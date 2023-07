Trilce es el segundo poemario de César Vallejo. Se publicó en 1922 luego de Los heraldos negros, que tuvo una buena recepción y alcanzó reconocimiento. Pero el nuevo conjunto fue recibido entre la sospecha, la provocación, el desinterés, el desconcierto e incluso el desdén. No obstante, hubo voces que hallaron un valor estético supremo e inusual.

Carlos Gonzales Posada calificó al libro, en aquel 1922, como poesía nueva, pura e intensa. O José León Barandiarán, ya en 1923, escribió: “Con una mano arrasa las cosas anquilosadas y putrefactas. En la otra se afirman ademanes de Sembrador”. Opiniones reunidas en César Vallejo. Poesía completa (Lumen, 2022).

VALLEJO ES SONIDO

Poco más de un siglo después, esta obra, ya en la cumbre, es interpretada desde la música. ¿Qué tienen en común la música o el sonido con la obra del poeta que nació en Santiago de Chuco y falleció en París?

Para Antonio Gutiérrez, es el carácter vanguardista, rompedor, la dimensión social y la identificación particular con nuestras raíces, la urgencia de comunicar y denunciar. “Son elementos que encuentro también en la mayoría de grupos peruanos de música alternativa que llaman mi atención y escucho con complicidad”, me dice el creador de Trilce Discos, sello limeño que acaba de publicar el disco TrilceCien Estruendo en el silencio.

Álbum que agrupa a variados artistas en 11 temas u 11 poemas musicalizados o sonorizados. “…una vuelta de tuerca y sacarlo de los libros, llevarlo a los oídos…”, dice Gutiérrez, que antes ha editado a Voz Propia, G-3, Silvania y más. ¿Es acaso el primer disco enteramente dedicado a Trilce?

SUS INTÉRPRETES

El álbum tiene a nombres como la poeta Dalmacia Ruiz Rosas; al grupo arequipeño Reverb Chamber; a Raúl Montaña, también guitarrista de Voz Propia; a la actriz Muki Sabogal y a Darko Saric, a la vez guitarrista en Índigo, entre otros artistas.

Su madre es poeta y escritora. “De pequeñita aprendí a escribir para escribir poesía, porque me gustaba jugar a pensar y sentir poéticamente”, me dice Muki sobre su acercamiento natural con la poesía. Ella versiona XLI, y logra una perfomance sonora, una puesta en escena del sonido.

“Elegí ese poema porque sus palabras ya me sonaban de formas distintas la primera vez que lo leí y me gustaba su aura tétrica. Me cansan las lecturas de poesía porque suelen leerse con un cantadito típico con el que todos los poemas suenan parecidos. Quise remarcar el significado con el sonido a cada palabra o frase. Mi exploración musical y performática se basa, sobre todo, en el uso extremo de mi voz: murmullos, rugidos, gemidos, risas, llantos, gritos, etc.”, explica. Para ella, Trilce es un poemario cargado de sonoridad.

Muki Sabogal.

Si la actriz experimenta, Darko Saric se para en otra orilla, la de intentar componer una canción dentro del esquema verso/coro y desde la dulce levedad del pop. “Tal vez de una manera inconsciente estaba buscando darle un formato más accesible a la poesía de Vallejo”, dice. Y lo logra en LI.

Antenor Orrego E. escribió en el prólogo de la primera edición de Trilce: “Si sabes algo, haz como si no supieras nada; la virginidad emotiva y rítmica de ‘Trilce’ niégase a ser poseída por el presuntuoso ensoberbecimiento del que “todo lo sabe”, quiere carne pura que no esté maculada de malicia. No vayas a juzgar; anda a amar, anda a temblar…”.

Darko Saric.

Datos:

-El disco se escucha en trilcediscos.bandcamp.com

-Se presentará en la Feria Internacional del Libro de Lima, el domingo 30 de julio, a las 3 p.m. Esta edición de la FIL está dedicada a nuestro poeta mayor.

