Por sus trazos han pasado notables personajes de nuestra peruanidad y otros universales. Retratados siempre a modo de modernos superhéroes, son parte del imaginario colorido y lúdico de este artista a quien la vida le ha dado una segunda oportunidad. Y Cherman, o Augusto Germán Quino Ganoza, quiere celebrarlo. Es por ello que, desde el martes de esta semana, en la heladería La Latteria, ubicada en Pancho Fierro 131, San Isidro, ya expone una serie de dibujos que celebran el amor, la amistad y el color. La muestra va hasta febrero de 2024.

¿Se puede decir que Cherman ha vuelto a nacer?

Yo creo que desde que me dedico con pasión a lo que hago he vuelto a nacer muchas veces, pero esta vez que he tenido un problema mayor, entonces sí, he vuelto a nacer.

Entonces, ¿qué se siente tener el privilegio de volver a nacer?

Lo primero es valorar y ser agradecido con la vida, es un gran honor. Lo segundo es que el tema de la parálisis facial es más común de lo que nosotros creemos. Averiguando sobre el tema, tenemos la suerte de que en la cabeza tenemos dos switches neurales, por lo cual la parálisis ocurre en uno de los dos lados de la cara. Entonces tienes que un lado de la cara se te apaga. Eso le está pasando a niños, jóvenes, da a cualquier edad. Las razones principales son: uno, el herpes; lo segundo, es el tema viral, que yo creo que fue el culpable en mi caso. Lo tercero, el estrés, que lo vivimos todos, toda la vida.

Por favor, cuéntanos un poco sobre ese momento difícil que te tocó pasar.

Claro, lo primero es el susto de no saber qué te está pasando porque se siente como si uno hubiese ido al dentista y te hubieran anestesiado. Es casi lo mismo. Pero cuando uno se ve al espejo, ve la mitad de su cara como una vela derretida, eso te asusta realmente. Lo primero fue acudir a las personas de confianza como mi primo hermano Manolo, que es asistente de enfermería. De ahí acudí a mi doctor de cabecera, que es uno de los mejores cardiólogos, el doctor Gustavo Sarabia. Es un iluminado. Él me dio el primer tratamiento. Luego estuve buscando como loco, porque en ese momento no encontraba nadie que me respondiera sobre el tema.

Cherman inaugura muestra en heladería La Latteria. (Foto: Javier Zapata).

Me contabas antes que, finalmente, llegaste a un neurólogo que resultó siendo el papá de tu amiga Denise Arregui.

Gracias a Dios encontré al papá de Denise, sin saber que lo era. Mi amigo José me llevó prácticamente de la mano a verlo. Para mí eso es lo más bonito dentro de todo esto: las puertas que se abren y sentir que tus amigos del barrio que no ves hace siglos, los del colegio, que tampoco ves, los del fútbol, se preocupan por ti. Es una bendición. Me sentía como si me hubiese ganado la lotería. Todo eso te ayuda a salir adelante, porque los primeros días son fregados. Hasta ahora, si bien estoy al ochenta por ciento o algo así, por ejemplo, cuando llega la noche, todavía estoy con un tema de sequedad lacrimal.

Gracias a esa ayuda pudiste afrontar tu atención médica, ¿no?

Mira, el seguro social acá, la verdad, es como ir a una penitencia. A todos los que me han ayudado, yo les voy a devolver el favor con cosas que yo hago. Tengo una lista y ahora que pase un poco el tema, voy a hacer los canjes respectivos como muestra de mi agradecimiento. No pensemos que nos lo merecemos todo, al contrario, si alguien nos ayuda, nunca hay que dejar de mostrarles gratitud. Por ejemplo, yo no tengo trabajadores, tengo hermanos y sin ‘Sapito’ yo, la verdad, no estaría acá. Él es mi hermano de verdad.

Ya pasada la tormenta, se te viene una nueva exposición que es diferente a las demás, ¿cierto? Porque es en un lugar poco convencional, en una heladería.

La Latteria es un sitio donde todo se hace ahí. O sea, son helados hechos en casa. Acá tengo los barquillos porque quiero hacerles una ilustración. Son de cinco colores y sabores. Renato, el dueño, tiene solamente 33 años y entusiasma su pasión al igual que la de Claudia Crespo, que es mi amiga y por quien se está dando esta exposición. En otros negocios a veces uno va y, pucha, todo es negocio. Pero en este caso he llegado a La Latteria y ahora todo me late. Y me late porque creo que otra vez volvemos a la razón que va de la mano del corazón. Quiero que sea una fiesta gráfica y germanizar, que es un término que ya se está usando, porque hay muchos restaurantes, no solamente en Perú, sino también alrededor del mundo, como en Costa Rica, en México, en Madrid, hasta en Escocia hay restaurantes germanizados, ¿no? O sea que me eligen para que mis obras sean las representantes de sus espacios.

¿Quién es Cherman? Hay nuevas generaciones, tú sabes, para ellos: ¿Quién es Cherman?

Es un futbolista que tuvo la suerte de tener una infancia increíble y que el dibujo haya sido el soporte de su vida. Y hasta ahora, gracias a mi familia y a esa formación, me siento como un niño afortunado o una persona que con 53 años sigue escarbando dentro de su infancia para buscar lo mejor de uno mismo. Yo vengo hace años trabajando mi yo interior a través de mi infancia y siempre tengo el dicho de que mi infancia es el sostén de mi vida. Tengo la suerte de que, hasta ahora mis padres, aunque no están del todo bien, están vivos, y yo puedo mirarlos y sentirlos siempre con corazón abierto. Yo les hago recordar todo lo bueno que me han dado.

AUTOFICHA:

-“Tengo un recuerdo alucinante en el nido de San Felipe. Mi barrio es San Felipe. He vivido una burbuja sanfelipana porque hice nido, primaria y secundaria ahí. Nunca necesité tomar un micro para ir a mi colegio. Recuerdo clarito que yo estaba en el salón rosado”.

-“Hasta ahora no me llevo mal con nadie. Así esa persona me haya hecho daño o, como se dice ahora, sea hater, digo: pucha, no, Dios mío, ojalá que esa persona algún día se dé cuenta quiénes son sus verdaderos enemigos, porque no me considero enemigo de nadie”.

-“Tengo miles de dibujos que clasificar y espero que algún día pasen a ser parte de alguna colección, de algún museo (de arte). He hecho 350 (retratos de) peruanos y miles de personajes. Mi contacto es Chermany Lima a través del WhatsApp 917 900 972. Mi nombre es Augusto Germán Quino Ganoza”.

