¡Saquen los donuts y la cerveza! El 19 de abril es conocido como el Día Mundial de Los Simpsons, la aclamada serie animada de personajes amarillos. Los Simpsons llegó a encantar audiencias con su tono ácido y su burla hacia la cultura popular estadounidense, llegando a mofarse de tópicos tan variados como la religión, la educación, la política y el entretenimiento. El humor absurdista e ingenioso, de la mano de curiosos personajes, llegó a encantar a audiencias de distintos puntos de vista.

El origen de la serie fue de improviso. Matt Groening, un joven dibujante de California, había sido llamado a la oficina de un productor de televisión, para aprobar la creación de cortos basados en su comic, “La Vida en el Infierno”. Preocupado por la anulación de los derechos de publicación de su obra, Groening cambió la presentación para tratar acerca de otra trama: una familia disfuncional basada en la suya propia. A los padres y las hermanas, les dio los mismos nombres que los de su familia, pero al niño basado en él lo llamó “Bart”. Un anagrama de la palabra en inglés “Brat”, “malcriado”. Se decidió colorear de amarillo a los personajes, pensando que llamarían más la atención de los espectadores.









Los Simpsons, cuando recién surgieron, eran vistos como revolucionarios, una sátira a la cultura pop edulcorada que presentaba los Estados Unidos en los años 80. En lugar de padres sabios, teníamos a Homero perdiendo los estribos por las travesuras de su hijo. Ofendieron al presidente Bush, y nunca tuvieron vergüenza de ello. Tras su éxito, otras series de un estilo similar surgieron, como South Park, Padre de Familia, o los Reyes de la Colina.

Y no podemos olvidarnos de detalles curiosos de la serie, como todas las supuestas “predicciones” que hizo. El presidente Trump, la creación de las videollamadas, y la compra de Fox por Disney fueron algunas de las bromas que llegaron a hacerse realidad en nuestra historia.





Los Simpson visitaron el Perú en el episodio "Lost Verizon".





¿Y por qué el 19 de abril? La fecha recalca a los orígenes de la familia. Antes de ser una serie propiamente dicha, Los Simpsons aparecían como pequeños cortos en El Show De Tracey Ullman, un programa de televisión donde se presentaban diferentes números de comedia. El primer corto salió el 19 de abril de 1987. Espectadores encontraron atractivos esos diseños inusuales y amarillentos. Los Simpsons se encontraron en formato de corto por dos años, hasta que Fox, la cadena televisiva que emitía el show de Ullman, confirmó que se lanzasen como una serie propiamente, de episodios de media hora, a partir del 17 de diciembre de 1989.

La idea del “Día de los Simpsons” se dio lugar gracias a Carlos Heguerta, un fan español que creó una petición mediante la página Change.Org, acerca de crear un día. La petición llegó a la vista del grupo de comunicación audiovisual, Atresmedia, quien distribuye los Simpsons en España, y ellos llevaron la petición a la misma Fox. Fox, contento con la iniciativa, y en el marco de que se cumplirían 30 años de los Simpsons, en el 2017, oficializó el “Día de los Simpsons”. En España, los Simpsons son adorados de misma manera que aquí en Latinoamérica, siendo considerados una institución en la cultura popular.





Homero y Marge Simpson.





En las palabras de Matt Groening, él no sabe la popularidad internacional de los Simpsons. En algunos países, como Japón, la serie no llega a causar un gran impacto, pero en otros, como toda Latinoamérica, es parte de nuestro léxico. ¿Por que una serie sobre una familia de clase media gringa llegó a representarnos tan bien? Posiblemente caló a fondo en las mentes latinas porque llegó a representar, de una manera, varias facetas de nuestras culturas: el alcohol o la religión resonan igualmente en Boston como en Lima. Pero también ayudó el doblaje, que llegó a localizar a varios de los chistes más rebuscados del idioma original. Un chiste de Tom Cruise pasaría a ser uno de Luis Miguel. Y no es tan raro la recepción, a fin de cuentas, una parodia de Chespirito es parte del elenco, el Hombre Abeja.

Habiendo ganado premios como los Grammy, teniendo su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una película, y más de 750 episodios, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie ya son figuras reconocidas. Aunque la calidad haya disminuido en los últimos años, la ciudad de Springfield y sus caóticos habitantes siempre sacarán una sonrisa de nosotros. Así que, hora de sacar unos donuts rosados, unas cervezas, y prepararse una buena maratón.





