Desde que “La reina del flow” fue estrenada en junio de 2018 en Colombia y posteriormente en Netflix, la serie colombiana se ha convertido en un verdadero éxito, por lo que quienes la siguen están a la expectativa sobre la fecha de lanzamiento de la segunda temporada, donde habrá muchas sorpresas en especial para Yeimi Montoya, quien a pesar de que se encuentra en su mejor momento profesional y personal junto a Juancho, deberá enfrentar un nuevo enemigo que pondrá en peligro su vida y todo lo que ha conseguido.

Mientras esperamos el anuncio oficial de la fecha de lanzamiento, te contamos un hecho que vivió su protagonista Carolina Ramírez, quien hace varios años sufrió un trastorno alimenticio que perjudicó su vida y la de su familia; asimismo, contó cómo logró superarla.

La actriz da vida a Yeimi Montoya en "La reina del flow". (Foto: Carolina Ramírez / Instagram)

CAROLINA RAMÍREZ SUFRIÓ DE ANOREXIA NERVIOSA

En diálogo con el programa ‘La Red de Caracol’, la actriz colombiana manifestó que cuando era adolescente tenía el sueño de convertirse en una bailarina de ballet, por lo que – según había visto – tenía que ser muy delgada. Ahí fue cuando empezaron sus problemas, pues quiso bajar de peso de inmediato.

“La danza clásica tiene una estética muy particular. Yo quería entrar en un molde en el que no entraba”, comentó.

Al sentir que le faltaba mucho para conseguir el cuerpo delgado que tanto deseaba para el ballet, ella decidió acudir a una nutricionista que le recomendó una dieta de 2.000 calorías. Pero ella no hizo caso y se obsesionó, terminando por consumir 500 al día.

“Si mi mamá no me pilla a tiempo, no creo que estuviéramos contando aquí el cuento. Comía muy poco, hacía mucho ejercicio, dormía muy poco, y todo me daba culpa: si comía, si no hacía ejercicio, si no sudaba”, precisó.

Esto la llevó a ser diagnosticada a los 14 años con anorexia nerviosa, o simplemente anorexia, algo que no sólo la afectó a ella, sino también a toda su familia. “Aunque se puede pensar que es fácil comer, es muy difícil luchar contra el cuerpo y la mente que envían mensajes constantemente para que la persona no coma”.

AL percatarse que su familia también sufría por su trastorno, decidió cambiar su vida cuando habló con su madre. (Foto: Carolina Ramírez / Instagram)

¿CÓMO SUPERÓ SU TRASTORNO ALIMENTICIO?

Ramírez contó que al ver a los de su entorno tan afectado como ella, conversó con su progenitora, quien se sinceró con ella y le dijo que no tenía la posibilidad de pagar un psiquiatra. “Me compadecí mucho de mi mamá porque siempre estuvo a mi lado y yo le estaba haciendo eso”, indicó.

Después de ese episodio, su familia se mudó a Bogotá donde empezaron una nueva vida. Aunque reconoció que al inicio fue muy duro el cambio porque su padre demoró en conseguir trabajo y con lo que ganaba su madre apenas podían vivir, supieron salir adelante y llegó a descubrir que lo suyo era actuar.

“Llegó la actuación y entonces pude ser la intérprete que yo quería ser y para eso no necesitaba pesar 10 kilos menos. Uno tiene que crecer amándose como es, es un asunto de amor propio”, finalizó.