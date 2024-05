Ella tenía seis años. Su padre le regaló una radio con un micrófono. Aparato que usaba para entrevistar a sus vecinos. Pero también cantaba. Los vecinos decían “por favor, callen a la niña, que no deja dormir”. Lo recuerda y ríe. Finalmente, se dedicó a las preguntas, al periodismo.

Sus padres le dijeron que Periodismo no era una carrera bien remunerada. Cedió y cambió a Administración. Pero se encontró con los cursos de contabilidad, que la mandaron de regreso al Periodismo.

De madre ama de casa, padre pequeño empresario de fertilizantes y hermano geógrafo, hace 13 años dejó Chile para ser periodista. Primero estudió en España, trabajó en Colombia y hoy desarrolla su carrera en la televisión peruana. Ely Yutronic es la conductora de ATV Noticias.

¿Se quedará en el Perú? Subraya que su vida está poblada de sorpresas y aventuras. El futuro es su presente. “Me encantaría quedarme”, dice en peruano la periodista chilena de origen croata.

Hace no mucho estabas en otro canal. Naciste en Chile y has pasado por España, Colombia y Perú. Podría dejar la sensación de que tal vez eres muy cambiante o quizás voluble.

Inquieta (risas)… La verdad es que no. Es por motivos de la vida. Nunca pensé dejar Chile, pero la vida te sorprende, te da oportunidades y eso sí, yo soy una persona que arriesga… Quería estudiar en España. Vi una escuela de comunicación y periodismo que se llama CES Audiovisual y decidí hacer un curso de periodismo audiovisual.

Y no tienes el dejo chileno.

Justamente para tener más posibilidades laborales he tomado cursos de locución, me he preparado. Cuando me preguntan de qué me siento orgullosa, yo puedo decir que de mi capacidad de adaptación. Por hacerme un lugar, me he preparado, he estudiado para poder competir.

Eso quizás viene de tu vena croata.

Y justamente, mis bisabuelos paternos venían escapando de una guerra. Mi bisabuelo era zapatero de la guerra. Llegaron al norte de Chile a trabajar en la minería. Y somos una familia de esfuerzo y de lucha. Creo que esa vena croata que tengo me ha hecho una persona resiliente y comprometida.

Ely Yutronic, una de las figuras de ATV. (Foto: Javier Zapata).

Una vez en España, ¿no pensaste quedarte ahí?

Mira, por motivos familiares me mudé a Bogotá, Colombia. Ahí trabajé en Canal 1, también cubrí para la Copa América.

Ya te proyectabas para la televisión.

Siempre me gustó, pero imagínate: me cambiaba de país y empezaba desde cero. No conocía a nadie. A través de LinkedIn yo buscaba a personas relacionadas con los medios de comunicación y me presentaba. De los 200 que mandaba, me respondían tres, y entre esos me decían que me daban la oportunidad para empezar como community manager o para un reemplazo. “¿Te interesa?”. Sí. Muchas veces lo que me pagaban me servía solo para el transporte y para almorzar, pero yo decía es una oportunidad para que vean mi trabajo y para poder crecer.

Ely Yutronic, una de las figuras de ATV. (Foto: Javier Zapata).

¿Y por qué no te quedaste en Bogotá?

Por otros motivos familiares (risas). Los motivos de la vida (ríe). Porque había una posibilidad laboral para la pareja con la que yo estaba en aquel entonces.

¿Te recibió bien el Perú?

Antes de venir al Perú mucha gente me decía “Ely, en el Perú no quieren a los chilenos, vas a tenerla difícil”. Y yo, la verdad, que nunca he sido una mujer de prejuicios. A los dos meses conseguí trabajo utilizando la misma estrategia a través de LinkedIn, buscando personas relacionadas con los medios de comunicación. Así conocí a mi exjefe Renato Canales, gerente de Prensa de Panamericana. Y me dijo que tenía un reemplazo para internacionales y una cantidad bien pequeña (de paga), pero dije “voy a apostar” porque, nuevamente, es una oportunidad para que me conozcan y vean mi trabajo. Luego me dieron la posibilidad de reportear, hacer crónica policial, internacional, hacer el noticiero 24 Horas.

