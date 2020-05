Movida21: Flor de Loto edita vinilo con sello polaco.

“Flor de Loto es lo que habría sucedido si Iron Maiden se encontrara con Jethro Tull en las ruinas de Machu Picchu”. Roy Z usó esta descripción para hablarle de la banda peruana a Bruce Dickinson, la voz de los creadores de “The Trooper”. Ocurrió en California, en el estudio del guitarrista y productor norteamericano que también ha trabajado con Helloween y Judas Priest.

“Hasta ahora nos parece increíble que una de las figuras más emblemáticas del rock haya sabido de nosotros”, expresa Alonso Herrera, voz y guitarrista del grupo.

ROCK DE TEATRO

Pensilvania, 6 de mayo de 2018. En el escenario de The Majestic Theater está la banda limeña. Abajo, el público ha abarrotado la sala. ‘Checho’ Cuadros, quena en mano, abre con maestría “El cóndor pasa/Locomotive”, una reinterpretación del clásico de Daniel Alomía Robles y la pieza emblemática de Jethro Tull. Todo dentro de los márgenes del RoSFest, reputado festival de rock progresivo. Concierto registrado íntegramente en un disco lanzado este 2020. Track que también fue parte de Eclipse, el último álbum de estudio del grupo, editado en 2018 y que ahora cobra una nueva vida al haber sido publicado en vinilo por el sello polaco Oskar, la casa discográfica que alberga al británico Colin Bass, miembro de Camel, leyenda del rock progresivo. El álbum fue masterizado para vinilo por Maor Appelbaum Mastering, donde se trabajaron discos de Faith No More y Yes. Son solo algunos de los pergaminos que ostenta la banda, con 22 años en escena, que ha llegado a parajes como la Guyana Francesa.

HORIZONTE PRÓXIMO

La vigencia de Flor de Loto se sostiene en su constancia. Ya alista un próximo álbum de estudio. Roy Z está trabajando en la mezcla. Revelan que tendrá canciones en tres idiomas y tres grandes cantantes invitados, un peruano y dos europeos.

¿Afuera son más valorados que en el Perú? “Lamentablemente, esta valoración no parece reflejarse en el armado de algunos grandes festivales. Es más fácil que nos contraten en un festival en Europa junto a bandas de gran nivel a que nos contraten en algún festival grande en el Perú”, dispara Herrera.

DATOS:

-Flor de Loto tiene ocho discos de estudio y tres en vivo: EE.UU., Brasil y Argentina.

-Herrera y Alejandro Jarrín, al bajo, fundaron la banda. El resultado fue rock progresivo con dosis de heavy metal, folclor y psicodelia.