera canción que se hizo internacional en su voz fue “El menú (qué le pongan salsa)”. Rafael eligió a Jerry para que la cante. Pero él no estaba de acuerdo. “Es una canción de comida...”, pensó sin mucho ánimo. Desde entonces, le tocaron las canciones de comida, como “Y no hago más na’”, “Azuquita pal café”. Lo recuerda y ríe a carcajadas.

Asegura que El Gran Combo no solo representa a Puerto Rico, representa a los latinos. El Gran Combo es del mundo.

Dos noches de El Gran Combo en el Gran Teatro Nacional.

Datos:

-Tropimusic, organizador de los shows en Arequipa y Gran Teatro Nacional, confirmó que Rafael Ithier viene al Perú. En agosto cumplió 97 años.

-El concierto en Arequipa será en Qatar Disco Club (Av. Dolores 115), desde las 9 p.m. Entradas en Teleticket. La primera fecha del Gran Teatro Nacional empieza a las 8 p.m.; y la segunda, 7 p.m.

-Entre los discos emblemáticos de El Gran Combo se encuentran ‘De punta a punta’ (1971), donde destacan canciones como “Achilipú”. En ‘Número 7′ (1975), “Un verano en Nueva York” y “Vagabundo”. En ‘Aquí no se sienta nadie’ (1979), “Brujería”. ‘Happy days’ (1981), “Timbalero” y “El menú”. ‘20th Anniversary’ (1982), “Ojos chinos” y “La muerte”. ‘Nuestro aniversario’ (1982), “Trampolín” y “Se me fue”. ‘La universidad de la salsa’ (1983), “Y no hago más na’” y “Mujer celosa”. ‘Breaking the ice’ (1984), “Carbonerito” y “Azuquita pal café”. ‘Nuestra música’ (1985), “La fiesta de Pilito” y “No hay cama pa’ tanta gente”. ‘Romántico y sabroso’ (1988), “Regresa ya” y “Cupido”. ‘¡Ámame!’ (1989), “Ámame” y “Aguacero”. ‘Pasaporte musical’ (1998), “Que me lo den en vida”. ‘Nuevo milenio, el mismo sabor’ (2001), “Me liberé”.

-El Gran Combo pisó el Perú por primera vez en 1980. Años después, en la misma década, se presentaron en un histórico concierto en la Feria del Hogar.

