Pocas mujeres se han impuesto como jefas de organizaciones de narcotraficantes. A Griselda Blanco, ‘La viuda negra’, a Sandra Ávila, ‘La Reina del Sur o del Pacífico ’ se suma Enedina Arellano Félix, posiblemente la más poderosa de todas, conocida como ‘La Jefa’, ‘La Madrina’, ‘La mami del narco’ o ‘La narco mami’. Ella tiene 60 años, fue la cabeza del Cartel de Tijuana, está en libertad y se cree que opera de manera discreta. Su nombre ha vuelto a la luz tras la emisión de “Narcos 3 México”, donde se convierte en uno de los personajes principales.

¿Quién es esta mujer en la vida real? ¿Qué se sabe de ella? Enedina Arellano Félix fue durante los años 80 y 90 la responsable de las finanzas del Cartel de Tijuana, era la cabeza fría de la organización que formaron sus hermanos Ramón, Francisco Rafael, Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix. Desde 2008 asumió el papel de líder.

Desde 2011 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) incluyó a 14 mujeres mexicanas en su lista de delincuentes más buscados. Sorprendentemente no aparece Enedina Arellano Félix. Debido a la falta de pruebas y el perfil bajo que la caracterizó desde sus inicios, disfruta de su libertad en algún lugar de México, posiblemente en su natal Sinaloa.

Enedina Arellano Félix

Para las autoridades mexicanas y periodistas que han seguido la historia del narco en México, esta mujer tiene como estrategia no fomentar la violencia. Lo suyo son las alianzas, y así ha logrado sobrevivir. El cartel de Tijuana ya no es una prioridad de las autoridades porque aparentemente está desmantelado tras las detenciones masivas de los miembros, pero Enedina Arellano -contadora de profesión- sigue viva, lejos de las excentricidades, y es ‘un cerebro’ de las finanzas.

En su libro El Cartel, el periodista Jesús Blancornelas, quien sufrió un atentado de la organización, documentó que Enedina estudió en Guadalajara, Jalisco, al occidente de México, igual que varios de sus hermanos.

Informes de seguridad revelados por la prensa mexicana refieren que el grupo aún opera, pero solo en Tijuana “y no a nivel macro como otras organizaciones criminales”, cita El Heraldo.

La mujer que a los 16 años soñaba con ser la reina del carnaval de su ciudad acabó por ser ‘La jefa’ del narco.

En junio de 2000, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Enedina en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros.

“Es escurridiza, mecánica, discreta, inteligente”, señala el periodista Ricardo Ravelo en una investigación que publicó en 2011. Vivir en las sombras ha sido su manera de sobrevivir.

Para los investigadores de la DEA, sigue siendo la mujer más poderosa del narco en libertad. La revista Proceso titula así un perfil de esta mujer: “Enedina Arellano Félix, la primera jefa narca”.

LA ACTRIZ QUE INTERPRETA A ENEDINA

La serie de Netflix describe muy bien a Enedina Arellano. La actriz originaria de Torreón, Coahuila,que se pone en la piel de la ‘narco mami’ es Mayra Hermosillo, quien ha sorprendido con su interpretación.

“Se sabe poco de la líder del Cártel de Tijuana, ya que no es una ‘celebridad’ como muchos de los personajes que se dedican al crimen organizado”, comentó la actriz de 34 años, elogiada por su participación.

“Lo que descubrí fue que es una mujer seria, que no dice malas palabras, es religiosa y que no le gusta resolver los problemas con sangre; que estudió contabilidad y por ello se volvió una experta con los números, lo que le sirvió para lavar dinero. Algo que me asombró fue conocer uno de sus sueños de joven: ser reina de belleza, pero sus hermanos se lo truncaron por el negocio que manejaba la familia”, detalló en una entrevista.

Como actriz, recuenta Sensacine, participó en varias películas independientes como Distancias cortas (2015) y El peluquero romántico (2016), así como en las producciones teatrales mexicanas de Jesús súper estrella, interpretando a Mary Magdalena y Privacidad, protagonizada por Diego Luna. En televisión, Mayra fue en 2018 una estrella invitada en el drama criminal Falco para Amazon América Latina. En 2020, Mayra se unió al elenco de la temporada 2 de Narcos: México interpretando a Enedina Arellano Félix. Pero es en la temporada 3 donde su papel destaca y ella muestra todo su potencial como actriz.

Mayra Hermosillo se ha mostrado satisfecha con su actuación. (Instagram)

Para el diario El Universal de México, la actriz reveló que tuvo ciertos temores al alcanzar tanto protagonismo, considerando que la verdadera Enedina sigue viva: “Entré en un dilema porque en Torreón, de donde yo soy, hubo un momento muy violento en el que amigos míos murieron y fue a causa de la guerra del narco, entonces dije: voy a interpretar a una mujer que está dentro de este mundo, fue muy fuerte para mí porque también desde el lado actoral estoy representando a una mujer inteligente, fuerte, demasiado estratégica, al punto de que la gente no sabe quién es y ha hecho tantas cosas”.

Mayra Hermosillo en el papel de Enedina.

Esta temporada de “Narcos México” mantiene al espectador en constante atención, la narrativa es buena y la historia, aunque retratada de alguna manera en otras ‘narco series’ no desilusionará. Al contrario.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR