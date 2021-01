La actriz Gala Montes se encuentra indignada luego de haber sido relacionada sentimentalmente con su compañero Horacio Pancheri, con quien compartió créditos en “La mexicana y el güero”. Esto no tendría nada de malo, si es que ella no habría sido sindicada como la causante del rompimiento del romance del actor con Marimar Vega.

Y es que hace unos días, la revista TV Notas sacó una publicación donde un amigo cercano a Pancheri señaló que el argentino y la actriz que dio vida a Luzma Casillas en “El señor de los cielos” tienen un romance; información que fue negada por la joven de 20 años.

“Sí me molesta porque son chismes y son mentiras. Al final, te ponen a ti en un lugar que no es. He llevado una carrera muy limpia, muy pulcra”, manifestó en entrevista al programa ‘Hoy’.

La muchacha, quien está enfocada en su primer protagónico para “Diseñando tu amor”, de Televisa, indicó que a su corta edad le preocupa su carrera y no estar metida en cosas que no le aporten nada.

“A mis 20 años, la verdad no tengo la necesidad de estar robando a nadie. Estoy enfocada en mi música, en mi nuevo papel que se llama Valentina”, aseveró.

HORACIO PANCHERI LA DEFIENDE

El actor Horacio Pancheri también usó sus redes sociales para defender a Gala de los rumores de ser la causante del fin de su romance con Marimar Vega.

“Aclarar que no fue por otra mujer como andan diciendo por ahí, dejen de inventar cosas que no son y meter gente en el medio”, señaló en su post de redes sociales.

GALA MONTES

Gala Montes es una actriz y cantante mexicana que inició su carrera en el mundo de la actuación a los seis años, siendo su primer papel Elenita en la serie “La niñera”. Pese a que trabajó en varias producciones, ella es recordada como la hija de Aurelio Casillas en “El señor de los cielos”.

Si bien la joven estuvo en la tercera y cuarta temporada, ella decidió dejar la narcoserie cuando le pidieron que regrese para la séptima, justo en el preciso momento en el que su carrera actoral estaba en ascenso. Su postura fue porque no estaba de acuerdo con el exceso de escenas íntimas.

A pesar de que muchos pensaron que estaba dejando pasar una gran oportunidad, el haber actuado de manera magnífica en la serie le sirvió de vitrina para mostrarse a nivel internacional. Y así fue, al ser convocada a nuevas producciones por su talento.

Tras haberse hecho conocida por la narcoserie de Telemundo pasó a formar parte de la familia Univisión con “La mexicana y el güero”. Próximamente con Televisa en “Diseñando tu amor”.