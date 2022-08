La actriz Millie Bobby Brown, cuya fama y popularidad ha incrementado luego de participar de la serie norteamericana “Stranger Things”, atravesó por un duro momento antes de ser parte de esta importante producción. Lo que sucedió fue que una persona le restó méritos a su talento y le dijo que nunca triunfaría en el mundo de Hollywood.

En “Stranger Things”, la actriz británica Millie Bobby Brown interpreta a Eleven (‘Once’) quien se caracteriza por tener poderes increíbles que sorprenden a sus amigos y a todo aquel que pueda ser testigo de ese fascinante momento.

Pero la trayectoria de Millie Bobby Brown, en producciones televisivas y de la pantalla grande, van más allá y con el pasar del tiempo ha logrado perfeccionar su talento. Es así que ha sido parte de “Godzilla”, “Enola Homles”, “The Electric State”, “Anatomia de Grey”, entre otras.

Sin embargo, uno de los trabajos por los que ha sido reconocida internacionalmente fue “Stranger Things” donde tuvo un papel muy importante, pues, además de sus grandes poderes fue la encargada de derrotar a importantes monstruos que ponían en peligro a la iudad.

Millie Bobby Brown en su personaje de Eleven (Once) en "Stranger Things" (Foto: Netflix)

Fue así como Millie Bobby Brown obtuvo una gran experiencia con estas producciones y la fama y popularidad tampoco le fueron ajenas, todo ello a pesar que una persona le dijo que nunca podría triunfar en Hollywood.

EL COMENTARIO NEGATIVO QUE RECIBIÓ MILLIE BOBBY BROWN

Millie Bobby Brown es una actriz que no solamente ha tenido una gran papel en “Stranger Things”, sino también en las distintas producciones en las que ha participado.

Pero muy aparte de eso, hubo una persona que le lanzó un comentario negativo y que la hizo sentir muy mal, todo esto ocurrió antes de que fuera parte de la serie “Stranger Things”.

Así lo confesó la actriz en entrevista con allure donde indicó que se trató de una directora de casting que tenía gran influencia y que le expresó que ella nunca llegaría a triunfar en Hollywood, pues, era demasiado madura.

Millie Bobby Brown, la actriz británica, es una de las protagonistas de la serie de Netflix, "Stranger Things". El personaje al que da vida es Once (Foto: Millie Bobby Brown / Instagram)

Esto afectó a la actriz que por aquella época solamente tenía 10 años y no hizo más que romper en llanto.

“Siempre supe que era madura y realmente no pude evitarlo (…) Nadie era tan madura como yo, (escuchar eso) fue realmente duro porque pensaba que (la madurez) era algo bueno. Y que me dijeran que no lo era, que no iba a triunfar en esta industria, fue muy doloroso. Me deprimí mucho por eso” , expresó a allure.

LA ÚLTIMA AUDICIÓN

En la misma entrevista Millie Bobby Brown también confesó que fueron sus propios padres quienes la apoyaron en todo momento y le dijeron que se presente a una última audición.

“Mis padres me dijeron: ‘Solo haz esta última audición grabada, y luego puedes salir a jugar con tus amigos de nuevo’. Dije ‘está bien, sí, debería hacer este porque se ve genial’”, agregó la actriz.

SU LLEGADA A “STRANGER THINGS”

A pesar del comentario negativo que recibió la actriz se presentó a la audición y luego de tres meses sería elegida como la integrante de “Stranger Things” donde interpretaría a Eleven, una joven con poderes nunca antes vistos.

“Al principio fue muy divertido y luego dije, ‘Dios, realmente podría hacer cosas con esto. Realmente podría cambiar el mundo con esto. Había algo en la actuación que me hacía sentir poderosa, impactante y como si pudiera inspirar a la gente”, sentenció la actriz británica.