Su primer papel en televisión no tenía nombre. Solo pasaba frente a las cámaras y en el mejor de los casos saludaba o sonreía. Nada más. Tenía 20 años y había ingresado a la serie Así es la vida.

A ese personaje anónimo le fue bien. Siempre la llamaban para interpretarlo. “Yo era feliz, porque estaba donde tenía que estar, no me importaba si era extra”, me dice.

Fiorella Flórez lleva casi 20 años en la actuación. Fue (y es) modelo y ha sido reina de belleza. Hoy también es emprendedora con su marca de ropa para mujeres Palta Style y organiza la primera edición del Lima Moda Fest, que se realizará este 6 y 7 de julio en el restaurante La Niña (Av. Angamos Oeste 598, en Miraflores).

Pero aquel personaje breve y secreto volvió. Esta vez tenía texto. “Hola y chau”, decía. Y una mañana estaba en el balneario de Máncora de vacaciones y la llamaron para que vuelva a Lima a hacer aquel personaje. Le pidieron que pase formalmente al elenco y que su papel será fijo y tendría nombre: Claudia Ganoza. Y así debutó como actriz en la televisión.

Me dices que tu marca de ropa apuesta por la libertad. ¿Tú eres así?

Yo soy así, es muy yo mi marca, muy colorida, siempre he sido muy libre, soy muy libre. La ropa expresa mucho cómo te sientes cada día. Nunca me he hecho muchas bolas sobre qué me voy a poner. Es más, yo me visto más rápido que mi esposo (ríe).

Pero se pensaría que por haber sido miss y modelo, más bien, piensas mucho qué vestir.

Cero, nada. De repente cuando tengo algo puntual o me están contratando para un desfile. Pero en un día normal no le doy mucha vuelta, mezclo lo que me provoque, todo vale.

Bueno, también es signo de que estás muy segura de ti misma.

Sí. Mi marca es Palta Style y le puse ese nombre porque palta significa no te compliques, no te hagas bolas.

Eres pragmática.

Para la moda sí y, en realidad, para la vida también. Pero como soy actriz, también me encanta el drama (sonríe).

¿Qué te complica la vida?

Ahorita, organizarme, porque tengo tres hijas. Me encantaría tener varias Fiorellas trabajando para mí (risas), porque no soy mucho de delegar, me gusta hacerlo yo. Pero ya estoy comenzando a soltar un poco, porque para crecer hay que delegar.

Ahora, empezaste en este mundo por el lado del modelaje.

A los 14 años, en Trujillo. Pero yo quería ser actriz. Me encantaba la exposición al público, me encanta estar expuesta…

Tienes una sonrisa que cae bien.

Soy encantadora (risas).

Esa es la palabra.

Siento que me encanta la conexión con las personas. Siento que es un don. Me gusta hablar con la gente, las cámaras, el desenvolvimiento escénico. Pero en Trujillo no tenía dónde surgir como actriz y vine a Lima porque gané el Miss La Libertad. Utilicé el Miss Perú como un trampolín para poder vivir en Lima y pagarme acá mis estudios de actuación, un cuarto, comida, porque mis papás no podían apoyarme económicamente para una vida en la capital.

¿Tus padres estaban de acuerdo que vengas a Lima a ser actriz?

No mucho. Tenían miedo. Tú sabes que del arte no se vive. Y es más, estudié Administración en Trujillo, pero dejé mi carrera porque no podía; soy muy libre, muy fiel a lo que creo y siento; no podría hacer algo que no me termine de llenar, sentiría que me traiciono. Surgió el Miss La Libertad y Maju Mantilla (trujillana) había ganado el Miss Perú el año anterior al mío… Y quedé segunda finalista en el Miss Perú, lo que hizo que pueda viajar a tres concursos internacionales. Después de eso dije “nadie me saca de Lima”. Ya quería meterme a estudiar talleres de actuación.

¿Pero por qué no continuaste con el modelaje?

No era lo que quería. Si hubiera podido no ser modelo, no lo hubiera sido. No era mi objetivo, pero agradezco haber tenido esa posibilidad. El modelaje me abrió muchas puertas para poder tener un estilo de vida solvente. Pero también fue difícil porque te encasillan.

¿Cómo te encasillaron?

Solo me daban personajes como la buena, la bonita. Todo bien en un principio, pero después un actor quiere tener versatilidad.

¿Lograste quebrar eso?

Sí, he tenido personajes antagónicos y en teatro he tenido personajes que así nomás en televisión no se han visto. Y ahora si no acepto un proyecto es porque siento que como actriz no me convence. Tengo tiempo para mis hijas, mi empresa y mi carrera.

Con tres hijas, algunas personas elegirían dedicarse de lleno a las hijas.

Sí, pero yo soy muy soñadora y apasionada con mi carrera. Yo quiero que eso vean ellas en mí, es un ejemplo para ellas: para que sean perseverantes y no desistan de sus sueños.

Entonces, no se te pasó por la cabeza dejar la actuación.

No podría, me matas… Pero siempre he tenido esta manera de vestirme, siempre he sido libre y extravagante.

¿Y te miraban bien?

No me importa. Puedo salir hasta con pijama o vestida de unicornio.

Pero acá en Lima somos conservadores.

Hay gente que tiene las ganas, pero se frena. Entonces, mi marca apuesta por eso: no hacerse bolas. Empecé haciendo accesorios para mí; una amiga me vio y me dijo que le haga algo para su hermana, y así empecé como jugando, con una inversión de 10, 20 soles. Y en la pandemia se disparó.

Con tanta oferta, ¿cómo diferenciarse?

Ser fiel a ti y creer en ti. Nadie compite con nadie, salvo que hagas un plagio. Siempre le puedes dar un valor agregado a tu producto. Yo soy yo, no hay nadie como yo. Soy una persona que le pone todo, hasta la milla extra, para las cosas que hago, y eso me da mucha paz.

Ahora, ¿me intriga saber por qué fuiste parte de Las Vengadoras de Tilsa Lozano?

Porque estaba endeudada, estaba en Infocorp, era una persona superdesordenada, era impuntual.

¿Ahora ya no?

No, cambié totalmente. Y siento que Dios cambió eso en mi vida.

¿Y pagaste?

Pagué la deuda y seguí enfocada como actriz. Nos fue muy bien con Las Vengadoras, tuvimos un montón de eventos semanales, cinco a seis, a veces tres en un día, una locura, qué bárbaro; por eso me llamaron, porque no se daban abasto.

¿Por qué no seguiste?

Mi prioridad era la actuación.

¿No te ganó el dinero?

No me gana la plata. No soy así. No podría.

AUTOFICHA:

-“Soy Fiorella Silvana Flórez Villegas. Tengo 39 años. Nací en Trujillo. A los 19 años me fui para Lima y me quedé y nadie me sacó de acá, no quise volver, dejé los dos años de Administración. Acá hice casting para comerciales y mis talleres de teatro”.

-“He seguido talleres con Alberto Isola, Roberto Ángeles, he viajado a Los Ángeles y a Colombia a estudiar cine. Y sigo estudiando talleres. No he parado de actuar, he terminado una temporada de teatro; estoy haciendo la sitcom Quinto piso del BCP”.

-“Quizás se viene un proyecto de cine. En teatro se viene la obra Trifulca. Nunca me lamento de las cosas. Lo que importa es el presente, no importa el ayer ni importa el mañana. No me torturo pensando en cuestionarme si hice algo mal o bien”.





