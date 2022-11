Se encontraron en la tienda de un amigo que vendía ropa en una galería del distrito de Ate. Nelyda, con 19 años, citó a Sheyla, de 17. Al medio, una gaseosa Inca Kola para sellar el futuro proyecto: viajar por el Perú y registrarlo en video para YouTube.

Eran estudiantes de Comunicaciones cuando se conocieron. En clase la mayoría elegía cortometrajes, ellas preferían los documentales o los reportajes. “Salir de Lima, conocer el Perú, debe ser bonito”, pensaban. Ya van siete años al frente de Traveleras, canal de viajes, que a la vez difunde el quechua. También representan a Profonanpe, el fondo ambiental privado del Perú, donde son parte de Reporteras Ambientales, que difunde, entre otros temas, la protección del medio ambiente.

Interrumpo la edición de un video grabado una semana antes. Tienen que publicarlo en menos de una hora. Cada una trabaja desde su casa. Viven en Ate, a 30 minutos de distancia. El video es sobre su visita a los jagueyes de Mayascón en Ferreñafe, Chiclayo. “Nos faltan horas, días”, me dice Nelyda. “Hay la presión de los seguidores de que tiene que haber, por lo menos, un video cada semana”, agrega Sheyla. Y en dos días viajan a Puerto Maldonado.

-¿El referente para Traveleras fue acaso Costumbres de Sonaly Tuesta?

Sheyla (Sh): Justamente, nuestros referentes de viajes de turismo son Sonaly Tuesta y Manolo del Castillo (con Reportaje al Perú). Yo cuando era chiquita veía Costumbres y Nelyda también. Siempre teníamos esa visión, por eso íbamos con la mira de (trabajar) en TV Perú, quizás ser los próximos Sonaly, Manolo. Pero también teníamos el miedo de que nunca nos llamen o nunca acepten nuestra propuesta. Entonces, por eso nosotras decidimos...

Nelyda (N): Decidimos darnos nuestra propia oportunidad. Yo tenía un televisor blanco y negro cuando era chiquita, y siempre veía a Sonaly bailando en las fiestas con esos trajes aparentemente coloridos, pero que yo solo los veía en blanco y negro cuando vivía en Huancavelica. Yo decía: “Cuando sea grande, algún día, voy a poder ver los colores de esos trajes típicos por donde ella viaja”. Igual con Manolo cuando hacía sus recorridos, subía montañas. En esa época no teníamos referentes de YouTube; entonces, nos aventuramos y dijimos: “No tenemos nada que perder”.

-¿Los peruanos conocemos el Perú?

(N): No.

(Sh): Yo he aprendido a sentirme orgullosa de mis raíces. Soy de Lima, pero mi papá es de Áncash y mi mamá de Trujillo. Traveleras me ha enseñado a amar a nuestro país. Yo creo que se aprende más viajando, in situ, hablando con las personas.

-¿Siempre tuvieron la idea de promover el quechua?

(Sh): No estaba incluido el idioma quechua. Estuvimos un par de años y nos estancamos en el proceso, las cifras no nos estaban ayudando. Decidimos hacer un pare y una reconstrucción de lo que queríamos hacer. Teníamos a Nelyda hablando el quechua y estábamos buscando cómo diferenciarnos. Ya habían salido varias influencers de viaje y todas hacían la misma temática: viajar. Pero nosotras queríamos que tenga un valor social, que pueda trascender y así nos dimos cuenta de que podíamos diferenciarnos promoviendo y difundiendo el idioma quechua, que años atrás no tenía la visibilidad que tiene hoy.

-¿El quechua ya está en una posición más favorable?

(N): Me ha pasado que, cuando tenía 14, 15 años, cuando me trasladaron de Huancavelica a un colegio de Lima, me serraneaban, me choleaban, pero he tenido la fuerza y orgullo de no dejarme amilanar, y mis papás también me enseñaron que yo no debería dejar de hablar el idioma quechua. Hoy la gente ya tiene el orgullo de hablar su quechua.

(Sh): Ahora es inclusivo.

(N): Ahora el quechua está en el arte, en programas de televisión y radiales. Pero se dice que el quechua está de moda y un idioma no puede estar de moda. En nuestro país tenemos 48 lenguas originarias vivas.

-¿Cuidamos lo que tenemos?

(N): Ahí está el punto donde pudimos coincidir con Profonanpe. Nosotras siempre educamos, de alguna forma, a través de los videos para que los turistas sean responsables con el medio ambiente. Ves un paisaje maravilloso con un manto verde, pero ves en el piso plásticos, envolturas de galletas, hasta toallas higiénicas; o se tiene la costumbre de coger los membrillos, de llevarse las paltas.

-¿Dónde encuentran al Perú?

(N): Una vez nos fuimos a los carnavales de Pukllay, uno de los más grandes del Perú, y ahí ves todas las regiones.

(Sh): Y dices: “¡Qué hermoso es nuestro Perú!”. Te hace inflar el pecho. Es increíble. Paisajes de ensueño y la música andina de fondo. Era: “Pásame un pañuelo porque voy a llorar”. Es un privilegio conocer el Perú profundo.

-¿Qué lugar del Perú debemos conocer sí o sí y que quizás ni sabemos que existe?

(Sh): Huancavelica.

(N): Tienes que ir a Huancavelica. A Izcuchaca, donde probarás unos panecillos muy ricos y vas a disfrutar de las piscinas turquesas.

(Sh): Es una de las regiones menos visitadas del Perú.

-Y tiene el estigma de ser la región más pobre.

(Sh): Y no lo es. Pero sí, un peruano te dice: “Conozco el Perú, solo me falta conocer Huancavelica”. Por eso fuimos a Izcuchaca, un paraíso.

AUTOFICHAS:

- “Soy Sheyla Méndez Gamboa. Tengo 25 años. Nací en Lima. Estudié Comunicaciones. Son 7 años de Traveleras, debemos haber publicado más de 200 videos, varios más. Todas son rutas en el Perú, pero ya nos preguntan para cuándo vamos al extranjero”.

- “Recordemos que el quechua no solo se habla en el Perú. Entonces, ya se ve cada vez más cercano viajar al extranjero y queremos empezar por los países por donde se habla quechua. Queremos hacer el Camino Inca por todos los países que cruza”.

- “Soy Nelyda Clementina Taype Breña. Tengo 27 años. Nací en el distrito de Paucará, provincia de Acobamba, región Huancavelica. Hasta segundo año estudié en Huancavelica y nos fuimos a Lima para buscar nuevas oportunidades. Soy la última de siete hermanos”.

- “Estudié la carrera de Comunicación Audiovisual, donde nos encontramos con Sheyla. También soy difusora del idioma quechua, dicto clases para jóvenes y adultos, dentro o fuera del país; tenemos otro canal que se llama Dilo en Quechua, que nació en pandemia”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR