Aunque Merlina/Wednesday ha llegado a convertirse en una de las series más populares de Netflix, amasando fans particularmente en las redes sociales, muchos han comentado si será posible que la serie pueda llevar a un completo Universo Cinematográfico de la familia Addams.

La serie dirigida por Tim Burton y escrita por Alfred Gough y Miles Millar, ha llegado a ser increíblemente popular, lo que llevaría a la lógica conclusión de que Netflix podría beneficiarse de la popularidad de la serie para aprobar series de spin-offs. En una entrevista con Vulture, el Jefe de Scripted Series en Netflix EE.UU. y Canadá, Peter Friedlander, habló sobre la serie y posibles spin-offs:

“Ojalá pudiera decirles más. Soy optimista, pero de momento no tengo nada que añadir.” Pero si fuera por él, sí estaría a favor de más proyectos, puesto que: “Todavía estamos aprendiendo lo que hay que aprender de este éxito, lo estamos analizando y tratando de descifrarlo. Es curioso porque la gente habla de un público de jóvenes adultos, pero creo que es una forma demasiado simplista de verlo, dada la diversidad de gustos que hay en ese grupo demográfico… No sé, no creo que se pueda identificar un solo elemento. Creo que tiene un alcance más amplio, para todos los gustos.”

Aunque no haya nada confirmado, por ahora solo se puede esperar.