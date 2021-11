¿Qué parejas han sido reales en “Sex Education”? La serie de Netflix es una de las más arriesgadas y exitosas que han aparecido en la plataforma de streaming. Una combinación que, pocas veces, se encuentran en el catálogo. Sin embargo, el equipo de la serie creada por la dramaturga Laurie Nunn lo han hecho posible. Y los actores, como Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa y Gillian Anderson, han jugado un rol importante para llevar a la pantalla una historia sobre identidades, sexualidad y (des) amor.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo fue la audición de Aimee Lou Wood

La producción apareció por primera vez el 11 de enero de 2019 y se convirtió, con el pasar de los días, en una de las más vistas en todo el mundo, lo que dio pie a la confirmación de nuevos capítulos. La ficción, ahora, cuenta con tres temporadas, mientras que la cuarta, y tal vez la última, ya ha sido confirmada oficialmente.

¿Cuántos episodios tiene “Sex Education”? Hasta 2021, la serie de Netflix cuenta con un total de 24 capítulos protagonizados, en un inicio por Buttrfield y Mackey en los papeles de Otis y Maeve, respectivamente. Mientras se sumaban más personajes, la comedia dramática se diversificó más hasta tener un universo compacto con otras historias.

Pero muchos se han preguntado si Asa y Emma, por ejemplo, mantienen una relación sentimental después de la química que han demostrado frente a las cámaras. De igual manera ha pasado con otros miembros del elenco y esto es lo que sabe hasta el momento de la vida personal de los actores.

Aimee, Maeve y Otis, en los pasillos de Moordale. (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LAS PAREJAS DE ACTORES DE “SEX EDUCATION”?

ASA BUTTERFIELD Y MIMI KEENE

Al término de la temporada 2 y durante toda la temporada 3 muchos seguidores de “Sex Education” se han preguntado si Asa Butterfield y Mimi Keene (Ruby) son pareja en la vida real como lo fuera en la serie de Netflix. Sin embargo, solo hay sospechas de que los actores hayan tenido un acercamiento por unas fotografías subidas en Instagram, tomadas por separados pero en el mismo lugar. Así han sido las especulaciones de los fans pero no hay nada oficial en cuanto a las estrellas.

Asa Butterfield (Otis) y Mimi Keene (Ruby) en escena de "Sex Education 3". (Foto: Netlix)

EMMA MACKEY Y DAN WHITLAM

Emma Mackey es la otra protagonista de “Sex Education” que muchos seguidores habrían querido verla de pareja de Asa fuera de las pantallas, pero esto, al menos por ahora, no pasará. O al menos los fans no podrían enterarse porque la actriz de Maeve es muy recelosa de su vida privada y su última foto con una pareja fue la que tiene con Dan Whitlam, también actor y poeta. Sin embargo, ya ha pasado varios años de esa instantánea, que borró de su cuenta oficial, por lo que no se sabe si la artista se encuentra con pareja en la actualidad.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE NCUTI GATWA?

De igual manera, Ncuti Gatwa mantiene en reserva su vida sentimental y la última persona con la que se le relación fue Jessica Hardwick, una fotógrafa conocida en la industria de la televisión británica. No obstante, el actor que da vida a Eric no ha llegado ni a comentar sobre su orientación sexual, por lo que ha dejado intrigados a los fans de “Sex Education”.

Ncuti Gatwa como Eric Effiong, el mejor amigo de Otis en "Sex Education". (Foto: Netflix)

CONNOR SWINDELLS Y AIMEE LOU WOOD

Los actores Connor Swindells y Aimee Lou Wood dan vida a Adam y Aimee, respectivamente, y también han sido pareja en la vida real como lo fueron en la temporada 1 de “Sex Education”. Los compañeros de set llevaron su relación fuera de Moordale, pero no duró. En la actualidad, son grandes amigos. Al menos eso es lo que ha declarado Aimee en Grazia: “Fue una buena ruptura, no fue dramática”, señaló la actriz.

El tabú de las relaciones sexuales es el tema principal de “Sex Education”. La segunda temporada ya está disponible en Netflix (Foto: Netflix) null

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 4 DE “SEX EDUCATION” DEBERÍA SER LA ÚLTIMA?

La razón de esta premisa es que para muchos de los seguidores de la serie; es que si no se tiene la capacidad de hacer nuevos relatos y convincentes, esta debería quedarse tal como está.

Un detalle que hace potente a la serie “Sex Education” es su nivel de profundidad que tiene para abordar temas típicos de la escuela secundaria, esto lo acerca mucho más a su público. La producción de Netflix pone a Moordale como el centro de las aventuras de adolescentes, que tienen sus primeras veces y también muchos encuentros incómodos. Una temporada más supone un riesgo de alargar más el guion que hasta el momento se ha cuidado muy bien.

Una nueva entrega de “Sex Education” tendría que ver con la vida de los personajes más allá de la escuela secundaria. Aunque, este enfoque sería totalmente válido, pues es un entorno diferente, lo que implica que sus prioridades y relaciones cambien aunque ellos no quieran.

FOTOS DE EMMA MACKEY EN INSTAGRAM