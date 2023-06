La carrera de Amy Gutiérrez está en su momento. Viene de estrenar ‘Valiente’, su primer álbum de estudio que cuenta con nueve temas y está próxima a viajar a España para terminar de grabar la película ‘De repente, Luna’, una producción peruano-española de la cual es protagonista.

¿Qué opinas de la recepción que ha tenido tu álbum ‘Valiente’ hasta el momento?

Estoy sorprendida por el amor que le están dando al disco, tanto el público como amigos míos. Me etiquetan escuchando la canción y va más allá de un disco que quiero promocionar. Siento que está llegando al corazón de muchas personas que yo no me imaginé llegar. Me sorprende gratamente.

¿Lograste transmitir lo que querías con este disco?

Sí, porque desde hace mucho quería hacer algo diferente y este disco tiene canciones salsa y baladas. Cantaba ambos géneros de forma separada, pero ver la oportunidad de hacerlo en este disco es algo diferente. Debo aprovechar la versatilidad vocal para poder hacer de todo un poco.

¿Te gustaría experimentar con otros géneros?

Sí, quizá en el próximo álbum podría poner bachata y reggaetón. Yo quiero hacer todo.

¿Cómo fue trabajar con Master Chris?

Master Chris es una persona maravillosa. Tiene una energía increíble. Tiene el poder de darle ánimos a cualquiera que esté pasando un mal día. Cuando terminaba de grabar contaba chistes puertorriqueños que no entendía mucho, pero la forma en la que los contaba me causaba mucha risa. Él y su esposa Diana (Montes) hacían comentarios muy bonitos. Sentí que no me querían decir que no les gustaba por amabilidad, pero fueron muy sinceros y me dijeron que si tenían que corregir algo lo harían.

Ella dijo que eras una “de las grandes apuestas del Perú”.

Sí. Diana es una mujer a la cual respeto mucho por la trayectoria que tiene y su gran corazón. Le gusta apoyar el talento de donde sea que venga. Ayuda y aconseja de la mejor manera. Es muy sabia y significan mucho para mí sus palabras.

También dijo que si los artistas peruanos de salsa se mantenían haciendo covers jamás se internacionalizarían. ¿Estás de acuerdo?

Sí, porque en el extranjero casi todo lo que escuchamos es música nueva y propia. En Perú se ha normalizado sacar covers. Hasta yo misma lo he hecho. Puede ser manejable hacer algún cover, pero no basar tu carrera en eso. Para mí, ‘Valiente’ es el inicio de algo diferente que quiero para mi carrera. De ahora en adelante, solo serán canciones propias.

¿Qué opinas de la escena salsera? Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Tony Succar.

Me encanta todo lo que están haciendo. Los tres son grandes ejemplos. Creo que Yahaira, digan lo que digan, está pisando muy fuerte en escenarios internacionales y dando la talla. Y lo tomo como una motivación para ser la que la siga. Me gustaría tratar de ver una manera de unirnos más, de que empiece a caminar una industria. El trabajo de los tres es muy bonito y me motiva mucho personalmente.

¿Colaborarías con ellos?

¡Sí, con los tres! Podríamos hacer una canción.

Te encuentras grabando ‘De repente, Luna’ ¿Cómo te sientes en esta faceta como actriz?

Me encanta la actuación. Es otra de mis pasiones. Siento que ha sido el mejor momento porque me sentía más preparada que antes, cuando no pasaba muchos castings. Protagonizar una película ha sido una responsabilidad muy grande y un reto que he tomado siendo muy juiciosa. Agradezco a Jesús y a Renzo (los directores) por la oportunidad. Se grabó en Arequipa y ya terminamos casi todo, solamente faltan unas escenas en España el próximo mes. La película podría estrenarse entre noviembre y diciembre. No van a ver a una actriz improvisada.

¿Cómo se sentiría la Amy de hace diez años a la que le cerraron las puertas?

Estaría muy orgullosa del trabajo que está haciendo la Amy grande, de la constancia que tiene, de ser terca, de continuar y de ver las oportunidades. Mi yo pequeña estaría muy feliz de todos los sueños que estoy cumpliendo ahorita a mis 24 años y que todavía falta mucho por hacer y por seguir logrando.

¿Cómo será la película?

Van a llorar y cantar. Es una película familiar musical.

El año pasado participaste de una campaña que buscó visibilizar la regla. Fue controversial pero ganaron cuatro premios Effie.

Sí, fue una campaña que hice con Kotex. De hecho, tenía mucho miedo de lo que iban a decir luego de mi aparición con la mancha en el pantalón, sobre todo los detractores, que se encargan de minimizar estos problemas. Pero me motivó el poder enseñar a las más pequeñas que reglan por primera vez. Demostrarle a las niñas que esto le puede suceder a cualquier chica en cualquier momento y que hay que normalizarlo. Estoy orgullosa de todo lo que se ha hecho y de los Effie que han ganado. Otros programas a nivel internacional han adaptado esta campaña para mostrarlo. Perú fue el primero y que fue un ejemplo para los demás países.

A propósito del mes del orgullo, se hizo viral la confesión de que eras ‘pansexual’.

El amor puede aparecer de muchas maneras. El amor es totalmente libre y a veces uno no elige de quién enamorarse. En mi caso soy sincera. Nunca me ha interesado el aspecto físico. Me interesa mucho lo que hay dentro, no una cara bonita o si es mujer, hombre, gay o lesbiana, sino la conexión con la otra persona. A comparación de otros años, creo que hoy la gente está entendiendo un poquito más y están dejando que las personas expresen su amor de manera sana, porque tampoco es que apoye el exhibirse mucho en la calle. Hay límites.

¿Qué opinas de las reacciones a esa confesión?

Agradezco a la gente que me apoyó. Muchos lo quisieron tomar como un chiste o decir que me estaba acomodando a una moda o que estaba dando un mal ejemplo. Voy a estar en la marcha el 1 de julio en el carrito con los chicos del Downtown para cantar y unirme a la diversión, el desorden y todo. Va a ser la primera vez, así que estoy emocionada.

¿Qué proyectos vienen después de la película?

Queremos reactivarnos con los shows y con este nuevo repertorio porque los he dejado a raíz de que me fui un mes a grabar la película. También veo la posibilidad de tener giras afuera y de tener un show propio aquí. Seguiremos viendo qué ocurre con el disco, esperamos que pueda tener alguna nominación porque lo hemos mandado a varios premios importantes, así que estamos ahí cruzando los dedos y rezando para que nos llegue un correo.