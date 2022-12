Tras el lanzamiento de la serie “Merlina” a la plataforma de Netflix, el elenco y el equipo de producción ha podido confesar en entrevistas algunos de los detalles sobre la serie. In particular, Jenna Ortega (la misma Merlina) admitió que contrajo COVID durante el rodaje de la serie.

Una de las escenas más famosas de la serie ve a Merlina bailando al son de una canción de la banda The Cramps, Goo Goo Muck. En una entrevista con NME, Ortega comentó más a fondo sobre esa escena:

“Me habían dado la canción una semana antes y saqué todo lo que pude de ella… es una locura porque era mi primer día con COVID, así que fue terrible grabarla. Sí, me desperté y… es raro, nunca me pongo enferma y cuando me pasa no estoy realmente enferma, tenía dolores musculares. Sentí como si me hubiera atropellado un automóvil y como si un pequeño duende se hubiera desbocado en mi garganta y estuviera arañando las paredes de mi esófago. Me daban medicación entre toma y toma porque estábamos esperando a que se confirmara la positividad”.

En un informe dado a Variety, MGM, la productora detrás de la serie, tomó las medidas necesarias:

“Se siguieron estrictos protocolos de COVID y, una vez confirmado el positivo, la producción retiró a Jenna del set de grabación.”

Incluso Jenna Ortega se sintió insegura con la escena, prefiriendo una segunda toma, pero en sus palabras: “no tuvimos tiempo. Creo que podría haberlo hecho mejor.” Aún así, llegó a encantar a fans.