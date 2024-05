Se ha determinado que el Archivo General de la Nación desaloje el espacio que ocupa en el Poder Judicial, desde hace más de 80 años, y mude más de 150 millones de documentos al Callao, lo que ha encendido las alarmas de historiadores y expertos. La reconocida historiadora Natalia Sobrevilla advierte que esta medida es un despropósito.

¿Qué está pasando?

Hay tres problemas con el Callao. No hay ningún apoyo técnico a la idea de un traslado temporal. Mover los documentos de manera temporal es la peor opción. Esos documentos han estado por 80 años en un mismo lugar, que no es ideal y que deben salir de ahí, pero a un lugar permanente. Cuantas más veces traslades esas cajas, muevas los documentos y les cambies la temperatura, es peor. El Archivo Colonial se trasladó temporalmente hace casi 20 años al edificio del correo que ahora se está cayendo a pedazos; está ahí “temporalmente”.

Esos “temporalmente” suelen ser hasta ‘algún día’.

Mi colega Magally Alegre dice: “No hay nada más permanente que lo temporal”.

Estamos hablando de 150 millones de documentos.

Aproximadamente. El traslado temporal es una locura por donde se mire. Segundo, el local que se ha elegido en el Callao es uno industrial en la zona más húmeda de la ciudad, al lado de una fábrica de lejía con insumos químicos, donde no hay ninguna garantía de que se podrá dar servicio a los investigadores; no se sabe si vamos a tener acceso a los documentos.

Casi en calidad de almacén.

Es un almacén que tiene montones de racks y ya está. El jefe institucional del Archivo dice que digitalizarán; es imposible digitalizar 150 millones de documentos. Y el tercer punto es por qué el Estado Peruano debe pagar 12 millones de soles por un alquiler de tres años, renovable a dos más, en vez de iniciar la construcción del nuevo edificio, que es la solución permanente o encontrar cualquier otro predio que le pertenezca al Estado Peruano.

¿Cómo el Poder Judicial, que es parte del Estado, desaloja al Archivo que también es del Estado? Lo lógico sería que, al menos, se pongan de acuerdo.

Exactamente. La ministra de Cultura firmó un acuerdo el 11 de abril y dijo ‘salimos’. Hicieron la adjudicación en 24 horas por 12 millones de soles. Los términos de referencia salieron el día 25 y el día 25 el señor Ricardo Moreau (jefe institucional del Archivo) salió en la televisión diciendo que están evaluando tres locales y al día siguiente tiene la firma. No quiero ser suspicaz, pero…

Deja dudas.

El Poder Judicial ha dicho que van a multar al Estado Peruano si no sale, porque la orden se dio hace dos años. ¿Pero es legal que el Poder Judicial multe a otra entidad del Estado? Este asunto de la titularidad es complejo, pero te lo explico. Cuando se construye el Palacio de Justicia en 1940, se designa este espacio para archivo. En ese momento el Archivo General de la Nación depende del Ministerio de Justicia. Es con la creación del Ministerio de Cultura que eso se separa y pasa a Cultura. En esos mismos años, 2006, 2007, aparecen los grandes problemas en los sótanos, ahí sacaron el Archivo Colonial por ser muy insalubre el lugar y, efectivamente, no se le ha dado mantenimiento, hay ratas, hay todo tipo de contaminación, yo he estado en esos sótanos. Entonces, como el archivo ya no depende del Ministerio de Justicia, van a Registros Públicos y registran ese espacio como propio y comienza una querella judicial. El Poder Judicial gana en todas las instancias y se van a casación en el año 2022, y estamos en ese problema. El Gobierno peruano previendo que esto puede pasar, adquirió un terreno en Pueblo Libre en 2007. Es un predio de 6 mil metros cuadrados. En todos estos años se consigue hacer el plano arquitectónico: 12 pisos con sótanos. Se dan los expedientes técnicos. En el año 2019 se le asignan 200 millones de soles para la construcción del archivo como uno de esos proyectos prioritarios del Bicentenario. Y se le entrega a la Ejecutora 8 del Ministerio de Cultura el dinero y los planos. Estamos en 2024 y no se ha puesto la primera piedra.

¿Por qué?

Nadie ha dicho nada. ¿Por qué la ministra no dice qué pasa con el proyecto? ¿Por qué la ministra firma un acuerdo diciendo vamos a salir ya? Pudo apelar la multa de 40 mil soles. ¿Por qué es mejor pagar 12 millones de soles que pagar la multa? ¿Quién gana con esos 12 millones de soles?

Entiendo que en agosto tiene que darse el desalojo. ¿Se puede revertir?

Queremos que se detenga la situación. Estamos haciendo una campaña desde el gremio de historiadores para revertir esto. Además, el Perú tiene compromisos internacionales con agencias de la Unesco, agencias de memoria del mundo, con la Asociación Latinoamericana de Archiveros y todos consideran que esto es un despropósito. Además, importa que los ciudadanos cobremos conciencia de lo que significa el archivo.

Ese es otro detalle: salimos a la calle en estos momentos y preguntamos a diez personas si conocen el Archivo General de la Nación, es probable que nueve no lo conozcan.

Nueve y medio.

¿Qué es el Archivo General de la Nación?

Es el repositorio de todos los documentos creados por el Estado Peruano. Entonces, por ejemplo, si quieres optar por un pasaporte de la República Checa, tienes que probar que tu bisabuelo llegó en un barco tal, en fecha tal... Eso está en los archivos. Si eres dueño de un predio que está en litigio, tienes que ir al archivo para ver cuál es la historia de ese predio. Si quieres averiguar la historia de tu familia y quieres saber si uno de tus antepasados tuvo una participación en una batalla, tienes que ir al archivo. Si quieres entender la historia de la comunidad afroperuana y cómo peleó por su libertad, esos documentos están en el archivo. Quiénes somos como nación está reflejado en el Archivo General, donde reposan los documentos que narran nuestra historia. ¿Eso lo vamos a perder?

Es información de primera mano.

Exactamente y son los documentos oficiales.

¿Otros países cómo manejan sus archivos?

No nos comparemos con el Reino Unido, Estados Unidos ni siquiera México, Colombia o Chile. Comparémonos con Bolivia. El Archivo General de la Nación en Bolivia en la ciudad de Sucre es un edificio construido en el año 2004 con unas instalaciones maravillosas, donde se le da el cuidado y tratamiento a los documentos. Es impresionante. El Archivo General de Colombia, te caes de espalda; el de Chile, una maravilla; en México convirtieron la antigua cárcel en el archivo.

Sintomático del país.

Si bien la ministra y el jefe institucional actual han tomado decisiones apresuradas, eso no es nuevo. Pero lo que me pregunto es por qué esto es mejor que una solución de largo plazo. ¿Cuánto tiempo será temporal esto?

El sentido común nos dice que Cultura tendría que entablar una suerte de diálogo con Justicia y buscar un lugar fijo.

Esa es la solución. Este traslado del Archivo General de la Nación no debe darse, se debe tener una solución permanente. Me parece grotesco que tenemos un Archivo General sin casa y tenemos un Museo Nacional (en Lurín) vacío, donde se han gastado 130 millones de dólares en construir un lugar que está vacío. ¿Por qué?

Hay una abandono del…

Del sector cultura. Hace dos años escribí un artículo que decía “el sector cultura se hunde” y hablé exactamente de todas estas cosas. Hay que preocuparnos por la memoria del país. Lo que está pasando (con el Archivo General de la Nación) es una tragedia nacional. El plazo es corto y la situación es desesperada.





