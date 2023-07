Su voz es parte del sonido del mar, del roce manso –pero tenaz– del agua y las piedras. Desde unos grandes ventanales ve caer la tarde y escucha el rumor del viento. Es la casa de su familia, es su hogar de quincha y madera levantada en aquel extremo de la ciudad que se llama La Punta, una isla que no es isla, que se escapa del remolino impetuoso de la ciudad. “Es un poema”, me dice.

La Punta es uno de los siete distritos del Callao, de los epicentros de la música tropical. Su mar es tranquilo, pero nunca cesa su canto, y así es Chaqueta Piaggio, una voz que tiene la naturaleza del son, el bolero, la descarga o lo que se le antoje, una voz libre. “Amo el Rock. Vengo de ahí. Amo todo lo que sea música. En mi caso se ha ido moviendo a través de diferentes géneros y se ha seguido transformando”, explica.

Repertorio con el que subirá este sábado, 8 p.m., al escenario del Cocodrilo Verde, reducto miraflorino que este mes cumple 22 años de fundado por Luisa Flores Estrada. Acogedor y clásico recinto donde está como en casa.

SABOR Y PASIÓN

Igual que su padre, conserva al niño interior. La sonrisa y mirada pícaras, el cabello peinado por la brisa. “Siempre me acompañan la alegría y la música. Desde el inicio todo me sorprendía y todo me gustaba. Todo tenía luz. Y hasta ahora”, dice. En la infancia o adolescencia sacaba su guitarra, se sentaba en la orilla y los amigos alrededor. Así empezó. En la juventud. En el barrio. Frente al mar.

Pero le digo que tengo la impresión de que no es de los músicos que produce y produce, que busca estar ahí, siempre en la vitrina. ¿O estoy equivocado? “Compongo de acuerdo a las experiencias que tengo. Por eso soy muy selectivo con la música que escribo y que canto. Cuido de trasmitir lo que realmente siento. Prefiero brindar calidad a cantidad. Es un tema de honestidad con mi arte y respeto al público”, responde.

No le pregunté su edad, pero de un músico de su fuste se podría sospechar que eventualmente piensa en el colofón de un respetable tránsito. “No me imagino el retiro, porque vivo la vida con la música, paso a paso. Mientras tenga vida cantaré. Cantar es vivir. Es respirar”, dice y revela que ya considera, para 2024, las celebraciones por sus 44 años como artista.