Ely Yutronic, una de las figuras de ATV. (Foto: Javier Zapata).

¿En Perú es donde más tiempo llevas?

Sí, casi seis años. Y ha sido duro. Eso ha forjado mi carácter y ha forjado la profesional en la que hoy me he convertido. Actualmente, estoy sola en el Perú. Tengo mi familia en Chile y la extraño cada día. Se extraña un abrazo de papá, de mamá. Y fíjate, se sienten agradecidos con el Perú… Y bueno, si me lo permites, me gustaría contarte parte de mi historia debido a la coyuntura y al revuelo que ocasionaron las imágenes mías desfilando en biquini y lencería.

Claro, adelante.

Desde los 16 años trabajo, vengo de un hogar de padres separados. Mi padre es un emprendedor y tuvo una época que su empresa prácticamente quebró. Mi madre por motivos de salud nunca pudo ejercer algún trabajo o profesión. Pasamos una época complicada entre mi adolescencia y los 18 años. Yo siempre tuve la inquietud de salir adelante y empecé a trabajar; era anfitriona, los veranos repartía chicles, bebidas energéticas en las playas.

¿Por qué elegiste trabajar como anfitriona?

Sabía que tenía buena imagen y una vez en las calles del Centro de Santiago un dueño de una agencia de modelos me dio su tarjeta y me dijo: “Creo que podrías tener potencial”. Lo agradecí y dije: es algo que tengo, soy joven, quiero ayudar a mi hogar pagando cuentas. Y no lo veo como algo asombroso, lo veo como algo natural. Y siempre me he pagado mis estudios y mi formación. Y fue ahí cuando me salió la oportunidad de trabajar en un programa deportivo que se llamaba Show de Goles, y ahí había un staff de modelos dentro de las cuales estaba yo. Tenía 18 años. Y no me avergüenzo para nada de esas imágenes. Es parte de lo que soy hoy. Hacían desfiles temáticos: un día desfile en biquini, otro día desfile en lencería, pero siempre en el marco de un programa de televisión, nunca nada oculto.

Ely Yutronic, una de las figuras de ATV. (Foto: Javier Zapata).

¿No dudaste entrar a ese programa?

No, tenía 18 años, quería surgir, quería ser independiente, quería estudiar, siempre tuve esa hambre de superarme. Soy una persona que siempre quiere progresar. Pude ahorrar, pude ir a estudiar a Madrid, salió lo de Colombia y estoy aquí. Si con mi historia puedo inspirar a una mujer a que pueda salir adelante, a que pueda trabajar, a que pueda estudiar y cumplir sus sueños, yo me siento más que feliz, porque en esta época las mujeres tenemos que apoyarnos y crecer, respetarnos y admirarnos. Y si a una persona como a mí le toca comenzar como modelo, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es la vergüenza? Nunca he ocultado nada. Me siento orgullosa. Qué bonito que el Perú me trate con tanto amor.

¿Dirías que en el Perú te estás encontrado?

Sí. Y, además, que estoy en una edad más madura. Más sabia, más resiliente. Todo lo que me ha tocado ha sido parte de mi carácter, de la mujer que soy (alza la voz): firme, incólume, fuerte. Aquí vamos.

AUTOFICHA:

-“Soy María Eliana Yutronic Gonzalez. Tengo 36 años. Nací en Santiago de Chile, donde viví hasta los 21 años. Extraño a mis padres y a la Cordillera, que ahora está hermosa, no sabes el paisaje que es. Acabé el colegio y estuve un año trabajando”.

-“Mis padres me han apoyado en todas mis decisiones. Estudié unos años Administración y me fui a España. No conocí a mi bisabuelo croata y a mi abuelo muy poquito, falleció cuando yo era muy niña. Tuve la oportunidad de ir Croacia”.

-“Croacia me pareció un pueblo bien cariñoso y luchador… Ahora me gustaría hacer un curso para redes sociales. Estoy en ATV, en el noticiero central, llevo casi seis meses. Soy una convencida de que las mujeres tenemos que ser independientes”.





