Tarde de gloria para Andrés Roca Rey, quien fue cargado en hombros por Tomás Páramo y acompañado en la algarabía de sus más fieles seguidores hasta su hotel en medio de gritos de “torero, torero, torero”. Ello, luego de cumplir su segunda presentación en la Feria de Fallas de Valencia con más de 11 mil espectadores que fueron a verlo este último domingo.

MIRA TAMBIÉN: Plumas y toros

La jornada se inició con un gran toro, ‘Leguleyo’, de 530 kg, y le cortó dos orejas con petición de rabo a un toro por el que se pidió el indulto, pero el presidente no le concedió la gracia. Seguidamente, Roca Rey paseó las dos orejas de la bestia, que quedó tendida sobre la arena en una muerte solemne, justo donde había iniciado el toreo.

“He puesto mi alma y el toro ha sido un gran toro que me ha dejado expresarme como quería. He podido sacar lo que tenía adentro desde hace mucho tiempo y me alegra que lo hayan televisado”, dijo Roca Rey a OnetoroTV.

Pero eso no sería todo. Un segundo toro, ‘Veneno’, de 547 kg, entró al ruedo. ‘El Matador’ lo saludó a porta gayola (de rodillas frente a la puerta del toril) y consiguió una oreja más, firmando un tercio de capote de gran entrega para consagrar su perfecta faena.

Precisión y entrega fue parte de su faena cumbre en la plaza de toros de Valencia.

TENGA EN CUENTA:

·Seis toros de Jandilla, de buena y seria presencia, aunque algo desiguales de hechuras y volúmenes, y bravos en su conjunto, fueron los que participaron en el ruedo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.