En casa nunca cuestionaron su decisión de ser cantante, pero esperaban a ver si era real. No le decían nada. Hasta aquel día. Su padre le regaló una torta helada por su cumpleaños. Nina la quiso cortar, pero no se podía. Algo estorbaba. “Corta bien”, señaló. Ella insistió, pero no pudo, adentro de la torta había un micrófono forrado en un plástico. “Para que empieces a cantar en tu vida”, le dijo.

El padre era turco. Un ingeniero electrónico que luego se formó como historiador del arte. La madre, holandesa, la reconocida escultora Lika Mutal. La hija, Nina, colombiana, pero que vive en el Perú desde su infancia. Antes de convertirse en cantante, conoció fugazmente a Mick Jagger en la playa El Silencio. Y se hizo cantante siendo parte de la misma generación de Pedro Suárez-Vértiz. Y ha vuelto a los escenarios. Trae una nueva versión de un clásico de su cancionero: “Enamorados”.

“Empecé con ‘Enamorados’ porque mucha gente joven no me conocía. Pero la gente que me conoce me decía: ‘Con la canción ‘Enamorados’ me casé y ahora tengo dos hijos’”, me dice con su voz grave pero delicada, una voz que acaricia, como de terciopelo. Y cuando estira su sonrisa y achina los ojos, es una luz.

Nina recuerda aquel día que subió a un taxi luego de despedirse de su hija. Volvía al Perú y su hija se quedaba becada en España. Camino al aeropuerto, la pena aparecía en su rostro. El taxista la miró de reojo y le dijo: “Joder, tía, ¿y esa cara?”. Levantó la mirada y, con una voz temblorosa, le contó que había dejado a su hija. “Pues, hombre, ahora la vida es para ti, joder”, sentenció.

¿Por qué te alejaste de los escenarios?

Estuve muy activa en la música, he seguido componiendo. Y he estado detrás…, de coach. Y una hija (sonríe), que ya tiene 20. A los 18 años se fue a España, estudia Diseño.

¿No quisiste tener otra hija u hijo?

No, no, no. Me separé.

¿Eres de armas tomar?

¿En qué sentido? (risas).

A mucha gente le cuesta separarse.

El mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos es no seguir con alguien si no funciona. Quedarte por los hijos no es, porque el hijo crece pensando que eso es amor y no lo es. Mejor es separarse, ser buen amigo con tu pareja y ser buenos papás. Y tener derecho a ser feliz.

(Foto: Javier Zapata).

A los 8 años llegaste al Perú. ¿En qué momento te acercas a la música?

A los 15. Pero siempre he cantado. Aunque yo quería ser… Te vas a reír (se queda en silencio). Hostess (risas). En realidad, hostess, bailarina y cantante. Pero a los 11, 12 con amigas grabábamos canciones y a los 16, 17 conozco a Manuel Garrido-Lecca.

¿Cómo lo conoces?

El papá era doctor de la familia. Y yo era muy amiga de su primo hermano. Parábamos en el barrio y de ahí hicieron La banda Azul, y necesitaban coros porque Wicho (luego de Mar de Copas) entró. Aprendí mucho del increíble Wicho: sus letras, su modo de vida, su pasión por la música. Y justo entra Arena Hash, que tenían al mismo productor: Garrido-Lecca. Y me volví ‘pataza’, luego con Dudó. Todos éramos ‘patazas’ a partir de que Manuel Garrido-Lecca era nuestro productor.

Tengo esta curiosidad: ¿cómo se conocieron tus padres?

Mi mamá estaba en un tren, en la ventana. Y mi papá la ‘sirea’ y ella le sacó la lengua (ríe). Y mi papá dijo: “a mí nadie me saca la lengua” y subió al tren sin saber a dónde iba. Y comenzó a ‘lorearle’. Ella le dio su nombre. Luego la buscó en la guía telefónica y al número cuarenta la chuntó, y en vez de mandarle flores, le mandó helados. Mi papá era un loco. Los dos estaban en Amsterdam. Y ya luego por el trabajo de mi papá vinieron a Colombia, porque él trabajaba en la Unesco en la preservación de monumentos históricos. Nací yo y nos vinimos para acá. Mi mamá descubrió la piedra en el Perú y se convirtió en escultora. Una mujer fuerte, sensible, contemplativa, introspectiva, meditaba mucho, muy espiritual. Y, por otro lado, mi papá, ‘locazo’ pues.

Tienes de los dos: ‘locaza’ y espiritual.

(Risas). Buen título…

¿O no?

Sí, sí…

Ellos te han visto triunfar.

Sí. Iban a los conciertos, pero mi mamá decía: “Yo pago, porque el arte se paga”. Jamás me dejó que la invitara.

¿Y ahora por qué volver a los escenarios?

Es algo que no puedo evitar. El escenario es el sitio mágico, donde más viva me siento… Tu edad es la que vives.

Con razón tienes una sonrisa de 18.

(Risas). Es que si uno pierde la curiosidad…

¿Quién sonríe así: tu padre o madre?

Mi viejo no sabes lo que era. Una anécdota: estábamos en Chancay y había unos hippies franceses. Se hicieron patas y no sé cómo estos hippies terminaron en mi casa durmiendo. Después fueron a Naciones Unidas a buscar a mi papá y una persona por fregar a mi papá dijo que ya imaginaba a quién buscaban, por mi papá. “¿De parte de quién?”, dijo esta persona. Y ellos respondieron: “Del príncipe y la princesa de Orleans”.

¿Tu papá no sabía?

¡No, qué iba a saber! ¿Qué loco, no? Y de ahí nos invitaron a Francia. Eso para ti nomás (ríe).

¡No! Que el mundo se entere. Dice mucho de tu vena.

Sí pues (sonríe con algo de timidez). De donde seas o como seas, si hay empatía y buena onda, la vida te lleva a las cosas lindas.

-“Soy Nina María Pinta Mutal Vermeulen. Nací en Bogotá, Colombia. Tengo 55 años. Solamente tengo la nacionalidad holandesa y carné de extranjería. Acabé el colegio y estudié música en Lima y luego en el Conservatorio de París. Canto y compongo con el piano”.

-“Tengo seis producciones. La última producción fue Aquí y ahora en 2016. Y el primer disco solista lo saqué en 1992. Con Rayo en la Botella estuve 12 años, pasé por Yo Soy, La Voz, una rica experiencia. Ahora voy a seguir lanzando singles, porque ya no se hacen discos”.

-“El próximo single será una canción compuesta en estos tiempos y se llama ‘Silencio’. Lo lanzaré pronto y luego publicaré más singles este año y videos también. Es increíble cómo todo es tan rápido en la industria. Y bueno, me tengo que montar en la ola. También surfeo (risas), hago morey”.





