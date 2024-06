La búsqueda infinita de Hastings.

Por primera vez, desde su deceso en 2020, se expone en Lima la obra del artista Rafael Hastings. La muestra póstuma, denominada Forastero en la tierra, reúne óleos, acuarelas, escultura y un conjunto de sus últimos trabajos en papel que no había sido mostrados al público peruano. Estas piezas se pueden observar en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en Barranco, hasta el 4 de agosto.

Al recorrer la sala 1 del museo, no solo encontrarán la mirada que Hastings plasmó en sus trabajos sobre la figura humana y la caducidad del cuerpo. También observarán piezas que interpelan al público respecto a la búsqueda constante del individuo y la inquietud de la existencia.

“Yo estoy tratando de buscar un infinito, acorde al tiempo que me ha tocado vivir, un poco más ateo. Un infinito donde ya no hay dios, no hay ilusiones de ese tipo y, por tanto, no hay romanticismo. Ese es el infinito que a mí me gusta en el arte de hoy”, señaló hace unos años el artista peruano.

El curador de la muestra, Augusto del Valle, explica en la presentación del proyecto que Forastero en la tierra detona múltiples preguntas sobre el vínculo entre vida y arte. “¿Cuántos paisajes en sus imágenes refieren a hitos existenciales [..] y cuántos a imaginarios distópicos? ¿Hacia cuántas épocas se proyecta su mirada?”, escribe.

MIRADA MULTIFACÉTICA

Hastings fue un artista que movilizaba su creatividad entre diferentes disciplinas. A lo largo de los años, desarrolló composiciones musicales, transitó por la creación literaria, las performances, el video y la coreografía. Respecto a esta mirada multifacética del arte, su esposa Yvonne von Mollendorff cuenta a Perú21 que Rafael era un creador nato y versátil.

“Si tenía bailarines a la mano, trabajaba con ellos; si tenía una cámara de video, trabajaba con video; si tenía un madero, hacía una escultura. No le importaba tanto el material con el que trabajaba. Era un creador muy inquieto: un inventor”, explica la también bailarina y coreógrafa.

UNA IMPRESIÓN

Esta libertad para conectar con el arte está presente en las obras de Hastings que se exponen en el MAC. En las piezas no hay un intento por imponer una mirada, sino la posibilidad de generar una sorpresa en el espectador. Contribuye a la experiencia la banda sonora, creada por Manongo Mujica, que acompaña el recorrido. También hay monitores que reproducen entrevistas con el artista y otros materiales audiovisuales de su proyecto artístico.

“Espero que el público se quede con una impresión fuerte. El material de la sala está ahí para generar un vínculo con su arte”, indica Von Mollendorff.

Estas pinturas y dibujos mantienen viva la inquietud de un artista que nos legó la búsqueda no como meta, sino como un proceso interminable.

Datos:

-Hastings realizó su primera muestra personal en Bruselas teniendo tan solo 22 años, y fue presentada por Jean-Luc Godard y Maurice Béjart. Estudió en la Academia de Bellas Artes en Bruselas, en Lovaina y el Royal College of Art en Londres. Actualmente, una serie de sus videos son exhibidos en diversos festivales de cine en Turquía, Argentina, Islandia, Brasil y EE.UU.

-La exposición se puede visitar de martes a domingo de 10 a.m. a 7 p.m. , en la Sala 1 del MAC (Av. Grau 1511, Barranco). Las entradas están a la venta en la página ww.maclima.pe o en la taquilla del museo. La muestra es organizada por el MAC y tiene el apoyo de la Fundación Cultural del Banco de la Nación.

