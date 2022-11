Un 4 de febrero, en la madrugada, falleció su madre. Honda ausencia que lo cambió todo. Recuerda: “Mi papá se dedicaba mucho a trabajar”. Cuatro de sus hermanos, como eran mayores, hacían lo suyo. Él y su mellizo casi se quedaron solos. Una tía los vio en esa suerte de orfandad involuntaria y los llevó a su casa, donde el tío les enseñó a crear joyas.

Pero su madre, antes de fallecer, los preparó para la vida y Jaime le hizo una promesa. “Estudiar, estudiar, estudiar”, repite como si fueran sentencias religiosas. Se licenció en Construcción Civil y parte de lo aprendido le sirvió como herramienta para diseñar las joyas que confeccionaba. “Me hizo desarrollar habilidades que de repente otros artesanos no tienen”, me dice el ganador de la categoría Joyería del Concurso Nacional Plata del Perú, organizado por el Patronato Plata del Perú e Interbank. Ha participado unas 10 veces en el concurso, que lleva 26 ediciones. Siempre quedaba en quinto y sexto lugar. Esta vez, abrazó la gloria.

También es parte del staff de expertos de Ilaria, la reconocida marca de joyas. Responde mi llamada desde su casa y taller, en Chosica, epicentro de artesanos que se dedican a la joyería, a la platería. Son alrededor de 80 artesanos repartidos en el distrito. Jaime Brousset, de 53 años de edad, es vecino de 10 de ellos. Una historia que empezó a los 13 años.

-¿Llegó al taller del tío con curiosidad u obligado?

Es el tío (Mauro Rodríguez) que esta vez también ganó en el patronato. Empecé como cadenero, el que hace las cadenas, manejo diferentes tipos de cadenas: espiga, coloniales, cardenal, cordón, una infinidad de cadenas. En esa área estuve casi cuatro años haciendo cadenas. Al principio, nos pidió apoyo, pero, con el transcurso del tiempo, me gustó bastante. Y llegó un momento en que tenía que seguir escalando y me pasé al armado de joyas, que es lo que hago hasta el día de hoy.

-¿Y por qué estudió Construcción Civil?

En ese tiempo en joyería se ganaba muy bien. Pero había hecho la promesa de que nunca iba a dejar de estudiar. Mi primera opción fue estudiar Biología y postulé a San Marcos. Me faltaron dos puntos para poder ingresar. Ahí decidí postular a Tecnología en La Cantuta. Ingresé en el segundo lugar en la especialidad y me llamó mucho la atención el diseño en Construcción Civil.

-¿Ejerció la construcción?

En un determinado momento, sí. Pero cuando egresé, el campo de la construcción era muy difícil. Me casé, se venía mi primer hijo y se me presentó la oportunidad de trabajar en una empresa reconocida en el Perú, como Ilaria.

Su obra ganadora en el Concurso Nacional Plata del Perú 2022.

-¿Qué tiene de especial la joyería, qué lo atrapó?

La joyería es una forma de expresar lo que uno siente. Me gusta mucho que a la persona que ve lo que hago le encante. Una vez hice un pulpo y lo llevé a una feria. Mi esposa me decía que no lo lleve, pero lo llevé para que la gente aprecie lo que hago. Lo puse en exhibición. La feria abría a las 9 de la mañana y a las 9:10 vino una señora. Vio el pulpo y me dijo: “Me lo llevo”. Le respondí que no se lo podía llevar, porque solo estaba en exhibición. “Me lo llevo”, insistió. Le dije que estaba abollado. “Me lo llevo. Esas abolladuras representan el sacrificio y los momentos difíciles que ha tenido en la vida. Me lo llevo tal cual”, dijo. Y se lo llevó. Fue algo bonito.

-¿El trabajo que hace es artesanía o arte?

Tiene algo de artesanía, porque de todas maneras se hace a mano. Y tiene arte porque es la inspiración de uno la que se plasma; si bien se puede replicar en varias piezas, al final sigue siendo arte.

-¿Por qué es importante valorar la plata?

Permite al artesano poder progresar. El Perú es exportador de plata, pero lamentablemente lo exporta en materia prima; debería ser exportador con valor agregado, en productos finales.

-¿Se valora el trabajo del artesano en el Perú?

No todos lo valoran. Hay personas que piensan que es algo que se puede hacer fácil. Si bien hay piezas sencillas, hechas con accesorios que se arman, al final eso es bisutería, no es joyería.

-¿Cuál es la diferencia entre bisutería y joyería?

En la bisutería se compran los accesorios y puedes armar aretes con piedras, cosas que puedes hacer con plata, cobre, bronce, alpaca, pero es algo armado. Para mí, en la joyería entran otros procesos, otras técnicas; es crear desde cero.

-¿Qué debe tener una joya para alcanzar la excelencia?

Que llame la atención a simple vista, que la persona que la vea se imagine lo que está en la joya, que puedan interpretar qué es. Y también debe tener una buena proporción.

-¿Se definiría como artesano o joyero?

Joyero. Para mí, para ser artesano tienes que saber mucho; y si bien confundimos al artesano como una persona que se dedica a algo inferior, en otras localidades al artesano se le considera mucho.

-Artesano podría ser sinónimo de maestro.

Claro. Si bien a veces se cree que el artesano es una persona que no sabe, el artesano sí sabe. El artesano tiene que saber de metales, de piedras, de técnicas.

-Entonces, su aspiración es ser artesano.

Sí. Me falta mucho. Tengo 40 años en esta actividad y se puede decir que todavía estoy en pañales.

-¿Qué joya le crearía a su madre?

Un corazón con unas rosas adentro.

-¿Ella qué le respondería?

Que todo está bien y que siga para adelante.

AUTOFICHA:

- “Soy Jaime Benjamín Brousset Calderón. Mi apellido paterno es francés. Mis bisabuelos fueron franceses, llegaron a Arequipa. De los cuatro hermanos, uno llegó a Chosica. Tengo 53 años, nací en Pueblo Libre, pero eso sí, toda mi vida he vivido en Chosica”.

- “Debo haber hecho, por lo menos, unos 5 mil modelos en joyería. Las piezas que guardo son las que presento para los concursos del Patronato Plata del Perú, porque representan la emoción de crear algo y la satisfacción, como la que he tenido ahora al ganar”.

- “Quiero exportar directamente y ganar las tres categorías en el concurso del patronato. Agradezco a quienes organizan el concurso: al patronato y a Interbank. Sin ellos los artesanos no tendrían una ventana. Tengo casi 25 años trabajando en Ilaria y, a la vez, trabajo de manera independiente”.

