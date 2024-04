Tal vez el nombre de Iron Maiden, estampado en un polo, fue lo primero que se hizo popular en el Perú antes que su música. Un fenómeno que le suele ocurrir a las bandas que están predestinadas a cruzar el umbral hacia la eternidad. Y así fue el primer acercamiento de Sergio, a los 7 años, con aquel emblema del rock británico y mundial.

Sergio, quena en mano, se convirtió en Checho Cuadros. Y no solo viajó por las geografías de la música andina, sino también ingresó al jazz, hip hop, reggaeton, música clásica, músicas brasilera y argentina y al rock. En este último género hizo realidad el sincretismo propio del rock progresivo, sobre todo desde 2018, cuando entró decididamente a las filas de Flor de Loto, grupo limeño que cada vez se afianza más en las escenas internacionales del género que encumbraron bandas como Pink Floyd, Yes, King Crimson, vertiente vital del rock.

Aquel encuentro inicial con Iron Maiden se ha vuelto eterno. Checho Cuadros es parte, quena en mano, del estrenado disco solista de Bruce Dickinson, voz y líder del mítico combo heavy metal británico, también piloto de avión y quien piloteaba el Ed Force One de Iron Maiden.

El músico peruano grabó la entrada y la salida de “Eternity has failed”, la canción seis del disco The mandrake project. Una suerte de intro ancestral, donde intercala su sonido con la voz de Dickinson hasta que estalla la canción con las guitarras y el ritmo del heavy metal.

“Consideramos que es una de las colaboraciones más importantes que ha podido tener un músico peruano en la historia”, apuntaron los Flor de Loto en sus redes sociales.

Precisamente, The mandrake project también tiene al fundador, vocalista y guitarrista de Flor de Loto, Alonso Herrera Zelaya, como parte de la producción musical. De esta forma, la solidez de la banda peruana con más de 25 años en la escena adquiere otra consistencia.

CONTACTO EN NASCA

Discos como Eclipse (2018) y Lines of Nasca (2023) de Flor de Loto han sido producidos por Roy Z, guitarrista y productor norteamericano, que precisamente ha trabajado con Bruce Dickinson, Rob Halford y Judas Priest, entre otras figuras del metal mundial. Y Roy Z fue el puente, gracias a la gestión de Herrera, para hacer realidad esta histórica colaboración para la música peruana.

“La quena me ha abierto muchas puertas a diferentes estilos de música. Pero cuando escuché el tema me fascinó, se me escarapeló la piel y me puse muy contento de participar con Bruce... Dentro de poco la música nos dará la oportunidad de conocernos”, me dice Checho. ¿Tocará en vivo con Bruce Dickinson o grabarán algún videoclip? Sergio prefiere, por lo pronto, el silencio.

-Flor de Loto, con 12 discos publicados, este año emprenderá una nueva gira por Europa. Entre otras fechas, en Alemania serán parte del Woodstock Forever Festival.

-También estarán en Inglaterra, en A New Day Festival junto a bandas como los míticos Focus.





