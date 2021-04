“La reina del flow” se ha convertido en un verdadero éxito desde que fue estrenada en junio de 2018 y tras su llegada a Netflix su popularidad crecido aún más, por lo que quienes ya vieron la serie colombiana, esperan con ansias el anuncio sobre cuándo será lanzada la segunda temporada, teniendo en cuenta que las grabaciones comenzaron a principios de 2020.

Mientras se espera el anuncio oficial del lanzamiento de la nueva entrega, los mismos actores, principalmente los protagonistas, han dado a conocer algunos datos. Carolina Ramírez, quien da vida a Yeimi Montoya, se animó a hablar del retorno de la historia a las pantallas.

Además, de mencionar la telenovela, la actriz sorprendió a muchos de sus seguidores cuando dio a conocer lo que más odia de su personaje.

Carolina Ramírez, desde un inicio, había dado la negativa a su participación en la serie porque nunca se sintió identificada con el reggaetón. (Foto: La reina del flow / Instagram)

¿QUÉ DIJO SOBRE YEIMI MONTOYA?

En un breve clip que subió a su cuenta de Twitter, la también cantante de 37 años se refirió sobre una posible tercera temporada de ‘La reina del Flow’.

“No, no, no, no, no. Esperen esta segunda [entrega] a ver si les gusta… yo creo que sí. Pero miren a ver si alcanza después para la tercera cuando vean la segunda”, dijo a las personas que le preguntaron más detalles de la producción.

Seguida de esas palabras, Ramírez miró sus manos y dijo qué cosa no le gustaba. “Que uñas tan feas, Dios mío. Las voy a extrañar también”, haciendo referencias a las uñas postizas que utiliza su personaje.

Carolina Ramírez se quejó de las uñas de La Reina del Flow pic.twitter.com/eb2yQ654RU — Pille pues (@PuesPille) March 31, 2021

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA “LA REINA DEL FLOW” 2?

Debido a que las grabaciones de la segunda temporada de “La reina del flow” concluyeron a finales de febrero de 2021 y el primer capítulo fue emitido, en una gala exclusiva para los actores y equipo de producción, a mediados del mismo mes, puede estimarse una fecha de estreno.

La serie colombiana podría estar llegando a mediados de 2021, incluso antes para el deleite de todos los seguidores.

¿Y a Netflix?

En el mejor de los casos, a finales de este año, tras su emisión original en Colombia. En el peor, en el año 2022 para el resto de los países de América Latina, Estados Unidos y España.