Amy Gutiérrez está más feliz que nunca luego de estrenar ‘Hasta mañana’, el nuevo tema que la une a Sergio George y You Salsa. La cantante conversó con Perú 21 y expresó su emoción por esta gran oportunidad en su carrera musical, sin embargo, aclaró que no tiene un contrato firmado con el productor de Yahaira Plasencia sino que se trata de una colaboración que espera repetir más adelante.

“Ha sido muy importante para mí y de hecho me encantaría volver a grabar en futuro con Sergio, siempre voy a estar abierta a hacer colaboraciones con él y también con mis amigos de You Salsa, donde yo pertenecí. Fue bonito grabar con ellos y con Sergio que de alguna forma me aconseja con la experiencia que tiene, me guía y yo lo tomo con mucho cariño”, señaló la artista.

En otro momento, la intérprete de “A cuánto me quedé” recordó los inicios de su carrera artística luego de ganar La Voz Kids. Según contó, participó en un casting para ser una de las coristas de Yahaira Plasencia, sin embargo, no logró clasificar. Lo que nunca imaginó es que años después ambas grabarían canciones bajo la producción de Sergio George.

(Foto: @amygutierrezperu)

Amy Gutiérrez defiende a Yahaira Plasencia:

La artista peruana de 24 años de edad también se refirió a la carrera de la ‘Reina del totó’, y destacó el empeño que le pone a su trabajo, el cual la ha llevado a ser nominada a los Premios Lo Nuestro. En esa línea, le recomendó a la salsera seguir siendo constante para lograr que su carrera siga despegando.

“Yo creo que Yahaira está haciendo las cosas bien. Es un proceso largo (alcanzar el estrellato), a veces la gente cree que es de la noche a la mañana o en un año o dos, pero te puede costar mucho tiempo, muchos años, pero creo que todo es constancia. Ella tiene que ser constante para seguir cumpliendo sus sueños y ahora está en los Premios Lo Nuestro y es el fruto de su trabajo, así que espero que siga así”, enfatizó.





¿Participará en El Gran Show?





Amy Gutiérrez también confesó que le gustaría participar en la nueva temporada del reality de canto de Gisela Valcárcel, aunque dijo que no tener la misma seguridad si la competencia incluye bailar frente a cámaras.

“Me encantaría la verdad si es para cantar bacán, pero si es solo para bailar ahí sí que arrugo un poco. Como Jurado me encantaría también, la verdad sería una experiencia increíble porque a mí me encanta escuchar a los cantantes, a los talentos y soy una persona que me gusta muchísimo aconsejar”, acotó.





Concierto “Mujeres”





De otro lado, Amy Gutiérrez estará por primera vez en un mismo escenario junto a Susan Ochoa y Ruby Palomino. Las cantantes ofrecerán un concierto este 8 de marzo por el Día de la Mujer en el Centro de Convenciones Bianca. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

“Será un show bonito, la gente no solo va a disfrutar varios géneros musicales sino también se llevarán mensajes de empoderamiento, mensajes de fuerza y motivación, historias de tres chicas que no la han tenido nada fácil, pero que han salido adelante con todo”, comentó.